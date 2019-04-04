【泰國置業風波】泰國節奏慢放盤需時　業界籲勿自行赴泰申辦按揭

近年不少市民選擇購買海外物業投資，但有市民在不清楚購買、申請按揭流程的情況下，購下泰國物業，致無法繳付餘額，已繳的三成首期隨時付之流水。有投資公司董事提醒買家，勿自行到外地申請按揭，而轉售外地物業時，亦不宜以在香港買賣物業的情況作衡量標準。

FMI至匯投資執行董事蘇君林指，市民決定購買海外物業後，需先向地產代理付訂金，留住單位，而訂金金額一般會在五萬港元以內，「付訂金後七天內需付首期，一般來說需付約一成金額。」

將首期匯入泰國發展商戶口後，有別於香港會有臨時合約的安排，蘇君林指發展商會將正式合約寄予香港地產代理，供買家簽署：「泰國在買賣物業上，並不會要求簽約時需有律師或專業人士在場，只要買賣雙方同意條款，就可以簽訂合約。」

FMI至匯投資執行董事蘇君林指，泰國不會要求簽買賣約時需有律師或專業人士在場。(視國中國)

地產代理無法保證定能批出按揭

他又指，按揭亦是海外地產代理公司會提供的服務之一，代理一般會為客人介紹提供按揭的銀行，而部分公司亦設按揭部門，收集按揭所需的文件後轉交銀行，代客人申請按揭，惟他強調審核權在銀行手上，地產代理無法保證一定能批出按揭，亦不建議港人直接到泰國銀行進行有關申請：「泰國有很多銀行，逐間拍門問，一來花時間，二來港人不熟悉泰國的按揭流程，當地銀行亦未必會接納申請。」無入息證明、無物業的港人在申請按揭時會有一定困難，但他認為除非申請人在港有大量債務，否則應能成功申請。

蘇君林又指，曼谷的物業二手市場仍然活躍。(Getty Image)

網上有不少說法，指泰國二手市場疲弱，港人購入泰國物業後，難以再轉售，蘇君林表示需按地區而定，他以泰國曼谷為例，指該處二手市場相當活躍，尤其是近鐵路範圍的物業。不過，他強調兩地在樓盤交易上，始終有差異：「不能要求和香港的情況一樣，打算一個月內完成交易，泰國方面的節奏較慢，今天放盤，可能需兩、三個月才能成交。」

他提醒，市民購置海外物業時，需留意代理公司的規模及服務、心儀城市的經濟發展，更要考慮及評估自己的經濟能力及投資目的。投資海外物業始終涉風險，地監局主席梁永祥早前亦指，海外物業買賣涉不同國家與法制，地監局只能處理及監管在本港完成、由香港持牌代理處理的個案，故建議市民投資海外物業時，應透過本港的持牌代理進行。