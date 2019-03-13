【電動車】收費充電有市場 　叉電比入油月計約平兩成

免費充電一直是購買電動車的誘因之一，現時政府公共充電器毋需收費，不過電動車協會會長亦認為長遠「冇可能永遠靠公帑補貼」。電動車正逐步邁向收費時代，有不少商場已開始推出收費充電服務。電動車業界一直表示，電動車營運成本僅及汽油車的五分之一，《香港01》對比多種充電收費，究竟收費是否划算？

位於九龍塘的又一城，現時在P3停車場有26個收費充電器，每度用電(千瓦小時)收費為2.3元。電動車協會會長關卓明指，以他所駕的Tesla Model S 90D為例，電池容量為90千瓦小時，使用又一城的收費充電位，每次約200元就可由零充滿。類似的充電設備近年在各區商場都開始出現，收費按充電站供應商各異，詳情如下圖↓↓↓

部分設收費充電站的非政府公共充電場地。 （綜合各商場、充電站供應商資料）

除了每次使用付費的充電方式，市面上亦出現了一些月費計劃，其中包括了中電伙拍香港電訊合營的公司Smart Charge。根據其網頁資料，如選用低用量的月費計劃，收費為1280元。對比普通電油車，是否真的比較便宜？

馮敏強指，粗略計算之下，電動車月費充電較電油車的費用便宜。(資料圖片/鄧倩螢攝)

以其中一間公司的收費為例，如選用低用量的月費計劃，收費為1280元，每月可用32A電流充電30小時。(網上截圖)

香港專業教育學院（青衣）工程系高級講師馮敏強看過資料後解釋，在以上的充電月費中，每月可用32A電流充電30小時，即平均每日可充1小時，收費1280元。以一款日產、電池容量24千瓦小時的電動車為例，假設由零充至滿電，需要3.5小時，可行 160公里；如是每日充電，則每日可行45公里。以一輛尺寸相若、1500CC的電油車相比，每公里油費約1.2元，如每日要行走45公里，則需1640元。由此可見，以上的電動車月費便宜數百元。不過，他補充指，以上只屬粗略計算，實際情況會因應車主的習慣等而有所改變。

2017年3月，政府宣布取消電動私家車「零稅」優惠減至最多豁免9.75萬元，後按政策實施前後11個月，首次登記電動私家車由5,700輛急跌至116輛。（資料來源：綜合運輸署及Tesla車廠提供的資料）

最新財政預算案宣布撥款1.2億元，於3年內增加超過1000個政府停車場內的公共充電器，政府又會否將轄下的充電設施改為收費使用？環保署回覆稱，現時公眾使用政府停車場設置的公共充電器不用收費，但政府會適時檢討有關安排，包括是否及如何收費。而電動車協會關卓明指出，現時大部分充電設施可免費使用，因此使用率很高，但認為長遠而言，電動車車主亦需「用者自付」，而現時大部分私人充電器收費都十分合理，「冇可能永遠用公帑補貼電動車車主每日充電，平時觀察所見，唔少車主都係願意畀錢叉電。」