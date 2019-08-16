【周五心意】月餅＝都市固體廢物？ 齊來減買月餅支援社區服務

中秋將至，有環保組織根據調查推算去年約有290萬個剩餘月餅，當中超過六成家庭因收到過多月餅賀禮而剩餘月餅。為減少浪費食物及堆填區爆滿的情況，今年「01心意」首度與「食德好」攜手協作，今期「周五心意」趁中秋佳節期間合力推廣「有營過中秋」惜食約章，呼籲企業、屋苑、商場及公眾以不同方式響應運動。

去年回收近8萬個月餅 創歷年新高

「食德好」一直積極推動剩食回收服務，讓這個繁華香港背後、三餐不繼的弱勢社群能享飽足。惟單是去年中秋，食德好已回收了近8萬個月餅，數字創歷年新高。故今年由食德好主辦、「01心意」協辦的「食德有營過中秋2019」將延續推廣節日惜食訊息，呼籲大眾將購買月餅作賀禮的預算，用以支援各個社區項目。

現只需捐出$50（少購一個月餅的價錢），即可為這個人月兩團圓的中秋佳節更添意義。除了捐款予主辦機構食德好，您亦可以捐款予另外3間綠色伙伴機構：

【食德好】 捐$50 幫食德好推廣佳節惜食文化

【自強協會】 捐$50 幫輪椅使用者修繕殘疾人士輪椅

【香港婦女中心協會】 捐$50 幫基層媽媽照顧子女

【香港弱智人士家長聯會】 捐$50 訓練弱智人士獨立生活

食德好更邀請了熱心公益的謝安琪（Kay）拍攝宣傳片，呼籲公眾支持計劃，將購買月餅送贈親友的預算，轉為透過「01心意」慈善平台捐款，支持不同的社區服務，避免浪費月餅之餘，亦能夠幫助有需要人士。

如您願意與我們攜手推廣惜食文化，請承諾簽署食德好惜食約章，買少一個月餅送禮，並捐出$50支援上述社區項目。捐款後更可以將連結分享至個人社交平台，呼籲更多朋友響應活動，令今年的中秋過得別具意義。

只需簡單三步曲，就可以完成個人惜食約章。

過半機構不想收到月餅作賀禮

食德好於昨日舉辦了「食德有營過中秋」約章典禮，並邀請了署理環境局局長謝展寰先生擔任主禮嘉賓，為是次活動展開序幕。今年有超過250間企業及團體簽署約章，承諾不會送月餅予客戶或送禮前先問清楚客戶是否想接收月餅。

食德好又於典禮中公佈了早前就送月餅行為調查的結果，調查訪問了30間企業及257個家庭，平均每個家庭食剩2.9個月餅，而受訪的機構中更有超過一半機構表示不想收到合作伙伴送的月餅。

齊來參與「有營過中秋」惜食約章，減買月餅：https://heart.hk01.com/zh/project/10159



食德好於昨日邀請了署理環境局局長謝展寰先生擔任食德有營過中秋約章典禮的主禮嘉賓，今年有超過250間企業及團體簽署約章。(龔嘉盛攝)

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