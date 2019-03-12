【如廁傳．抗爭】首個女公廁為女咕喱而建　女廁平權百年尚未成功

以女廁談平權看似迂迴，但原來政府公廁早年只設男廁，謝絕女賓。香港首個女公廁的出現，是在1880年，於灣仔船街成立，較1867年成立的政府男公廁遲了13年。回望當年，是一群來自客家的女苦力，促成了女公廁的出現。 女廁從無到有，本身已是一場看得見的性別抗爭。今時今日，公共廁所均附設男女廁被視為理所當然，公廁平權不再是爭論有或無，戰場已變成女廁門外的長長人龍。目前，香港男女廁的比例為1:1.6，仍不及台灣等地。女士如廁平權之路，抗爭百年，尚未成功。 （「如廁傳」之三）

莊玉惜曾在博士論文研究公廁源起，她發現香港首個女公廁是為客家女咕喱而設。（資料圖片／鄭子峰攝）

公廁也是性別角力場

上回如廁傳談及，香港中文大學亞太研究所副研究員莊玉惜，曾在博士論文研究公廁源起。她指早年香港公廁都是為低下街層的男士而建。1900年以前，每十個香港人八個是男人，「係咁嘅比例之下，自然唔會幫女廁設廁所，因為政府本身連男廁都唔想畀，商人都係因為糞便收集站，先吸引商人做咋嘛」。一百年前，公廁不單金權、階級、種族分野，更是性別角力場。

早年女士人有三急只能家方便，甚或不會步出家門。（資料圖片） 認為女士公眾地方除褲 失體統亦危險 莊玉惜指與其他歐洲地區一樣，香港女廁亦比男廁來得遲。她認為，華人社會比歐美地區更多一層觀慮。「雖然廁內係私人空間，但仍然係公眾空間，覺得女人喺公眾地方除褲，有失體統亦都危險」。華人社會視女性如廁為骯髒、不雅，有違女性形象。公眾地方排除女廁，變相限制婦女流動性。婦女無法遠行，更遑論長時間離家工作，「冇流動性唔可以周圍走，無嘢做經濟能力又差咗」。

（資料圖片／羅君豪攝） 人類文明悠悠數千年，女廁獨立成廁卻是近百多年的事。環觀歐美地區，女廁是19世紀末至20年代初始出現。美國猶他州大學（The University of Utah）法律教授Terry Kogan曾撰文指，工業革命後，歐美地區越來越多女士離開家庭到工廠工作。當時仍未有男女分隔概念，女性仍會使用男性洗手間。他認為，20世紀初歐美能出現男女分廁政策背後，是因為當時男性仍不習慣女性在公共空間出現。男性立法者推行性別隔離政策，便能在公共場域中構成兩性緩衝帶。

客家社群為女咕喱爭首座女公廁

至於香港女廁，從無到有，原來是由基層客家婦女揼石仔催生而成。莊玉惜指，當年香港有不少客家婦女任苦力謀生，挑擔子、揼石仔，「但無理由要佢地揼兩個鐘又返屋企去廁所，廢時失事」。

於是，有客家社群便為客家婦女爭取建女廁。她在1882年的查維克報告（Chadwick report）發現，當時英國與港英政府提出想為婦女建公廁，「東華三院我哋華人婦女係唔需要去公廁嘅」。最終，英國援引客家社群意見反駁，香港女公廁終在1880年於灣仔船街成立，較1867年成立的政府男公廁遲了13年。

首個香港女公廁終在1880年於灣仔船街成立，較1867年成立的政府男公廁遲了足足13年。（資料圖片）

+ 5 + 4 + 3

革命尚未成功：下一步增男女廁所比例

百年過去，女性如廁平權革命仍未休止。平權之戰變成增加男女廁所比例之戰。世界廁所組織（World Toilet Organization）曾發表研究指，女性如廁時間需89秒，而男性僅需39秒。女士如廁生理上需要比男士多2.3倍時間，以致每逢假日及繁忙時段，女廁門前總有長長的人龍。

磅巷公廁擁百年歷史，男女廁格比例保留昔日約1：1的比例。（黃偉民攝）

港府曾多次修訂《建築物條例》增加公共場所男女廁所比例。從2006年起，港府逐步將公共場所男女衛生設施比例從1：1增至目前的1：1.6。即日後公共場所內每建一個男廁，需建1.6個女廁。不過，民間團體一直有輿論建議增加男女廁所比例，以徹底解決女廁人龍問題。翻查鄰近地區例子，台灣於2010年修訂《建築法》，要求學校、電影院等使用率高場所的男女廁格比例不得低於1：5，辦公室、餐廳等分散使用性質場所，男女廁格比例則不得低於1：3。

目前，爭取女性平等如廁的運動仍在全球世界各地發芽。2012年，中國曾有女大學生在廣州發起的「佔領男廁」運動，爭取增加男女廁比例1：2，成為網絡熱議。從無到有，再到制度、資源上追求性別平等，女廁如廁平權仍有漫漫長路。