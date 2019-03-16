【港女戀印度男】尼泊爾教會邂逅留電郵　成婚八年難忘千人擺酒夜

「如果要用一句說話形容我與老公的八年婚姻，我會說『相愛，然後愈來愈多愛』。」每次說起丈夫，Joanne臉上總會泛起紅暈，笑得見牙不見眼。二人結婚前，Joanne曾擔心雙方家長會反對，更曾一度想：「如果佢屋企人要我跟佢哋宗教，我唔會同佢一齊。」出乎意料地，這段跨種族婚姻毋須跨越一道又一道的障礙，雙方家長輕易點頭贊成。 結婚八年至今，二人甜蜜依舊，Joanne最愛丈夫「重視家庭」，印度男尊女卑，Manik卻願意為了Joanne下廚煮飯，婚後更斷絶與其他女性獨處的機會。有這麼一個體貼的丈夫，Joanne沾沾自喜地說：「我覺得自己冇揀錯！」 攝影：王譯揚、林振華

訪問這天，Joanne剛好在共融館出席「《融異愛》—眾不同Diffability真人圖書館」活動，分享她與印度裔丈夫Manik的愛情故事，與會者大約有二十個。記者甫踏進共融館，下意識地尋找一位穿着印度紗麗裙的華人面孔。這時，一位穿着黃色毛衣、深藍色牛仔褲，配一對白色波鞋的女子走過來跟我打招呼，並給我遞上名片：「少數族裔事工陳嘉儀（Joanne）」。

Joanne在慈善團體內從事少數族裔工作。（王譯揚攝）

藉電郵表白 愛女方夠簡樸

原來Joanne在慈善團體「新福事工協會」做少數族裔青少年的工作，2008年，她因工作在本港一個尼泊爾教會開班，認識了現在的丈夫Manik。「當時很好奇，為甚麼他是印度人，卻會出席尼泊爾教會的活動？於是開始與他聊天。」沒想到二人相當投契，更交換了電郵地址。「當時還沒有Whatsapp，我們就用電郵聯絡。他是一位音樂家，因為工作關係經常到處飛，有時來香港便會約我外出。」

對於Manik的追求，神經大條的Joanne竟絲毫沒有察覺。直至2009年2月14日，Manik突然在一封電郵向Joanne告白。他說，他愛Joanne的簡樸，「印度的女生愛穿金戴銀，經常戴得滿手鐲子、戒指，十分誇張。但Joanne不一樣，她很簡單，連耳環也甚少戴。」

Manik情人節當天以電郵向Joanne表白。（林振華攝）

首要雙方家長接納 「如果家人反對就做返朋友」

那次電郵告白後，二人並未正式交往，直至數個月後Manik來港，二人才成為情侶。Joanne起初也擔心，家人不會樂見這段跨種族的愛情。「從事少數族裔工作多年，我見證過不少跨種族婚姻帶來的悲劇，例如之前有個香港女生與尼泊爾男生交往，遭到媽媽的強烈反對，愛得轟烈的她決定與男生私奔，瞞着媽媽到尼泊爾結婚，但也因此與媽媽關係破裂。」Joanne明白，在跨種族婚姻中，雙方家庭的接納是幸福婚姻的先決條件。

第一次帶Manik見父母，Joanne坦言作了最壞打算，「如果家人反對就算，同佢做返朋友。」沒想到家人對Manik十分滿意，她的祖母更對她說：「呢個人好好啊，你嫁畀佢啦！」過完香港家庭這一關，2010年5月，Joanne便跟隨Manik回印度，迎接另一個家庭的考驗。Joanne是基督徒，最擔心雙方有宗教信仰上的衝突，「我當時諗，如果佢哋（對方家人）要我跟佢哋宗教（印度教），我就唔會同佢一齊。」

Joanne跟Manik回印度時，心想：「如果他的家人要我跟他們信奉同印度教，我就不跟他一起。」（林振華攝）

印度擺酒千人宴

出乎意料之外，Manik的家人十分開明，對她很滿意。「我去印度前有人同我講，去到佢屋企如果見到佢媽媽行過要企起身。喺印度嗰陣，我有次同佢侄仔坐喺客廳玩，佢媽媽咁啱行過，我即刻企起身，佢好好咁同我講：『唔使企起身，你坐返低啦！』睇到佢哋好接納我。」Manik的家人甚至第一次見面已認定她作媳婦，更對Manik及Joanne說：「不如你哋今年十二月結婚啦！」

於是他們就在半年內籌備婚禮，為免除宗教矛盾，他們決定在香港行禮，然後再去印度擺酒。「落機第二日，佢屋企人就帶我去訂造嫁衣，佢哋揀咗一塊好貴嘅布，要七千港元一套。」那是一件粉紅色的嫁衣，衣服上鑲滿銀色的珠片，簡樸而不失優雅。他們舉辦簡單的婚宴：第一天是Mendhi Night（曼海蒂之夜），Joanne雙手畫上Henna（印度彩繪），與親友一起享受最後的婚前派對；第二天是婚宴，Manik的家人邀請了一眾親朋戚友出席，千幾個親友由黃昏開始一直唱歌、跳舞、吃飯，直至深夜。

曾以為印度男大男人 原來重家庭又疼妻子

婚後二人定居香港，雖偶有爭執，但Joanne說起丈夫，依然禁不住泛起一絲甜蜜的笑容。「我以前以為少數族裔的男人很大男人、專制、三妻四妾，但現在才明白這些都是誤會，他們其實很注重家庭。」她舉例像換光管這樣的小事，Manik從不讓她換，因為他認為這些粗重工夫應由男人做。「有次我喺廚房煮嘢食，唔小心切親手，佢即刻話：『你唔好再入廚房，等我煮嘢畀你食啦！』佢覺得，你做唔到唔係你問題，而係應該我幫你做。」

在香港，男女間有一兩個相熟的異性朋友，Joanne認為這是正常不過的事，但Manik會避忌，盡量不與異性接觸。「有次他去琴行報名學樂器，他會主動問：『導師是男還是女？』然後指定要男導師，琴行指男導師要過海到港島學，他也寧願花多點時間由九龍去港島，他說不喜歡與異性共處於一個密閉空間。」看似簡單的一句話，卻深深感動了Joanne。

婚後Manik對Joanne寵愛有加，更會避開與異性獨處的可能性。（林振華攝）

前男友家庭觀念薄弱 印度男重視家庭

Joanne曾經跟港男交往過，她認為Manik的家庭觀念較重。「香港人的家庭觀念比較薄弱，結婚想搬出去住，婚後少見父母。但Manik認為家人之間需要連繫，所以他每天晚上都會與家人視像通話最少一小時。他更愛屋及烏，將我的家人視為他的家人。」Joanne掩嘴笑說，媽媽生日時，Manik練習中文版的「生日快樂歌」，然後在視像通話自彈自唱給她媽媽聽，哄得她不亦樂乎。

Manik愛屋及烏，於Joanne媽媽生日時自彈自唱中文版「祝壽歌」。（林振華攝）

丈夫帶來改變 「我覺得自己冇揀錯！」

到Joanne生日，Manik的家人又會視像通話輪流向她說生日快樂，「我好唔習慣佢哋屋企人嗰種澎湃嘅愛，除咗視像通話，佢哋仲會將自己嘅Whatsapp頭像轉做我張相！」說時她忍不住拍手大笑，「真係好誇張！」但她亦由此明白到，印度人把「家」看得很重要，也不會吝嗇去表達對你的關心及愛。

她說，Manik改變了她。「自出來工作後，少了見父母，但因為與Manik結婚，反而使我和家人的關係更緊密，多了回家探望父母。對於呢個老公，我覺得自己冇揀錯，哈哈！」