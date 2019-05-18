【電車115年】追車30年拍下所有電車照　電車男：無咗就唔喺香港

月前，一輛電車意外翻側倒地，震撼了電車界。謝耀漢特意到現場，拍下一條影片作記錄。看著那輛倒下的電車，彷彿看著自己心愛的東西倒在面前，「不懂形容，幸好自己不是坐上客，但看到事發現場，好像憑弔一樣。」午夜憑弔翻車，他直言對這件事仍猶有餘悸。 「我不能叫電車迷，我已經不是『迷』這麼簡單……」30年前，謝耀漢因誤踩「叮叮」變成了電車迷，之後開始研究電車結構和歷史，化身「電車活字典」。小時候沒有相機，他把一部部電車手繪下來；去到數碼相機年代，正值熱血之年，他花了數年時間，拍下所有電車照片，就連只有深宵出沒的車輛，都被他不眠不休的拍下。就這樣，他追車追了三十年，更當上了香港電車文化保育學會會長。

電車專家的誕生

謝耀漢小時候家住電車路附近，每朝聽著電車叮叮聲，像鬧鐘一樣把他叫醒。他憶述第一次搭電車時，誤踩了一下「叮叮」，發現清脆的「叮叮」聲原來是從車頭那個腳踏發出。自此他每次搭電車都要踩一下腳踏，也因而愛上了電車，瘋狂追車了三十年。

「其實我先留意飛機，當時我見到一架電車，車身畫了一架747飛機。當時我站在對面線，目睹一架飛機在面前經過，印象好深刻。」他回家之後，將記憶中飛機劃破市區的情景畫下來，到現在他對這個畫面還是念念不忘。從那時開始，他就迷戀著每一個電車廣告，憑著廣告就能分辨出電車的號碼，「那時候的廣告很久才換一次，所以認得廣告便認得電車號碼。」

「電車令我忘憂，坐樓上車頭，開得快時涼風陣陣，不如意和不開心的事就會忘掉。如果讓我選擇，我都會選坐舊式木頭電車，木頭電車開時，你會聽到『唔⋯⋯』的摩打磨擦聲，新的電車不會聽到。目前舊車還有不夠一百架，不趕時間的話我都會等舊車才上。」謝耀漢說。（廖俊升攝）

花五年為所有電車拍「遺照」

有了數碼相機後，他不用再依靠記憶畫下電車，開始追蹤電車拍攝，也因為一件事，他瘋狂得花了數年拍下了全部電車，「電車公司被法國公司收購後，宣布翻新所有電車，由那時候起，我就開始去做相片記錄。」不知不覺間，他將所有舊款電車都影了一遍，保留著它們原有的樣貌，即使電車變了樣，也能以相片作時代見證。

五年間四處捕捉電車，甚至深宵出動，拍下那些極少出勤的維修電車。「以前很瘋狂，不眠不休去影日間不會出現、維修中的電車，你不會知道它會在哪裡出現，所以影不到的機會更大，要碰運氣，結果用了4至5年才拍得完。」

謝耀漢最喜歡坐在車頭或車尾，望出窗外便能看到前後的電車。（王海圖攝）

影電車的學問

謝耀漢對於拍攝電車有一份執著，他喜歡拍下兩架或以上的電車合照。他憶起一次在上環總站，意外發現一輛維修電車在日間出沒，於是忽發奇想，等待另一輛電車駛來與它合照，結果他等了半天。「我想等120號，結果等了半日，幸好給我等到了，影不到第二次，因為維修電車平時在深夜才可看見。」

「兩輛不同的電車，都是車頭望著你，好靚……單丁一輛沒有意思，好多用藝術角度拍電車的人都沒有留意到，這些畫面拍了一次，拍不了第二次。坐在車頭，跟著前面的電車，然後留意對面線的電車，這就只有電車路才做到。」謝耀漢說。

等了半天才等到的200號維修電車和120號電車「合體照」。（受訪者提供）

影相揭發電車換號碼秘密

一般電車的號碼是獨一無二的，每一個號碼只配一輛電車，然而謝耀漢發現，一輛冷氣電車88號，原來暗中換了號碼行駛，證明香港電車原來有偷換號碼的特色。「冷氣電車88號，號碼好意頭又易記，開始令市民留意電車號碼。那麼原本的88號呢？沒有拆掉，改了做30。」他是在影電車時不經意發現這個秘密，「除了車頭電箱，其實舊式柚木車車頂亦都有號碼。有一日在橋上影電車，車頂寫88，但一看，其他地方如車身全部都寫30。」

謝耀漢認為電車短途十分方便，特別是方便老人家，不用在地鐵站走上走落，而站與站之間距離不長，就算過了一、兩個站下車也不用怕，現在還有不少上班族和學生搭電車。（廖俊升攝）

「打爆機」熱情仍未冷卻 午夜憑弔翻車

所有電車都影了一遍，就好像「打爆機」一樣失去目標。然而謝耀漢說雖然不能像以前一樣瘋狂，但對電車的熱情有增無減。月前一輛電車意外翻側倒地，震撼電車界，謝耀漢還特意去到現場，拍下一條影片作記錄。「有人會覺得負面的事就不用寫，錯！負面的事都是事實，為甚麼不寫？只寫『電車好靚』就不是全面的記錄。」那夜他去到現場，看著那輛倒下的電車，彷彿看著自己心愛的東西倒在面前，「不懂形容，幸好自己不是坐上客，但看到事發現場，好像憑弔一樣。」午夜憑弔翻車，他直言對這件事仍猶有餘悸。

十年難忘一場暴雨

三十年來，謝耀漢最難忘的，竟是一場暴雨。十年前，謝耀漢登上一輛電車駛經中環，突然傾盆大雨，水淹半個電車站，甚至浸入電車，令電車摩打無法運作，當時整個車箱只有他一個乘客。「當時我被困在樓上，電車的摩打被水浸得不能動，結果要由後面那一輛電車，好像接吻一樣，推回電車廠。」他形容當時形勢危急，路上除了雨水還有沙泥，令電車不停震盪，後面的電車慢慢的推，推至安全地帶。

「好印象深刻，車長一路叫我不要到樓下，一路與前後的電車協調，設法離開現場。服務行業要面對好多來自顧客的壓力，其實不止，路面的情況，尤其突發情況都要顧及，所以好講經驗。」謝耀漢盛讚車長臨危不亂，以及在危急下仍為乘客設想，此事他仍相當感激。

1號與400號，最大與最細的電車。（受訪者提供）

取消電車是世界末日

電車已經是謝耀漢生命的一部分，沒有電車，他就不能生活。不過，其實他自己也幻想過沒有電車的一天。「有想過，不止一次，好像世界末日一樣。馬路沒有電車路，整條路都是巴士、的士和其他私家車輛，像中環一樣……真是無法想像。」

曾經有人說，電車太慢太阻路，因此提出取消電車，謝耀漢堅決反對，「香港不可能沒有電車，沒有電車就不是香港了。」當時取消電車的建議引起社會極大迴響，反對之聲不斷，謝耀漢說這一事力證了電車何其重要，「幾年前的無稽建議，引起好大迴響，已經是一個好好的證明，我們不可以令電車消失。」他直言，如果再有人提出取消電車如此荒誕的建議，他同樣會反對到底。

謝耀漢說，當時他看見遊客拿著一袋二袋還要拍攝電車。這也證明了電車已成為外地人心目中的香港標誌。（受訪者提供）

最後的心願：希望大家不要欺負電車

「希望政府對電車好一點」、「希望大家不要常常欺負電車」，這兩句說話，謝耀漢重覆了不下五遍。他直言政府對電車的支援不多，不單發展受限、申請加價也甚艱難，連說好的「電車博物館」也無疾而終，令他非常失望。「感覺上是冷落電車，有比較就會看到。長遠而言希望給電車多點資源，政策上我們決定不了，只希望政府錫住電車囉。」

除了政府，還有其他道路使用者，也常與電車車長有紛爭，不過謝耀漢則表示明白，「有人的地方就有紛爭，香港城市速度太快，駕車都要鬥快，生活模式難以短時間改變。」但他認為道路使用者自己安全意識都要提高，行人也不要橫衝直撞，「其實電車不能話停就停。」因此他希望大家不要常常欺負電車，「電車路得一條，要靠路軌同天線行，唔好成日爬頭啦。」