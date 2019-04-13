【九龍城・泰國史】神婆撮合嫁港兩渡死城劫災　芳姐：97前乜都好

芳姐的同心泰國菜館在打鼓嶺道花園旁開舖近20年，她見證機場搬遷，一夜之間，九龍城如同死城。到底見慣變遷，她打從心底不會留戀——不論是從泰國嫁港、在九龍城建立生意王國，到今天啟德發展帶動龍城區重建。她當然覺得可惜，同時心裏已計劃好，重建來時，便回泰國繼續做生意。 「我不是留戀的人。不值得，不是你的，你在九龍城的舖位，買回來一樣會被人收購。不如去試新的，或者會更好。」她說。 攝影：高仲明

芳姐，同心泰國雜貨和菜館的老闆娘。 憑一個勇字 19歲嫁到香港 68歲的芳姐泰名Sea-Chan Veerarat，父親來自潮洲。芳姐的爸爸，七歲父母雙亡後，混過黑社會，試過膽粗粗走山路到香港去，後來不願討親戚照顧，又跑到泰國，跟親戚學造煮食爐，這樣的一個潮洲男人，女兒說：「沒在二戰時死掉，很厲害，很不錯了。」 有其父必有其女，芳姐做什麼事都只憑一個勇字。爸爸和同是華僑的媽媽結婚後，在曼谷開工廠做建材器具，芳姐是大家姐，小四畢業後便要幫忙管數。她19歲跟人去旅行，發覺世界很大，只懂泰文不夠生存。爸爸為人老實，時不時被拖數，追債事項由懂泰語、中英文的她去辦，試過自己深夜去窮鄉僻壤追數，「不怕，怕什麼。」

同心雜貨做到今天，「供了三個子女，去外國讀書，有一個是教授了。」芳姐說。

同心雜貨千禧年代前已座落九龍城，泰國運來的新鮮食材就甫在啟德機場落地，過一條大路就到店面。（受訪者提供）

芳姐在在九龍城建立自己的生意王國，已經25年。

「最初阿姑說接待我們去香港，誰知擺了個陣，我阿媽都矇盛盛，不知是相睇。」 同心泰國雜貨店老闆 芳姐

「我阿叔住城寨，在裡面做手袋，鬧我阿媽為什麼嫁我來香港，害我被家姑欺負。」芳姐說。 上門問卦 撮合姻緣 早有不少潮洲人和泰國人在泰國和香港結為姻親，芳姐有親戚在香港開神社，做神婆，其實就是媒人，芳姐後來的丈夫和家婆上門問卦，神婆阿姑說要給他介紹一個神賜給他的老婆，其實就是芳姐。「來時沒看過一張相。」她說：「最初阿姑說接待我們去香港，誰知擺了個陣，我阿媽都矇盛盛，不知是相睇。」

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「爸爸說，別理你阿媽（叫你嫁到香港）。他從來不願意勉強我，說這句我反而想，算數，OK。」 芳姐

香港親戚做媒人 「為幫輕阿爸生意便嫁來」

男的帶她去油麻地永安公司行街，她給弟弟買太陽眼鏡，「他幫我付錢，我說不行！三唔識七幫我畀錢？可能他那時覺得我是好女孩。」媽媽一直怕她嫁不出，泰國那時保守，覺得女人30歲嫁不出不是好事，兩母女回到賓館便頻頻落嘴頭：「你剛才是相睇，你嫁來香港吧。」

對於嫁來香港，芳姐沒什麼強烈意願，她一貫爽快：「來也沒什問題吧？來了肯定不會餓親。阿媽知我夠膽。」泰國那役水浸後，家裏工廠一直生意低迷，媽媽喚她幫幫忙，說禮金也有兩萬多元，反倒是爸爸遠洋電話裏一句讓她下定決心：「他說，別理你阿媽。他從來不願意勉強我，說這句我反而想，算數，OK。」

香港人近年喜歡到泰國遊玩，回到香港便掛念異地風味。同心雜貨在工場和餐廳製新鮮泰式食品，街坊買回家可以即食。

「話我懶，唔做嘢。她阿叔說泰國人，千幾蚊禮金就找到個老婆。有一次她說，你等分家咩！我個句又識聽喎，我就走。」 芳姐

25年打滾成九龍城老闆娘

在泰國、香港各擺了一次酒，正式過異地生活。芳姐丈夫也是潮洲人，家住上海街，在油麻地經營粉麵舖。姑姐不喜歡泰國人，乘她聽不明白廣東話，在她面前說難聽說話：「話我懶，唔做嘢。她阿叔說泰國人，千幾蚊禮金就找到個老婆。有一次她說，你等分家咩！我個句又識聽喎，我就走。」芳姐說，當時很多泰國過埠新娘，家婆刻薄、回鄉又沒臉；嫁得好的有，嫁得不好的跳樓自殺也有。「人在異地不習慣啊。那時什麼故事都有。」

「以前有個同鄉話，阿嫂，你趁低迷開舖啦，九龍城是福地。機場駁來啟德道的橋造好了，好多泰國人會來這邊九龍城，人很多。」 芳姐

芳姐一生人打拼是為了自主獨立，「爸爸想太多錢的事，常吸煙，有肺癌。那時我兩邊走，他一個電話我就回鄉，抱住個女回去陪著他過世。那時我生了仔女，是師奶，為什麼要工作？丈夫賭錢，我要有私己錢，隨時可以回家。」 「我想要自由。」芳姐算是異類，她喜歡在香港的自由多於留在泰國被約束。她離開丈夫家族生意後自己找商機，1994年，泰傭多聚在九龍城打鼓嶺道公園聚腳，周日她抱住細女跟朋友幫泰傭匯錢，慢慢做大了規模，便和幾個泰裔女人合伙在啟德道附近做雜貨和匯款，每日朝九晚十二。「你覺得我人點？信得過囉，都做得幾好。」 那時香港已知會回歸，機場又會拆，「以前有個同鄉話，阿嫂，你趁低迷開舖啦，九龍城是福地。」她的商業頭腦得以發揮，先是乘機場入貨的便利，在啟德道跟朋友合資友誼泰國菜館，最旺時每個月賺十幾萬元，年半就回本。空姐是她的熟客，帶她從啟德道走上天橋到機場打折護膚品。「機場駁來啟德道的橋造好了，好多泰國人會來這邊九龍城，人很多。」

在同心菜館煮好的泰式咖哩食材：泰北的苦葉湯（上左）、由魚煮成的辣椒醬（上中）、沒椰汁的喇沙湯（上右）、喇沙魚肉（下左）、通菜咖哩（下右）。

「九七之前乜都好，每一行都好，飛機日日飛，幾萬人人流在機場，九龍城間間舖爆棚。機場最後一日，我看着香港人來影飛機。十月一日，一落千丈，整個九龍城變死城，沒人。」 芳姐

機場遷出後一夜死寂 「九七之前乜都好」

現在天橋斷了，機場也拆遷，菜館能收支平衡已經很好。「九七之前乜都好，每一行都好，飛機日日飛，幾萬人人流在機場，九龍城間間舖爆棚。」芳姐坐在城南道指住天空，「機場最後一日，我看着香港人來影飛機。十月一日，一落千丈，整個九龍城變死城，沒人。」後來友誼也因爭拗而拆夥，2000年她接手朋友的同心泰國菜館，在前舖賣雜貨，閣樓偷偷賣鴨肉河、豬雜河，也賣些泰國家鄉藥膏，在九龍城繼續見證香港大事，「2003年沙士，搭飛機返泰國得我同老公」。

現在芳姐很放心把店面交託給其他同鄉下屬，比較輕鬆，只每天下午來看舖。

即便如此，九龍城由留守的泰國人築起了社區網絡，他們住入舊唐樓，在地舖開店，令這舊城區未有陷入死寂。芳姐的生意也做得不錯，同心泰國雜貨店從曼谷即摘新鮮蔬菜送到香港，出貨給九龍城的泰國餐廳，「有客落單便跑來買，近嘛，買螄蚶、椰菜苗，我們的貨靚呀，又處理好，他們可以即煮。」她的貨品，也賣給泰裔和華裔街坊，「最受歡迎是我們自製的海鮮醬、咖哩和芒果糯米飯。有些熟客幫襯廿幾年，香港客也很多，在泰國旅行食過返尋味。」

芳姐坐在舖前，見人便打招呼。「開舖很忙，日子有些寄託，很不錯。」

或許是移民史中，每個小人物的共同感覺——以前芳姐不明白，身為潮洲人的父親為什麼總是提著鄉下，「現在我來了香港，終於明白，為何自己總是常常想回泰國。」她說。「真的明白了。」

千禧年代末泰人家庭問題多

如果說芳姐是九龍城區發展以來的贏家，扎根社區逾十年的基督教宣道會泰人恩福堂及服務中心，看到的則是千禧年代末泰人社區另一面。傳道人黎李翠玲在泰國宣教12年多，回到香港決意要為泰國人服務，她在現在已因啟德發展而變成地盤的世運公園跟泰傭聊天，請他們到太子道的泰人恩福堂學中文，學習本地文化。恩福堂2007年購入沙浦道的2,100呎單位，位處市建局今年二月宣佈重建的範圍之內。

市建局宣佈重建啟德道、沙浦道。因為沙中線和啟德發展，九龍城在此前早已被各大地產商爭奪土地發展。

「泰國女性來了幾十年，沒朋友，華籍丈夫比較大男人。」 基督教宣道會泰人恩福堂及服務中心傳道人 黎李翠玲

「人在異地，沒朋友，語言不通，是很淒涼的。」黎李翠玲說。他們是全港唯一主責服務泰國人的社福中心，主要為九龍城有需要的街坊提供醫療、教育和社福等幫忙——泰人因語言不通，不敢看區內義診；泰港教育文化不同，家長和子女時有期望落差；因為語言泰人也很難接觸社福資源。「泰國人文化比較內聚，他們只會跟同鄉分享生活，這個空間對他們來說是一個家。」

他們跟泰人相處多年，看到文化差異帶來的家庭紛爭和異族婚姻難題，黎說：「泰國女性來了幾十年，沒朋友，華籍丈夫比較大男人。」泰人不習慣做「社福機構的會員」，他們更加依賴人與人之間的關係，由同鄉介紹信任的人幫忙。黎李翠玲試過凌晨兩三點接到街坊致電求她幫忙，上樓發現泰籍丈夫打到老婆流血又想吃藥想要自殺，她立即報警。「要24小時on call。」

泰人恩福服務中心社工林翠薇（左）、泰人恩福堂傳道人黎李翠玲（中）、泰裔傳道人贊的（右）。中心服務約一百個泰裔家庭，主要集中九龍城。

「一劏十也有。租金貴了很多，人來的，香港這樣下去真的不行……住得太細，很容易出事。」 黎李翠玲

重建來了 泰教堂：要考慮當區需要

香港的房屋問題在眾多政策低下成了死局，至近年愈演愈烈；受罪的是基層，較難獲得資源的少數族裔更甚。泰人住的單位愈劏愈細，「一劏十也有。租金貴了很多，人來的，香港這樣下去真的不行……住得太細，很容易出事。」黎說。九龍城舊樓多，自啟德發展和沙中線以來已吸引許多地產商買地重建，恩福堂身處大廈如今也要重建，改建為中小型住宅和地下廣場。受影響的泰裔街坊很擔心，問他們何時要搬？可以搬去哪裏？租金如何？「我們便慢慢解釋。」黎說：「但我們搬也不知去哪裏，政府賠償也不知能否買過新的地方繼續服務。」

泰人恩福堂希望重建後可以在原區安置，保持對於香港泰人社群的支援。

前線社工林翠薇說，如果發展打散九龍城泰裔社群，很難再如以往集中他們，令他們生活不順時感覺有懂泰文的人在身邊。「這不是冷冰冰的中心，這裏辦的語言班、功課輔導班等聚集了小朋友，又聚集了家長一起煮餸。」她說：「希望政府不是只一方面收樓、說賠償，另一方面也去了解這區服務對象的真正需要。」

沙中線延期已久，有說受紅磡站工程醜聞影響，通車日子仍然未明。

「香港就是一雞死、一雞鳴」

2003年，芳姐舖位租金大約二萬元，今天已經加到九萬元。「一加兩萬、三萬元。業主說原因是『市道係咁，個個都加』。你要睇市道，不是逼死租戶的嘛！但香港是這樣，一雞死、一雞鳴，好得意。」她說：「有客都唔怕加租，不過舊年蝕錢。」

芳姐跟九龍城街坊都熟稔，發展面前，總不能說沒有不捨得。

是住慣了，有感情，怎會不親切？但做不下去也要走，難道站在街上哭嗎？我不是留戀的人。不值得，不是你的，舖位買回來一樣被人收購。不如去試新的，或者會更好。 芳姐

「這區樓都舊了，講真，發展是好事。」她對發展沒大感覺，只覺得樣樣得個講字。「郵輪拍板，根本都冇。地鐵建好，我都回家了。舊機場20年，做到什麼？」手指指向即將重建的啟德道，她一直建議在九龍城發展泰Town，但未成事：「這邊拆、那邊拆，我猜我這條街是第四期發展，一幢一幢來，是不是？」

她眼中的泰二代對九龍城感覺不太強烈，留守的第一代也老了。她贊成年輕人出外去闖，說政局混亂小市民沒着數。「我不擔心重建，快點來收，我光榮退出。可能去別處更好呢，我在泰國很多事做，有兩份生意，做貿易，不需要在香港。」問道九龍城小曼谷消失不可惜嗎？「是住慣了，有感情，怎會不親切？但做不下去也要走，難道站在街上哭嗎？」芳姐說。「我不是留戀的人。不值得，不是你的，舖位買回來一樣被人收購。不如去試新的，或者會更好。」

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