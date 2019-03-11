【如廁傳．回憶】街坊地下公廁捉迷藏、老闆娘闖男廁破冒煙之謎

破落、異味、危機四伏……公廁總是予人無窮遐想。在新舊交錯的舊區，不少百年公廁遺址已被填平圍封，但你又有冇諗過公廁都係古蹟？百年地底公廁長駐中上環社區裡，有街坊笑言小時候曾在地下公廁捉迷藏，也有舊區女街坊到拆卸前的地下男廁探險。消失的公廁曾在老街坊的記憶中留低封塵的回憶。 攝影：黃偉民

20世紀初，港英政府在港島興建了一批地底男公廁，目前僅剩一所威靈頓街男公廁仍供公眾使用。

消失的西邊街地下公廁：街坊曾穿梭公廁捉迷藏

19世紀末屢現瘟疫，殖民政府終於因應英國國會和社會壓力大規模興建公廁。當時不少公廁向地下發展，位於港島西營盤第二街與西邊街交界的地下公廁是其中之一。不過，這公廁早於1990年代初便閉關填平，如今只剩下與之相對的百年粉紅色建築：第二街公共浴室。

西邊街與第二街交界曾有一個地底公廁，惟兩個出入口早已被填平。圖中紅色消防栓的後方，為其中一個出入口。

西營盤街坊梁先生自小在西營盤長大。他接手了家人的香燭店，遙望昔日地下公廁原址，他記得當年西營盤第一、二、三街的舊樓都不設廁所，街坊會在家中糞桶如廁，日間則靠公廁解決三急。小時候，他常在西營盤大街小巷耍樂，他笑言：「細個試過在公廁捉依因。」

公廁到底有何好玩？原來西邊街地下公廁有兩個出入口，小孩捉迷藏時，可以穿過公廁逃到街的另一邊。旁人眼中充斥異味的公廁，曾是基層兒童的遊樂場。

雀仔橋地下公廁曾經冒煙，珍姐（化名）試過潛入男廁探秘。

雀仔橋地下公廁：藥材店老闆娘好奇闖男廁

另一位於雀仔橋下的西營盤地底公廁，同樣已被填平。不過，公廁對面的藥材店老闆娘珍姐（化名）曾有一段公廁奇遇。

珍姐記得當年地底公廁的窗戶經常冒煙，「呀，點解成日冒煙？」好奇心驅使下，她與另一名女夥記便走進已停用的地底男公廁，竟發現有人在廢棄公廁吸毒，致公廁冒煙。解開一個廁所大謎團，珍姐笑言：「笑到你死。」

雀仔橋下藏有一所地底公廁，如今出入口被填平。種種氣味與奇聞全埋在斑駁的石屎下。

由於當年地底公廁為低下階層男子而設，珍姐因好奇誤闖男廁探險成了公廁歷史的見證人。她印象中，消失的公廁內一邊是水槽，另一邊是蹲廁，「唔臭，但好窄，有兩排」。隨雀仔橋地底公廁於1990年代關閉，一切奇聞便隨公廁被水泥掩埋。

鴨巴甸街與士丹頓街交界的地底公廁建於1918年，旁有標示介紹百年地底公廁歷史。 地下公廁追封二級歷史建築 今卻擺放雜物 同為百年地底公廁，有公廁被圍封填平，亦有公廁成了官方認證的古蹟。鴨巴甸街與士丹頓街交界的地底公廁位於荷李活道前警察宿舍改建的元創坊（PMQ）旁。

鴨巴甸街與士丹頓街交界的地底公廁位於元創坊（PMQ）旁，路人都不知自己與百年公廁擦身而過。

公廁雖成功被保留，目前卻只用作擺放雜物。 二級歷史建築變雜物房 它於2011年被古物諮詢委員會評為二級歷史建築，當年委員會會議提及，該地下公廁為香港僅存的數個地下公廁之一。古物諮詢委員會成員兼歷史研究者高添強曾在會議中指，當年政府於瘟疫後興建免費公廁，該歷史構築物象徵公共衞生意識逐漸提高。不過，該公廁雖成功被保留，目前卻只用作擺放雜物。

它於2011年被古物諮詢委員會評為二級歷史建築，當年委員會會議提及，該地下公廁為香港僅存的數個地下公廁之一。古物諮詢委員會成員兼歷史研究者高添強曾在會議中指，當年政府於瘟疫後興建免費公廁，該歷史構築物象徵公共衞生意識逐漸提高。不過，該公廁雖成功被保留，目前卻只用作擺放雜物。