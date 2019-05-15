「以前有人問我如何治療病人，我說會開一間舖，在前舖穿西裝，幫病人看西醫；若中途發現中醫治療更適合，便叫病人到後舖，我就易容，戴上帽子及換副老花眼鏡，轉身為病人看症。」余秋良打趣地說。他在旺角的「香港中西醫專科中心」執業，用不着換裝，已能中西合璧診治病人。余秋良的例子在香港只屬少數，在更多人心中，中西醫水火不容，他卻說：「中西醫並非對立，重要的是溝通。」

只懂西醫猶如半杯水

余秋良1975年在香港大學醫學院畢業，然而行醫途中，發覺自己的醫學知識有限，懂得再多也只是半杯水。「西醫是微觀醫學，重求證，劃分不同專科，但亦如LEGO，拆散後再拼砌，已不是原來樣子；中醫是宏觀醫學，認為人是一個整體，看『完人』而非身體某部分。」因此，他開始涉獵中醫，同時修讀中醫及西醫兒科專科資格，遠赴英國深造，1982年完成課程後，成為兼具中西醫知識的醫生。

1989年，余秋良開始私人執業，採用中西合璧方法應診，「不論用藥或治人，我皆以調理為大原則，用最輕的藥醫最難醫的病。」他應用的是中醫「四氣五味」理論，前者即寒、熱、溫、涼四種藥性，「五味」則是辛、甘、酸、苦、鹹五種藥物的真實滋味，把「四氣」和「五味」結合起來，才能準確地辨別藥物的作用，並由此選用合適的中、西藥醫治疾病。

他舉例說，有一個早期發育的五歲女孩，骨齡達九歲，而且定時有經期，西醫診斷她患有纖維性骨失養症（McCune Albright syndrome），無藥根治。女孩的父母帶她來求醫。余秋良嘗試開一些調理的藥物，當中有中藥也有西藥，數個月後，女孩竟然沒再來月經，骨齡亦沒有退化，即已經痊癒。「最好笑是當她回醫院覆診時，西醫因為她沒有了經期，竟然對她說：『唔好意思，斷錯症。』其實他沒有錯，只是病已經治好了。」他笑說。

余秋良1975年在香港大學醫學院畢業，然而行醫途中，發覺自己的醫學知識有限，懂得再多也只是半杯水，因此開始涉獵中醫。（鄧柏良攝）

中西藥衝突是誤會

中西藥同用不怕衝突？余秋良略帶激動說：「誤會大了！即使西藥與西藥，還是中藥之間都會有衝突，重點是如何用。醫生清楚不同藥物的作用、副作用，知道哪些藥合適。」

余秋良說，不少人曾質疑其用藥方法。「大約2002年，一名約40歲女病人在朋友介紹下找我，當我告訴她療程後，對方堅持只用中藥，但六個星期後，她投訴：『為什麼介紹我來的朋友很快痊癒，我卻這麼慢？』我直接告訴她：『我整套療程中西合璧，你只用中醫那一套，當然慢啦！』」又有一次，一位一直接受余秋良治療醫治牛皮癬的女病人，在治病途中確診患上癌症，她告訴余秋良不會再去治牛皮癬，余秋良大惑不解，女病人解釋，原來是為她醫治癌症的醫生叫她不要再看中醫，擔心中藥會影響療程。余秋良形容，他花了許多唇舌，才成功說服女病人繼續接受治療。

余秋良透露，其中西合璧用藥方法也曾遭病人質疑。（鄧柏良攝）

余秋良承認，不少西醫對中醫有誤解，因而抗拒中醫的治療方法，但他認為情況其實正在慢慢改善。在余秋良仍未正式開始為病人醫治牛皮癬時，一名約50歲的男病人突然登門請求余秋良為他醫治，但由於牛皮癬難治，加上他仍未有相關經驗，於是拒絕了病人的請求。病人垂頭離開診室，一隻腳踏出門口之際，突然掉頭說：「醫生，你不幫我，我就沒路可走了！」見他如此絕望，余秋良便嘗試醫治。與病人深入交談後，他方得知是一位西醫介紹他來，遂喜逐顏開：「他（西醫）信任我。」

余秋良認為，中醫與西醫並非如水火般永不相容。大概更像鹹淡水，各有自己的水域之餘，亦有鹹淡水交界的區域，作為交界內的其中一個棲息者，余秋良認為中西醫之間缺乏溝通，形成鴻溝把中西醫分隔兩邊。「只要中西醫能好好溝通，雙方用藥、療法上是可以互相配合的，病人也能少走冤枉路。」

然而在現行制度下，中西醫可謂河水不犯井水，要促進兩者溝通，余秋良認為第一步是將中醫納入公營醫療體系。「在同一體制下，雙方才能更好地溝通，各取所需。而我相信，在不久的將來，中醫會納入公營醫療體系。」

余秋良：「我相信，在不久的將來，中醫會納入公營醫療體系。」（鄧柏良攝）

「公營醫療」指由政府透過衞生署及醫管局兩個公營機構，以自負盈虧的方式提供醫療服務，並由政府負擔其約93%的服務費用，共分為基層醫療（即一般普通科）、中層及第三層醫療（即住院和專科），及延續服務（即康復及長期住院），旨在確保所有人皆可得到醫療服務，是香港各種社會保障之一。

特首林鄭月娥去年的《施政報告》指，已設立五億元專項基金，以促進中醫藥發展，由中醫藥處負責統籌，以支持應用研究、中醫專科發展、促進知識互通和跨市場合作等工作，並協助本地中藥商生產及註冊中成藥。食物及衞生局已成立專責組別，負責發展香港的中醫藥業，包括決定中醫藥在公營醫療系統的定位。專責發展首間中醫醫院的中醫醫院發展計劃辦事處亦已於食物及衞生局成立。

上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《中西合璧治病屢見成效 醫者：中醫應納公營醫療》。

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