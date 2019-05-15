1997年本港大學首設中醫藥學士學位課程，至今逾二十年，中醫仍未納入公營醫療體系，畢業生出路只能在教研中心及私人市場二選一，薪酬待遇亦比西醫差一大截。剛剛畢業、在私人診所當兼職中醫師的鄧蕙盈，現時日薪1,000元；執業九年、去年投身私人市場的中醫師張懿松，月薪才剛提升至30,000元。相比之下，剛畢業的西醫起薪點已達56,000多元。在鄧蕙盈心目中，理想的中醫應是懸壺濟世、能多花時間照料病人；張懿松卻說，教研中心工作諸多掣肘，用藥受限制、需要「跑數」……現實與理想的差距，並未磨滅他們投身杏林的決心，他們仍能充滿熱誠地說：「從沒後悔讀中醫。」

半年前，鄧蕙盈於香港中文大學中醫學院畢業，同學都到三方合作營運的教研中心工作，她因為想繼續跟隨大學老師學習，需要彈性上班時間，遂到私人市場當兼職中醫師。看似方向明確，但她坦言對前路感到迷茫。截至2017年，全港共有約一萬名中醫師，當中近九成投身私人市場，「尤其近幾年中醫診所如雨後春筍般湧現，私人市場競爭激烈，要想突出自我談何容易？」

鄧蕙盈剛畢業，對前途感到迷茫，「私人市場競爭激烈，突出自我談何容易？」（李澤彤攝）

同樣於中大中醫學院畢業的張懿松，則與大多數中醫畢業生一樣，畢業便到教研中心工作。在考獲中醫牌照前，他已先到不同的教研中心見工，獲得「有條件取錄」，2010年畢業後順理成章到教研中心工作。他形容自己是幸運的一屆，「對上三、四屆的師兄師姊情況慘烈，當時並非18區都有教研中心，不能容納所有中醫畢業生，導致有人轉行，有人因待遇不好一直轉工，要近年才穩定下來。」

現時全港有18間中醫教研中心，由醫管局、非政府機構和本地設有中醫藥學士學位課程的大學（即香港浸會大學、香港中文大學和香港大學），以三方夥伴協作模式運作。每間教研中心每年會獲醫管局一筆過撥款約350萬元，並由非政府機構以自負盈虧的方式營運。

現時全港有18間中醫教研中心，由醫管局、非政府機構和本地設有中醫藥學士學位課程的大學，以三方夥伴協作模式運作。（李澤彤攝）

薪酬遠低於西醫

為鼓勵教研中心聘用應屆畢業生，政府撥款要求18間中心提供216個實習培訓名額予畢業首三年的醫師。三間大學每年共有約80名畢業生，而各間教研中心每年均會聘請4至5位醫師，合共剛好約80名。

即使找到教研中心職位，但由於政府撥款差距懸殊等因素，中醫師的薪金比西醫差了一大截，張懿松說：「師兄師姊剛畢業時，教研中心月薪只有12,000元，我畢業時升到14,000元，生活稱不上苦，但只算搵到兩餐。」

為鼓勵教研中心聘用應屆畢業生，政府撥款要求18間中心提供216個實習培訓名額予畢業首三年的醫師。（李澤彤攝）

近年，政府似乎意識到中醫師薪酬太低，開始增加撥款。2016年，政府在醫療衞生的經常性開支為614億元，當中18間中醫教研中心的常規撥款為6,400萬元；2018/19年度，政府增加醫管局的撥款至624億元，當中18間教研中心的撥款為1.12億元。現時畢業生月薪約有22,000至25,000元，視乎教研中心而定。

撇除薪酬待遇，張懿松認為教研中心對剛畢業的中醫師而言，是一個好的體驗。「因為毋須擔心病人的來源，教研中心的醫藥費較私人市場便宜，吸引草根階層求醫。這對醫師醫術上的進步、看症的技巧、學習與病人溝通都有一定裨益。」另一方面，醫管局又會在教研中心開辦不同課程，包括中醫及西醫課程，讓應屆畢業生優先報讀，工作之餘同時進修。

張懿松說，教研中心有不少掣肘，例如用藥受限制，還要「跑數」等。（黃桂桂攝）

教研中心限制用藥

張懿松指，教研中心亦有不少掣肘：「在用藥方面，中心會限制醫師使用藥性猛烈的藥材。藥材有貴賤，中心不會開口叫醫師開便宜的藥材，但會告訴你藥材的成本是多少，製造無形壓力。另外，中心亦會定期檢查診症量，若發現診症數量下降，會問你為什麼，形同『跑數』，所以不能仔細替病人看症。」

在教研中心工作近八年，工作量與日俱增，看診時間卻一減再減，加上進修機會都優先給了應屆畢業生，迫使張懿松於去年6月離開教研中心，投身私人市場，與朋友合資於佐敦開中醫診所。「在教研中心沒有彈性時間，出來私人市場後，不但能花更多時間仔細看症，亦能抽出時間進修及從事更多可以促進中醫業界發展的事務。」他現時是香港中文大學中醫學院校友會會長，在中醫公會中也有職務，並曾多次與政府官員開會討論將於2024年落成的中醫醫院。

目前香港的中醫畢業生出路狹窄，2024年落成的中醫醫院成為他們的發展希望。（李澤彤攝）

中醫醫院帶來新希望？

特首林鄭月娥於去年的《施政報告》中公布，預計2024年於將軍澳百勝角落成的中醫醫院將由政府興建，並由非政府機構負責營運，會於今年下半年招標挑選營運機構。中醫醫院會提供以中醫為主的中西醫協作服務，設400張病床，並有住院及門診服務。另外，政府亦會與大學及其他機構籌備不同的培訓課程，包括為註冊中醫師、中藥藥劑師、西醫、護士及其他醫療人員提供相關培訓課程。

中醫醫院落成後，會否成為本地中醫畢業生的第三條出路？張懿松與鄧蕙盈給出截然不同的答案。張懿松期望自己可以有機會進院行醫，他認為現時業界資源匱乏，「有不少病痛單靠把脈不能診斷，需要依賴現代醫療設備的幫忙，例如胃潰瘍。現時香港的中醫並沒有權力使用這些設備，期望中醫醫院落成後，情況會有所改善。」

鄧蕙盈卻憂慮醫院管理架構及醫師待遇問題，對中醫醫院持觀望態度，「中醫醫院至今仍未有實際運作方案，例如會否為中醫師設立薪酬架構，提供明確晉升階梯？所以要視乎工作內容及機會決定屆時是否進去。」說罷她嘆了口氣道：「希望中醫醫院可以做出些成績。」

2024年落成的中醫醫院，大概寄託了大部分香港中醫師的希望。（李澤彤攝）

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上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《出路少 薪酬差西醫一倍 「跑數」掙扎求存 中醫師：從未後悔》。

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