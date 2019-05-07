【自閉戀人】 近七成患者渴求戀愛　家長的掙扎：始終他很單純

今年有調查發現，自閉症人士中有近七成人渴望戀愛，但礙於不善表達情感而卻步，或者其家長會因擔心生育下一代而拒絕子女與異性交往。有育自閉兒的母親則大力支持兒子戀愛，「難道他一輩子自己一個，要孤獨終老嗎？」 高功能自閉症患者具備與一般人無異的智力，惟自閉症傾向令他們在社交上遇到重重障礙。有社工指「曾經有個案不懂得控制自己，一路尾隨心儀女生回家，把對方嚇得要死。」有機構近年在會內舉辦戀愛補習班，望改善這群人的社交能力，協助他們了解與大眾、甚至兩性相處之道。 攝影：鄧倩螢

今年20歲的何語（化名）小五時被確診自閉症，可是他的智商達正常人水平，母親何太（化名）不憂心兒子能否獨自過活，反而最擔心他與人共處。她不想兒子被排斥，若要在社會生存，兒子怎樣才能融入人群當中？

當招待員不足一個月辭職

小五時，班主任建議轉介何語讓教育心理學家評估，後來又轉往精神科診斷，獲得的評估結果指何語患有高功能自閉症。「我早知道他有點異樣。」得知消息後，何太沒有時間悲天憫人，她只以行動應對診斷結果：醫生介紹她去介紹自閉症的講座、課程及自閉症家長支援小組，她統統都去，就似隨時準備好打一場硬仗。現在話起當年，她仿佛說着別人的事，不時展開燦爛笑顏，「我知道他是比較弱，會被人欺負，但我們亦要支持他。」

何太開初以為這種沉默寡言是遺傳的，「我同家姐都好靜嘛。」直至後來才發現何語的不同。

何語讀中學時，試過兩次被人用剪刀刺穿風衣及毛衣，放學回家後母親驚見衣物破爛，不斷追問他是誰做的，他只懂說「唔知」。何語緊張時會不斷掐手指，弄得自己兩手脫皮，要與人對話他就緊張不已，又經常胃痛。那年他剛考完文憑試，隨做地產代理的姊姊做暑期工，到樓盤招待參觀示範單位的客人，可做了不足一個月便辭職，何太估計：「可能要待人，他的胃不太舒服吧。」

自閉兒母：有人陪伴終可安心

還未正式出來工作，兒子先來一個「喜訊」。一向沉默的何語有天突然向母親剖白：「媽，我有了解中的女生。」何太聽畢只問了兒子一句：「在哪兒認識的？」何語告訴她女生來自協康會內，同為自閉症，她就隨得兒子自由發展，「開始時很擔心他認識了一些壞女孩欺騙感情，始終他很單純。」

「我說，沒有想這麼長遠，你日後不在時，他們也要生活、自己照顧自己，找個伴侶。難道他一輩子都一個人、要孤獨終老嗎？」 何太

這天何太應攝影師要求與何語相擁，何太感慨道：「平時都唔會點擁抱。」

幾個月後，兒子再傳來戀愛的消息，母親欣喜若狂，她說有個人陪在兒子身旁，終於可以安心，「如果他有不開心的事，都有女朋友分擔。」她認為人始終要找個伴侶，咧嘴大笑說：「我贊成他們拍拖，我鼓勵自由戀愛嘛！」

但不是所有自閉兒母親對子女戀愛持開放態度。在自閉症兒的家長小組內，何語母親接觸過其他患有自閉症兒的家長，兒子談戀愛的消息傳開後，有家長向她拋來大串問題，問她不擔心兒子失戀？不擔心他日後結婚生下來的小朋友像他一樣有自閉？她只輕輕說了一句：「我說，沒有想這麼長遠，你日後不在時，他們也要生活、自己照顧自己，找個伴侶。難道他一輩子都一個人、要孤獨終老嗎？」她語氣堅定：「不能讓他孤獨終老的！如果他們兩人適合就一起吧。」

何太說，何語在戀愛後變得更溫柔，每次與女朋友外出都會準備充足，把自拍神棍、水樽、紙巾等等都充進背包，何太笑笑道：「佢好多嘢帶。」

高功能自閉症缺乏社交技巧難戀愛

協康會項目經理蔡佩玲從事復康範疇社工作超過十五年，服務對象由幼兒、青年及家長，主力負責輔導及家庭支援。她又接觸過不少患有自閉症的青少年，發現他們除了缺乏社交技巧，與正常人其實無異，但往往社會因他們行為「怪異」而孤立了這群人，她說，其實自閉症人士也需要社交，也需要愛與被愛。她說：「我們認為他們本身有獨立能力，生理上亦無特別問題，亦無暴力傾向，除了生育上父母會擔心外，為何不能戀愛呢？」

機構今年三月曾對自閉症青年戀愛進行調查，調查發現，近七成受訪自閉症青年渴望談戀愛。不過當中亦有七成人從未有戀愛經驗，當中原因包括「不善於表達自己想法」及「自覺難與異性相處及溝通」等。有35%家長更反對自閉症子女談戀愛。「他們對戀愛都有渴求，有青少年會跟我說想認識異性。」

協康會項目經理蔡佩玲從事復康範疇社工作超過十五年，服務對象由幼兒、青年及家長，主力負責輔導及家庭支援。

自閉症是一種先天性的發展障礙。根據在美國精神科學會的定義，自閉症有三大特徵，包括：社交能力發展障礙、溝通能力障礙、重複刻板及有限行為、興趣和活動模式。按其嚴重程度和徵狀種類可分為自閉症、自閉症傾向和亞氏保加症。當中自閉症患者若在智力測試中智商分數在70以上，即被定義為高功能自閉症人士，他們的語言能力和智能方面與常人無異，但自閉症特徵仍妨礙其社交生活。

根據政府統計處資料，香港在2014年有10,200人確診為自閉症人士。而教育局數據則顯示，於普通學校就讀的自閉症學生人數由2009至10年度的2,050人上升至2013/14年度的4,970人，預計自閉症學生人數在未來按年會有20%增幅，2016/17年度確診自閉症學生達8600人，預料未來將突破1萬人。

多年缺乏高功能自閉症人士支援

社會福利署一直有為15歲或以上的弱智人士（智商為70以下）提供多方支援，例如職業康復服務、住宿服務和社區支援服務，以助他們發展身心健康及融入社會，至於向智商70以上的自閉症人士提供的服務卻少之又少。高功能自閉症人士在智力測試中智商分數介乎70至120，其語言能力亦與常人相約，惟礙於他們先天性的自閉症特徵、後天的環境及心理因素等，仍會間中出現固執行為及影響社交。蔡佩玲指，社會一直認為他們能夠正常生活，但這往往都忽略了這群人的社交需要，「他們表面看似沒有事發生，但其實最難過的是無法與人相處。」

家長爭取了好多年，希望政府可以撥資源予這群高功能自閉症人士，這群人多數都有精神健康問題，但社會上又沒有太多支援改善他們的社交，對家庭來說是一種壓力。＂ 協康會項目經理 蔡佩玲

採訪當天，會內正在舉辦小組活動，教授會員如何當一個食評家，學寫食評，將自己主觀感受表達出來。

可以生存＝有生活質素？

蔡指，過去家長不斷反映，希望政府可以增設資源予這群高功能自閉症患者，直至2016年，政府終設立「加強支援自閉症人士及其家長／照顧者先導計劃」，資助不同社福機構增強對高功能自閉症患者的支援，計劃至去年10月才獲恆常化。協康會內由為工、臨床心理學家、職業治療師及言語治療師組成支援團隊，為這群自閉症人士改善社交技巧，務求能讓他們適應與大眾相處。

「這群人在社會上為數不少，但是沒有服務支援下，他們不知道去了哪裡。」蔡指，可能有自閉症人士因此匿藏在家成為隱青，對家庭來說又是一種壓力。她又補充，社會上這類被忽略的人其實為數不少，「他們能夠正常生存，是否代表生活質素可以提升？」蔡佩玲曾經試過接到有個案跟他們反映，說自己不懂看人眼色，因此在社會上生活好辛苦，經常要戴上面具做人。

會內近年舉辦社交小組傳授「戀愛秘訣」，例如「告別A0補習社」、「愛的季節」及「戀愛無難度」等等，透過小組及言語治療師向高功能自閉症人士教授溝通及社交技巧。

開班教拍拖、社交技巧

會內近年舉辦社交小組傳授「戀愛秘訣」，例如「告別A0補習社」、「愛的季節」及「戀愛無難度」等等，透過小組及言語治療師向高功能自閉症人士教授溝通及社交技巧，例如學會觀言察色，還有與人相處該拿捏的距離。自閉症人士礙於難表達自己，又缺乏溝通技巧，容易與別人起衝突及爭執，蔡佩玲說：「溝通技巧是可以學習的，但他們在日常生活上本來就難以與人接觸，或者被人拒絕及排斥。」曾經試過有會員對會內的異性有好感，於是跑去跟蹤別人一整天，把對方嚇得要死。教人談戀愛，其實是教社交技巧。

打好溝通基礎，學習如何跟別人相處，在兩性關係中同樣適用。「到底甚麼叫做喜歡一個人，甚麼叫戀愛？是否去過一次約會就叫戀愛？約會時的禮儀又如何？」課程會教他們如何分辨異性行為，也同時灌輸性教育知識。蔡佩玲指，青少年這個階段對性十分好奇，組內會跟他們說與異性接觸時有甚麼部位不能注視、觸碰，講解身體接觸的界線。「其實他們也是人，他們也應有戀愛的權利，這是正常不過的事。」蔡佩玲說。

「到底甚麼叫做喜歡一個人，甚麼叫戀愛？是否去過一次約會就叫戀愛？約會時的禮儀又如何？」蔡佩玲指，戀愛補習班開設短短一年多，已大受會員歡迎，需要抽籤才能選取學員。

近年，有會內會員成功「出pool」，他們的故事，詳看： 【自閉戀人】 戀愛補習班邂逅 自閉情侶：愛情讓我們不再孤獨