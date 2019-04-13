【九龍城・泰國史】70年代過埠新娘起革命　融入小潮洲蛻變小曼谷

九龍城小泰國的緣起，眾說紛紜。上世紀七十、八十年代，香港是東亞地區的發達地區，曾有一批泰國東北部過埠新娘嫁來香港。她們是上世紀的浮花，從漂流到落地生根，在異地一步一步頑強地適應時代變遷。她們開了九龍城第一家泰菜館、雜貨店，她們接了一個又一個家人來港，孕育九龍城小曼谷，也成就了下一代。 攝影：高仲明

16歲相睇 隻身從清邁嫁來香港

50年前，16歲的泰北少女阿蘭隨新婚丈夫到港。當年有人介紹相睇，少女在泰國遇上居港的潮洲老公。「佢又鍾意我，就喺泰國擺一次酒，再喺香港擺一次」。70年代，香港出現過埠新娘熱潮。當年，隨內地難民潮南下到港的低下階層男士，屆適婚年齡望尋妻；也有潮州人經同鄉介紹到泰國、印尼、越南等地相睇。「以前女人好珍貴，男人多過女人，大陸未開放，男人咪去泰國搵親朋戚友娶老婆」，今年66歲的阿蘭便是嫁來香港的一員。

身為大家姐，阿蘭最初嫁來香港是為了照顧清貧家人，「個陣老公畀1,000蚊，換到4,000銖，可以養到爸爸媽媽一個月」。

那時九龍城寨猶在，飛機在九龍城的上空略過，九龍城還沒成為小曼谷。「個時香港好少泰國餐廳，得一間在佐敦道酒店。」泰北少女孤身來港，能依靠的只有語言不通的潮洲丈夫。「屋企窮，讀兩三年書，中英文又唔識，唯一就靠老公，跟佢一世啦，個心都畀晒佢」。

七十年代曾有一批泰國過埠新娘嫁來香港，因為她們九龍城才成了今天的小泰國。

看佳視、李香琴 半年學識廣東話

於是，新婚少女拚命看電視學廣東話，當年還沒有TVB，她看佳視，睇李香琴； 到街市買菜，用泰文拼音逐字逐句記下豬肉、菜心的名字，「半年就識晒㗎嘞」。偶爾，在街市找到辣椒和檸檬，足以令她樂上半天。潮州丈夫不吃泰菜，她就學炒菜、煮潮州粥。就這樣，兩人就住在橫頭磡的木屋區相靠相依，撫養自己的中泰混血兒子。

近年港人愛到泰國遊玩，但又知否九龍城小曼谷的淵源早於七十年代已萌芽?

18世紀華裔暹王招潮州人移民泰

潮州人和泰人的淵源早於13、14世紀開始，至18世紀一名擁半潮州血統的君皇鄭信將泰潮關係推到高峰。鄭信的父親鄭海豐是廣東汕頭人，在清朝雍正年間越洋前往暹羅從商致富，後娶泰裔女子成家，誕下華泰混血兒鄭信。鄭信長大後自立為王，建立暹羅第三個王朝：吞武里王朝。

這位華裔暹王積極與中國通商，又招攬華人華僑，給予紅頭船潮州商人特殊禮遇，因此當時「潮屬華僑」甚至被稱為「王室華僑」。貧困的潮州人帶同親朋戚友坐上一隻隻擠逼的紅頭船，寄望移民暹羅。

九龍城初為「小潮州」，如今倒是因泰國社群而成名。

從「小潮洲」變成「小泰國」

今時今日，潮州人已佔泰國華人56%，1914年，泰國國王拉瑪六世曾將泰國潮州人比作美國猶太人——意指華人人數雖少，卻在泰國掌握政治和經濟命脈。泰國二十八位總理，有十二位是華人，而且都是潮州人。直至二戰後東南亞掀起排華情緒，在泰華人紛紛改泰語姓氏，40年代末亦因國共內戰走難，當中有不少潮州人跑到香港，分佈中西區、九龍城一帶做人力車伕、南北行或雜貨店店主。

無論潮州人走到哪裡，泰潮家族和其後裔已落地生根，形成不可割裂的祖籍關係。本來是「小潮州」的九龍城，也因為潮州人迎娶泰裔女子、泰裔男子來港打工；泰裔女子又愛介紹鄉親到港相親、打工，慢慢建構起潮泰集處的社區。

泰國女人家庭觀念重，長女總視自己有責任照顧父母家人。

70年代過埠新娘 有位黃珍珍

正如阿蘭，她安定以後又先後安排兩名妹妹相親，嫁到香港。「擔心父母唔係度，佢地嫁得唔好」，來香港至少能互相照應。70年代嫁到香港的泰國女人，還有一個叫黃珍珍。1973年，她在九龍城開了第一家泰國菜館，泰國原材料就順應啟德機場的便利抵港。隨黃珍珍的成功，越來越多泰國雜貨店、食肆、按摩店聚集於九龍城。

當年，來港過埠新娘則主要來自較貧窮泰東北和泰北，如今少女已成了婆婆級的人物。

過埠新娘漸多 三姐妹開首間泰國雜貨店

八十年代，九龍城已出現小曼谷的雛型。除了有因逾期居留、逃往九龍城寨的泰國人常到訪吃泰菜，一眾過埠新娘亦愛到小曼谷解鄉愁。阿蘭的摯友Ann於1980年嫁到香港，當時貼心的丈夫就決定為她遷到黃大仙，以方便遠嫁到港的Ann能到九龍城吃泰菜，「佢就我食泰國嘢呀，寧願自己坐車去港島返工」。那個年代，離家的過埠新娘都愛到九龍城，後來儲了錢還會一起做生意。Ann先後接了妹妹、弟弟來港。她與妹妹在九龍城開了首間泰國雜貨店「三姐妹雜貨鋪」，弟弟則成了黃珍珍的弟子當了泰廚。

Ann是家族第一個嫁來香港的過埠新娘。她後來介紹弟妹來港工作、結婚，如今兒子在九龍城經營泰菜。

改革開放丈夫包二奶 過埠新娘「失戀」

可是，異地少女遠嫁如人生豪賭，幸或不幸都不由人算。八十、九十年代大陸改革開放，不少香港男人開始北上包二奶。第一代泰國新娘阿蘭與丈夫從木屋區捱上私樓，卻敵不過時代。《家變》是這批泰國過埠新娘家庭的寫照。「佢同我講包二奶，我話你咪包，但你一定要同我離咗婚先」，阿蘭雖說得堅壯，但目睹當初為丈夫而來的家庭破滅，心還是會痛，「失戀喊咗成兩三個月」。

阿蘭（右）不時來九龍城與同鄉聚會，訪問這天，她們剛好在朋友的泰式按摩店聊天。

「我咪努力做自己事，唔靠男人」

倒是老爺奶奶始終視她如至親，「佢地話唔緊要啦阿蘭，佢唔要你，今日你唔係我新抱，你係我個女」。她說，「我咪努力做自己事，唔靠男人」。丈夫終歸離開，留下兒子與一起捱回來的單位、手襪廠，一輩子亦拒絕再嫁。支撐她的除了家人，還有一群遠嫁異地的泰國姊妹。

最近，過埠新娘們都忙於為泰二代孩子Vita準備潑水節。

視姊妹孩子如己出 應對未知生活

城裡的人都知道九龍城有一個小曼谷，卻不知道這裡於泰國女人間的姊妹情義。當年一個個泰國女人隻身嫁到香港，從零開始認識一位丈夫，一種文化，和一個香港。或因飲食文化各異，或因言語不通，或因婆媳糾紛，異國新婚的生活不一定只有甜蜜。她們像上世紀的浮花。惟獨回到九龍城聽著泰文，互相依靠，才有力量應對未知的新世界。於是，一個姊妹的孩子就是大家的孩子，在九龍城長大中泰混血兒，身邊總有很多親如家人的「阿姨」。

當年泰國新娘常透過親友認識其他過埠新娘，Ann和蘭認識了三十多年，互相扶持。朋友的孩子遇上困難，就出手幫助，所以如今便一起準備潑水節。

如今，Ann和阿蘭的孩子已經長大成人，但她們的孩子依舊在九龍城經營起自己的泰國菜館、雜貨店。九龍城至今仍是泰國過埠新娘的聚腳地。面對重建，Ann坦言不捨，「未諗到點，可能退休，但唔捨得啲客囉」。從九龍城寨清拆、香港移民潮、到機場搬遷⋯⋯泰北少女們默默見證九龍城興衰，步向暮年的泰裔婆婆將要見證九龍城重建。