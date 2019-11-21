【11.21‧理大】中學老師入理大輔導留守者：這是一場人道危機

昨日（20日）是警方圍封香港理工大學第四日，教育界與數十位中學校長早前與警方取得共識，讓他們由前日開始進入理大範圍，與留守者接觸，行動至昨日繼續有中學校長及老師到場，在中學擔任輔導工作的周子恩老師亦是其中一員。他形容校內環境惡劣，加上留守校內的人被困多日，情緒難免受影響，部分人需要情緒支援。周雖然樂意為留守者提供輔導服務，但強調「解鈴還須繫鈴人」，單靠外來者的輔導服務，並不能解決目前困局，寄語政府需考慮以更溫和的方法，處理這場本港前所未見的「人道危機」。

周一（18日）早上，警方與大批示威者開始理大攻防戰。 （蔡正邦攝）

陸續有留守者因各種原因離開理大校園。 （黃廸雯攝） 消息謠言滿天飛 精神狀態緊張 擔任輔導工作多年的中學老師周子恩指，昨日首次隨校長會進入理大校園範圍，與留守者接觸，形容校內環境如戰場一樣，非常惡劣，留守者身心俱疲，有人健康情況不理想，對外來人的信任度亦低，「佢哋瞓得唔好，氣氛亦唔好，其實嗰度唔係一個正常嘅居住環境」，加上同伴因各種原因陸續離開，以及消息及謠言滿天飛，「佢哋喺入面咁耐，好難對傳出嘅消息有full picture（較全面角度）」，種種因素均令留守者的精神狀態非常繃緊。

攻防戰期間，催淚彈與汽油彈橫飛，理大校園變得面目全非。 （蔡正邦攝）

周子恩留意到理大留守者各有不同的心理狀態。（黃廸雯攝） 留守者三種心理狀態 匿藏者狀況最令人憂心 周子恩指自己不可能接觸到全部的留守者，但留意到留守者各有不同的心理狀況，例如有部分留守者的情緒較穩定，「佢哋好清楚明白自己嚟緊要面臨嘅刑責，知道自己做緊咩，甚至有啲會準備足夠物資留守，佢哋嘅心理質素較高」，周指部分人更在校園內建立起特定的規律及生活模式；另一種則是「陪朋友」心態的留守者，「佢哋未必係有做暴力行為嗰堆，但當初進入理大校園時，冇諗過會被困咁耐」，面對去留兩難局面，這類留守者較為驚慌緊張，內心的掙扎亦較多，「就算佢哋口同你講OK，其實佢哋內心係唔知之後點算，有種唔知等緊乜嘢嘅想法」，這類留守者需要較多的情緒支援。

有留守者在理大校園的地上，整齊地以圍圈方式，擺上同行者的頭盔。（陳蕾蕾攝） 還有一種留守者令周子恩最為擔心，「有啲可能匿埋咗，唔想露面，從來冇出過嚟接觸其他人，唔知佢哋三餐點解決，有機會半夜三更先出嚟執物資食」，他形容這種留守者的人際網絡較少，甚至沒有與人接觸，他們或許本身在示威行動中沒有「組隊」，每次均是「獨行俠」，又或者本身與親友關係疏離，即使失去影蹤也未必能即時發現，「最怕係啲啱啱畢業，未知升學定返工，學校都冇紀錄嗰啲」，他表示若這類留守者真的存在，「我哋唔會發現佢哋，除非佢哋自己走出嚟，咁樣佢哋可以喺入面匿一段好長嘅時間」，令人非常擔心。

周子恩指，理解留守者對警方的不信任。 （黃廸雯攝）

周形容這種被困情景非常罕見，他以打仗作例，「好似兩隊軍隊對壘，其中一隊為了逃避敵軍追蹤，躲在草叢內，很長時間也不出來，「佢哋幾時先會伸個頭出嚟？幾時先會出返嚟？唔知道」。他又形容理大目前情況是「一場好大嘅人道危機」，即使最終能成功清場，如何協助逃離者、被捕者及留守者日後的情緒問題，是一個很大的課題。

周子恩認為，要解決這場人道危機，必須由政府主導，以更溫和的方式處理理大留守者，「要先搞掂（示威者）個心，如果唔係啲仇恨唔會完」。（鄧栢良攝） 解鈴還須繫鈴人 否則「仇恨不會完」 周子恩指理解留守者對警方的不信任，「當第一日佢哋想行出嚟時，警察向住佢哋狂射催淚彈，射到佢哋要跑返入去」，接著是因為擔心「一行出去就被捕」，於是想盡辦法希望逃離現場，包括一些非常危險的方法，「留守者嘅擔心，咁多日嚟冇乜人幫手疏解」。被問及會否再次進入理大，協助輔導留守者的工作，周義不容辭地指「如有需要，隨時奉陪」，但亦坦言「每次入去『執仔』執到幾件，亦不代表什麼」。周認為目前的僵局「解鈴還須繫鈴人」，必須由政府主導，解決這場人道危機，例如以更溫和的方法處理理大留守者，「要先搞掂（示威者）個心，如果唔係啲仇恨唔會完」。 「大學點解變咗戰場」──有示威者在理大包玉剛圖書館旁的告示板上噴上這一句。