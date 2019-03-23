【藝術治療】失明皮蛋伯伯憂腦退化　靠兩支掃一個咪觸碰回憶

五年前的午後，梁靜韻來到復康機構，面試藝術推廣一職。她站在平台中央，鐘聲突然響起，有些坐著輪椅的婆婆、智障人士從四方八面朝平台走過去。梁靜韻這張陌生面孔引起他們的好奇心，有的主動前來問好，有的玩弄她的手錶——這一幕讓梁靜韻留下深刻印象，更令她決定要活用自己的專業，服務殘疾人士，「是他們讓我知道主流以外的世界是怎樣，別人說我很有愛心，但其實是他們豐富了我的生活。」 藝術治療師梁靜韻掛在口邊的除了藝術創作，還有「緣份」一詞——兩年前，她因藝術活動接觸到後天失明的皮蛋伯伯，對方因擔心患上認知障礙而找上梁靜韻。二人的關係本是治療師與病患，但從討論藝術創作、到聊生活瑣事、病痛甚至權益，他們早已並肩而行。 攝影：高仲明

皮蛋伯伯家住美孚，每次上課時梁靜韻均會到巴士站迎接伯伯，邊走邊聊近況。

70多歲的皮蛋伯伯洋名叫Peter，多年前參加藝團時，其他成員將他的名字誤讀成「皮蛋」，之後就以此為「藝名」，「Peter、皮蛋，發音都似吧，就用來行走江湖了。」不願透露真名的皮蛋伯伯咧嘴笑道。

交通意外 30多歲後天失明

四十多年前，當時30多的歲皮蛋伯伯因交通意外損壞了眼部神經，導致完全失明。家人當時送他往澳洲作復康治療，「真的幸運，有個基金可以支持到我。當時食住都全包，但因為語言不通，加上還未接受到自己失明的事實，剛到埗時很想自殺。」皮蛋伯伯沒有自殘，只是不願進食，對生活了無興趣。後來有不少失明人士跟他分享故事，教他重燃希望，「當時絕望的原因，是覺得失明好像沒有工作、沒有未來，但有些後天失明的人士跟我說，原來他們在失明後才修讀社工，才成為物理治療師，真的令我很鼓舞。」

皮蛋伯伯年青時因交通意外導致失明，當時他擔心難以生活，現時他則擔心會遺傳了認知障礙症。

在澳洲半年間，皮蛋伯伯學懂了失明人士的生活技能，如走直線，依靠嗅覺辨認方向等，他更學得一口流利英語，這讓他回港後很快獲聘成為電話接線員，「在七、八十年代，一個失明人可以那麼快找到工作，真的很令人羨慕。」這份工作為皮蛋伯伯帶來穩定收入，還能讓他放下對未來的恐懼，「可以自食其力很重要，我也開始沒有那麼擔憂。」

當皮蛋伯伯遇上藝術治療

往後多年，皮蛋伯伯從電話接線員轉行成為按摩師，閒時亦會參加為殘疾人士而設的藝術活動，如形體舞蹈、觸感藝術。兩年前，他因參與藝術活動認識到梁靜韻，繼而接觸到藝術治療。皮蛋伯伯本來視藝術為工餘活動，有助減壓，但當他發現記憶力不如以往，就開始憶起患有認知障礙症的媽媽，「醫生說認知障礙症有遺傳，媽媽早期只是記憶力衰退，但到後來口齒不清，大小二便也不能自理。我很擔心自己將來也會這樣。」

「這幅是皮蛋伯伯過年時送給我的作品，祝我『龍馬精神』。」那雪條棒是甚麼意思呢？「步步高昇嘛。」

年青時因失明擔心失去工作能力，年老時也深怕步母親後塵，皮蛋伯伯半年前找上梁靜韻開展藝術治療活動，盼望能抓緊時間延緩退化。

治療中 藝術不是必然發生

梁靜韻曾說：「藝術治療當中，藝術並不是必然發生。」在北角商場的藝術治療空間，梁靜韻設計了不少活動，用以刺激皮蛋伯伯的觸感，訓練記憶及專注力。例如她會跟皮蛋伯伯閱讀文章，當讀到某個字詞出現時，著伯伯拍一下手，訓練專注力；有時還拿來一份點字琴譜，刺激他的觸感。

兩枝掃與沙灘的記憶

教皮蛋伯伯最為深刻的，是兩枝掃子和一個咪高峰帶來的回憶。梁靜韻有次拿來了觸碰式咪高峰及兩枝粗幼不同的掃子，當伯伯來回撥動時，咪高峰就隨即發出聲響。梁靜韻本希望藉此訓練伯伯的手部肌肉及聽覺，但這次意外地觸碰到他的回憶，「我覺得這些聲音很像沙灘，記得小時候很喜歡到郊外，去沙灘、行山，但失明後就不再有這些機會了。」皮蛋伯伯淡淡地說。

人類的聽覺、嗅覺及觸感均會帶著記憶，故皮蛋伯伯在治療的時候，不時跟梁靜韻分享他的往事，甚或生活中的困苦。梁靜韻拿出伯伯其中一個作品：白布兩端各束一個結，中央則貼著一塊紅色黏土。「伯伯初時說想把那塊紅色黏土揈走，但我們發現它是揈不走的。」梁靜韻笑說。然而，當她跟伯伯討論下來的時候，發現兩個結分別代表著身體的問題——聽力衰退、認知障礙的困擾，以及腳患。這份創作固然未能消除身體上的疾苦，但透過創作的過程及討論，讓伯伯能抒解壓力，繼而接納與疾病同在的日子。「這是他創作時都沒有想到的，是他潛意識的想法，所以我們在這裡大多時間，都會用來聊天吧。」梁靜韻說。

為後天失明人士爭取權益

從回憶、病痛及生活瑣事，兩人均無所不談，梁靜韻除了聆聽皮蛋伯伯的生活外，還令她關注殘疾人士的權益，如後天與先天失明人士的需求有所不同，而導致資源爭奪的角力，「七八十年代，社會還未對殘疾人士的需要有太大關注，但先天失明人士從小適應這樣日子，但我們還未有好多支援，簡單如煮飯、去屋邨散步已令後天失明的人很困擾——聽說有人因適應不來失明的生活，繼而自殺。」皮蛋伯伯說。

梁靜韻這次給皮蛋伯伯一幅七巧版，訓練他的記憶力及手部肌肉。

隨著政府投入殘疾人士的設施及復康資源增加，雙方的角力得以解決；但梁靜韻認為，如今香港對殘疾人士的支援仍難以跟外國相提並論。她舉例說，外國大多實行『去院舍化』，利用設計便利殘疾人士在社區中生活，但香港則是背道而馳，「外國都有復康中心，但目的是希望他們能夠出來的，香港的感覺就是會在裡面待一世。」

從運用自身的專業服務殘疾人士，再延伸至關注他們的權益，梁靜韻說是皮蛋伯伯開闊了她的視野——他們的關係早已超越治療師及病患，而是殘疾議題上的同路人，「在外國，有些組織會鼓勵殘疾人士為自我身份感到自豪，當然這是很漫長的工作，但我希望在香港辦讀書會、辦活動，讓大家認識，可能很小眾，但都要做。」