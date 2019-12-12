【區議會選舉】組社區前進　深耕旺角南兩年　朱江瑋選戰如何打？

在剛過去的區議會選舉中，民主派成功取得385席，當中不乏擊敗紮根在社區中多年的建制區議員例子，而「社區前進」的朱江瑋便是其中一人。以1977票打敗出任旺角南區議員逾廿年的建制派仇振輝，朱江瑋這場選戰一路走來，是如何部署？

分析對手 ─ 72歲的老牌建制派

朱江瑋「單挑」的對手，是現屆區議員、72歲的仇振輝，他形容對方應是香港「最早一批的區議員」之一。由1994年開始成為旺角南選區的議員，仇振輝擔任議員至今已有25年，更曾是兩屆區議會的主席，在過往連續六屆選舉中當選，成功連任。除了2000年及2015年兩屆的區議會選舉為自動當選外，仇每次皆能取過千票，而在2011年，他更以逾千票之差，擊敗當時的對手、民主黨的袁海文。

朱江瑋「單挑」的對手、現屆區議員仇振輝，由1994年開始成為旺角南選區的議員，至今已有25年。(資料圖片/羅國輝攝)

街坊讚對手做事穩陣

仇振輝參選時報稱獨立，但其九龍社團聯會及西九新動力的背景亦是人所共知，「在過去的立法會補選中，他會支持經民聯所支持的候選人，有很重的建制背景。」朱江瑋說。從沒有直接和對手接觸過，自己一直只有從過往的訪問、街坊口中，了解這個對手：「街坊普遍說他是一個好人，肯幫法團，做事亦『穩陣』。」

仇在區內紮根逾廿載，朱江瑋坦言對方對於旺角南這選區非常熟悉，亦在街坊群中建立了固有的網絡，但年紀始終是他在這場選戰中的一個劣勢：「他現年已72歲，在我落區時已年過70，他的活動範圍、情況已不頻繁。」縱然街坊對他沒有太大投訴，但亦觀察到他在過往2年已較少舉辦活動，在區內亦不常見到他的海報、橫額，估未計工作，朱江瑋已先掌年輕優勢：「先不說政治立場，要為社區做事也要有精力。」

仇振輝在區內紮根逾廿載，朱江瑋坦言對方對於旺角南這選區非常熟悉，亦在街坊群中建立了固有的網絡，但年紀始終是他在這場選戰中的一個劣勢，而對手近年在區內的活動已不頻繁。(李穎霖攝)

深耕兩年後出選

面對年邁，但仍具實力的對手，朱江瑋認為只能「鬥做」。兩年前與志同道合的民主派友人組成地區組織「社區前進」後，他開始在旺角南落區，展開地區工作。在區內深耕兩年再出選，不知不覺間為他的這場選戰打下基礎，他憶述，有和仇振輝相當「老友」的街坊曾向他指，如他在上屆出選，很大機會會輸：「原因是旺角的老街坊更希望候選人證明，他是值得被支持的，不是輸了一屆後，下屆就不再出來。」讓街坊認識社區工作者，以及其服務社區的決心在此顯得重要，而街站亦尤其關鍵。

針對私樓定策略 勤擺街站

旺角南是「私樓區」，區內並無任何公共屋邨，而私人樓宇就有約150幢私樓。「有名字的有3、40幢，沒有的有6、70幢。我落區一年多，才搞清方向感。」朱江瑋數着，續道：「但已經不算多了，鄰區有220幢。」在過往做社區工作、為其他人助選的經驗中，他觀察到屋邨樓宇座數有限，很快就可記清所有樓宇名稱，而居民的共通點多，形成社區的速度快，安全感也較強，有人突然出現擺街站也不會太意外，政治動員亦頻密。然而，旺角南這私樓區卻完全不同，劏房戶多，平均幾年就離開社區，再有一群新居民加入，而小業主則傾向留在家中：「公屋以我現在的擺站方式，一個月就熟了。」

和公屋區不同，旺角南是「私樓區」，劏房戶又多，要融入社區，朱江瑋指只有勤擺街站，接觸街坊。(李穎霖攝)

每日早上擺街站，由沒有街坊認識，到開始會因不同的活動、資訊，去找朱江瑋交談，因而慢慢變熟、建立信任，他說自已花了一年多時間融入社區：「由陌生到認識，慢慢變得像是一分子。到兩、三個月前開始，早上沒有出現的話，街坊會問為何不來。」

至10月底，確認候選人資格後，朱江瑋每日早上仍堅持擺街站。家住元朗，他每天早上5時許起床趕上巴士，七時準時到達旺角後，就前往領取寄放在朋友家中的直幡、宣傳品，前往開街站。早上的街站結束過後，下午稍事休息、處理個案後，朱江瑋晚上亦繼續其街站的工作：「旺角南這個區四通八達，例如我這樣擺站，街坊可以一年後都未見過我。」

朱江瑋亦指善用通訊軟件和街坊溝通，是他的優勢之一。(李穎霖攝)

對長者、年輕人採不同宣傳策略

因反修例事件而引發的社會運動，在6月至7月上旬掀起了登記做選民的熱潮，油尖旺旺角南選區在2019年亦新增了787名選民，佔區內選民總數13.5%。在各個年齡組別中，18至20歲的選民增幅最高，有60.9%，其次為21至25歲及31至35歲組別，各增長逾兩成六，而增長最少的組別為71歲或以上的選民，只有約一成八。

年輕新選民的增長幅度雖高，但此並未對區內的選民比例造成太大影響。在旺角南選區5819名選民中，71歲或以上的選民佔兩成，為最多的年齡組別，若計區內的60歲或以上的長者選民，則佔36.9%。相反，18至20歲的選民只佔全區選民的2%，21至25歲選民佔4.8%，而26至30歲、31至35歲的選民則分別佔7成2及7成6。

年輕新選民的增長幅度雖高，但此並未對區內的選民比例造成太大影響，長者選民仍佔區內兩成人口。(李穎霖攝)

在逾兩成選民都是長者的選區，選戰會否變得對建制派有利、更難打？朱江瑋聽罷，笑道：「但其餘8成人不是。」長者在區議會選舉中的優勢穩定，他解釋指，因長者一定會投票：「多年來也是這樣做。」而過往，他的對手仇振輝亦着重「箍實」老街坊。「我理解的是他只做某一群人，那群人就是2、30年前認識的老街坊，可能這樣已夠他贏，但新加入區內的人，他其實都不理。」

在那兩成以外，旺角仍有不同年齡層的居民，而他不時強調區內劏房戶多，可能稱建立起關係，住戶就會離開社區「上樓」，然後再有新居民加入社區：「因為對他(仇)來說，這些人是過客，但這些人在旺角區中佔的比例很多。」

在街頭派發的宣傳單張面向中、老年居民，但朱江瑋指對年輕街坊的宣傳策略並不一樣。(李穎霖攝)

站在街頭向經過的街坊打招呼、派發宣傳單張，但初期的單張上除地區設施、民生、民主議題外，較多提及長者、兒童議題的政綱，到後來慢慢多了提及青年發展，至近選舉的一、兩星期，社交更多上載了幾條宣傳片：「社交平台上的片主要用來和年輕人溝通。」朱江瑋解釋，以他和團隊的理解，年青人在差不多投票前一兩星期，才會看相關資訊。「他們的愛恨分明得先要認清是自己友，再看你的資訊，所以網上宣傳是較後期才有較多。長者或像我一樣的中年人，需較長時間去認識一個人，所以策略不一樣。」「年輕人愛恨分明」，這句話指的除了是政治立場是否一致外，更是指候選人會否背棄選民的信任。「他們的世界需要的是質素、真相，很在乎、着重的是不要騙他們。」朱江瑋如此分析。

投票日不告急、不洗樓

在反修例運動帶來的思考變動，加上對手年紀大，朱江瑋在選前認為，種種都構成了街坊投票予他的原因，亦有街坊曾為他分析選情：「街坊就會覺得正常來說，如年紀不是特別大、特別重恩情的街坊，都會考慮投票給我，認為我贏面高於一半。」

選前預測「贏面」只有五五波，但到投票日，各區不斷傳來投票率持續上升的消息。(李穎霖攝)

選前預測「贏面」只有五五波，但到投票日，各區不斷傳來投票率持續上升的消息。旺角南選區的票站至下午12時許，門外仍有長長的人龍，至下午5時半，該票站的投票率已破五成。「簡直是癡線，從來沒想像過香港的投票率會過七成。」朱江瑋直言，此情況有如奇蹟。在傳統想法中，不少人認為投票率高，對民主派的選情有利，他強調未開票箱，仍不會知道結果，但在此情況下已不需「洗樓」，亦不會告急：「投票率穩定地上升，市民表達、投票的意欲超過你打擾他，在這情況我們就不需再上樓打擾。」最後，旺角南選區票站的全日投票率為64%，而朱江瑋亦得1977票，以逾200票之差勝過對手。

朱江瑋最後以逾200票之差勝過對手。(李穎霖攝)

仇振輝在2003年的選舉中取得1044票，至2007年的1426票、2011年的1610票，得票每年都有所增長，而至今屆雖然敗陣，但仍得1747票，比上次有競爭的選舉中的得票量更高。朱江瑋在勝選後發表感言時，直指在現在的社會氣氛下，仇仍能取得比之前更高的票數，是「很癲的一件事」，然而他未有將勝出全歸是自己的努力：「是香港人再次創造奇蹟。」

記者曾就選舉結果，聯絡朱江瑋的對手仇振輝，惟至今仍未能接觸他。