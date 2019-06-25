【向歧視說不‧二】導盲犬誤認寵物犬 教育助消除歧視、誤解

政府一直提倡社會共融，但早前曾有失明人士被指「扮盲玩手機兼打尖」遭到網絡公審；又有網民誤將導盲犬認作「鬥牛犬」，圖文並茂批評有人假裝失明帶同犬隻乘搭港鐵，目無法紀。但實情是，在現今科技發達的世代，失明人士與常人無異，同樣可以靠語音操控使用手機，而導盲犬背上戴有導盲鞍，亦不會是鬥牛犬種。可見失明人士在日常生活中所遭遇的歧視、誤解，並不罕見。

樂詩的導盲犬曾險遭途人用棍攻擊，幸獲家人喝止才幸免於難。樂詩強調導盲犬並不是格鬥犬或寵物犬，能夠成為導盲犬須經嚴格篩選及訓練，牠們不會胡亂攻擊及傷害他人，更不會四周大小二便，對途人及環境沒有構成影響。（黃寶瑩攝）

可進「導盲犬友善」商場 卻進不了商舖

現年16歲的樂詩患有先天性視網膜退化，3年前開始以導盲犬領路，然而卻因公眾對導盲犬的認知不足，令她多次到餐廳用膳時慘遭拒絕，「職員話係怕食客會驚，唔畀我入去；有次搭巴士，啲乘客話司機點解畀我帶隻狗上車，又話咁大隻狗就應該戴口罩啦。」雖則樂詩嘗試解釋導盲犬是經過嚴格篩選及訓練，有高度的服從性，並不會傷害他人，但冷言冷語卻未有因而停止。

樂詩又指，香港部份商場雖標榜為「導盲犬友善商場」，但「入到商場，不代表入到舖頭」，她歸咎是社會對導盲犬認知不足之過，「其實根據現時《殘疾歧視條例》，視障人士可以帶導盲犬去任何公眾地方，但佢哋會質疑點解導盲犬冇著衫，有個商場店員更話『話之你咩狗，總之咁大隻就唔入得』，仲質疑我係咪睇唔到嘢，我諗其實無人會專登去扮盲。」事實上，工作中的導盲犬只需戴上導盲鞍以作識別，而訓練中的導盲犬才需要穿上寫有「導盲犬訓練中」的字眼。

根據現時《殘疾歧視條例》，視障人士可以帶導盲犬去任何公眾地方。而工作中的導盲犬會戴上導盲鞍以作識別；訓練中的導盲犬才需要穿上寫有「導盲犬訓練中」的字眼。（黃寶瑩攝）

失明人士被指「扮盲插隊」 ​

有次排隊等巴士，前面啲乘客上晒車，後面嘅乘客繞過我上埋車，到架巴士走咗我先知道，白白再等多十幾分鐘。 失明人士 翠屏

除了樂詩，同為失明人士的翠屏與丈夫Willie亦因公眾誤解而遭遇不快事情。翠屏自18歲開始患有慢性青光眼，5年間經歷18次手術，在23歲的一夜間完全失明；而丈夫Willie亦只能靠著模糊的視力，牽著太太外出，未料卻因大眾對視障人士認識不足而遭到歧視，「嗰日我哋企喺『輪椅位』等巴士，方便巴士埋站就問司機架車幾號，點知畀人當打尖。」Willie夫婦憶述，當他們一踏上巴士，後面的男乘客便指責他們「戴眼鏡扮盲插隊」，直至他們在對方面前除下眼鏡，並展示傷殘人士八達通，該乘客才肯罷休。

對於熟悉的車站，Willie與翠屏會跟著人龍排隊，但無奈過往曾有不快經歷，「試過排隊上車白手杖整到前面嘅人，之後我都會預留空間先向前行，點知有次前面啲乘客上晒車，後面嘅乘客繞過我上埋車，到架巴士走咗我先知道，淨返我一個白白再等多十幾分鐘先有車。」

香港失明人協進會 - 支持平等共融及視障教育推廣：認識視障多一點，誤解歧視少一點

Willie與太太翠屏同為視障人士，早前曾在巴士站「傷殘人士」位置候車遭惡言攻擊，指他們二人「戴盲鏡扮盲打尖」。（黃寶瑩攝）

其實Willie與太太翠屏只想在巴士埋站時向司機問一句「幾號車」。（黃寶瑩攝）

歧視其實源於誤解，就如樂詩所說，「身邊人的唔理解才是問題所在！但只要了解，大部份人都可以接納！」樂詩回想中三決定使用導盲犬領路時，學校特意為全校師生舉辦導盲犬講座，讓同學認識導盲犬。到開學首天，她帶同導盲犬上學，全校師生都非常配合，「因為大家知道導盲犬嘅篩選係好嚴格及訓練，唔會亂跑、亂叫、咬人同周圍大小二便，當同學、老師認識導盲犬耐咗，有啲都由驚狗變成鍾意狗，老師入課室打招呼都同我隻狗講先。」

翠屏同樣認同教育的重要，認為眼前一刻的諒解很短暫，但要改變整個社會氣氛是長遠的，「我知道公眾教育有去老人院講解有關失明的資訊，好多長者有眼疾問題，佢地開始知道失明唔係做錯咩事。而我發現近年出街多咗長者幫我，佢哋唔再話畀盲公竹篤到衰7年。」

香港失明人協進會主要透過公眾教育講座傳遞有關視障人士的知識，當中包括視障人士的日常生活及需要、「領路法」基本技巧、與視障人士溝通貼士及矇眼「白杖體驗」等，藉此消除歧視。（香港失明人協進會提供）

石建莊：只有教育，才有機會消除歧視。

「只要有教育，才會有理解、認知，歧視才有機會消除。」同為失明人士的香港失明人協進會常務秘書石建莊指出，從80年代至今，隨著社會及資訊科技發達，公眾對失明人士的理解已大有改善，但經歷告訴她，公眾對有關失明人士的認知「都仲係未夠」，「我試過屋企人陪我去急症室，我聽到身旁有人問『失明？咁講唔講到嘢架？』，又聽過求職時被問能否獨立去廁所。」但擁有翻譯與傳譯文學碩士學歷的石建莊表示「失明人士其實好多嘢都做到」。

石知悉消除歧視並非一朝一夕，故此香港失明人協進會積極推廣平等共融、視障教育，透過講座、工作坊及體驗遊戲讓大眾深入認識失明人士的能力及需要，未來更會開拓不同形式的宣傳渠道（包括影片及傷健共融活動）加強公眾教育。現只需到「01心意」捐款，即可支持「香港失明人協進」舉辦免費公眾教育講座，並製作不同類型宣傳教育工具，讓公眾透過不同渠道認識視障人士的需要，減少不必要的誤會。

請即登入「01心意」支持「平等共融及視障教育推廣：認識視障多一點，誤解歧視少一點」計劃！您的善款將全數落入「香港失明人協進會」，香港01絕不向捐款者及慈善團體收取行政費，而此項目更受惠於善款配對計劃，香港01眾樂基金會配對*相關善款。你的一份捐款成就兩倍心意，請即進入「01心意」平台支持啦！越多人響應，就越多人受惠！

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【向歧視說不】系列：

【向歧視說不‧一】「精健圖書館」 讓大眾明白精神病≠危險



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