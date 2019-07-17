【沙田遊行】急救員分勇武、執人、補位三梯隊　救援戰術大解構

反修訂《逃犯條例》浪潮達逾一個月，示威各區遍地開花。不但示威者的抗爭手法變化多端，就連急救員的拯救策略不斷「進化」。自發組織的急救隊成員阿明（化名）經歷五年前的雨傘運動，以及今次反修例的多場社運的救援工作，由以往定點急救站和巡邏，到因應「食雞」網上遊戲流行，「發明隨地手執急救包」，又因地理位置和戰況改變裝備和戰略，如「沙田之戰」就用上「步兵流動補給站」，向前線示威者分發急救用品，以減少傷亡機會。

不再死守戰 部分救護員有受軍訓

「一切的戰略演變都是靠港人獅子山下打不死的精神」。不便露面的阿明（化名）為自發組織的急救隊成員之一，他稱港人吸收了五年前的雨傘運動的經驗後，開始進化一套抗爭策略，「不再死守戰線，而是按局勢與時並進，改變攻勢」。

阿明透露，現時自發參與反修例社運的急救隊成員，不少曾是「和平佔中急救團隊」成員，固定成員約有40至50人，透露當中不少是醫護人員、公務員和紀律部隊，均有急救專業資格，部分更有無國界醫生和軍士訓練經驗，擔當顧問角色，為戰略加入不少新元素。相對於一般救護員受制於政府工作守則，須接到報警求助才能奉召，而急救隊員的救援工作更為機動，可自發在抗爭運動主動拯救，「全民皆兵」救人。

（資料來源由受訪者提供）

阿明續稱，一般而言，急救隊會以約8至10人為一小隊，分派不同崗位，包括大台負責統籌和分配物資、哨兵負責「睇水」（把風）和通知傷者位置，以及攝影隊跟隨拍攝救援過程，以保障急救隊成員的權益。

至於主要前線的急救隊則分為A、B、C三隊，三隊互相輪替。A隊俗稱「勇武FIRST AID」，為最具經驗和「最打得」的成員，一方面組成人鏈保護示威者，另一方面遇上事故第一時間救走傷者；B隊負責「執人」作初步治療；C隊則後備補位；另有俗稱「遊牧民族」的巡邏隊負責拯救突發事故個案。另自備車輛運送物資，和將嚴重傷者送往醫院救治。

阿明表示，在示威行動前，急救隊都會事前「踩線」，了解地理位置、示威路線和戰況，以便用最快的速度救人和運用急救物資。以「沙田戰役」為例，由於示威範圍較金鐘少，走動空間和距離亦較少，故由取向以「流動步兵策略」，增加前線急救員人數，提升援救機會。

早前記者曾報道，在6月21日示威者將行動升級包圍政總，急救隊亦為行動作相應部署，在立法會附近一帶放置約1000包急救包，當中內藏生理鹽水和「洗眼水」等，仿傚「食雞」（「絕地求生」）網上遊戲，讓示威者在發生衝突時能隨時「食雞包」清理傷口。阿明稱，有關想法緣於固定急救站始終有限制，要傷者及時獲救，除了靠「人鏈運送物資」，最理想當然是提升市民急救意識，如遊戲中「隨時隨地補給補血」。

在沙田示威中，市民自發組成人，由偉華中心一直延伸至好運中心一帶，運送物資。(資料圖片／呂諾君攝)

不過，他笑言「隨地急救包」亦有所限制，透露當日不少人誤以為失物將急救包送回物資站和急救站，故後來他們又再改良戰略。而沙田示威中，他們要求最前線急救員盡量「輕裝」上陣，每人帶上十多包急救包，分發予前線示威者。

但在兵荒馬亂的情況，急救隊如何辨識隊友和指令呢？阿明稱，佢地除了有統一顏色「十字」標記裝束，亦會有一套暗語，如「這邊有涼茶（急救隊），那邊有菊花茶（傷者）」。

為顧及自身安全，又減少惹來恐慌，阿明稱，急救隊除非遇上嚴重武力情況下，都減少使用「豬嘴」（防毒面罩），改以內藏濕紙巾的口罩代替。而部分前線人員都會自備「野戰避彈衣」，或在身上墊膠板，「很多人以為急救員不會受傷，但我們經常被誤當示威者而受襲，故防護裝備不可或缺，而盼大家都「零被捕，零受傷」。