【周五心意】免費補習、才藝班　助基層兒童不再輸在起跑線

自2007年起，政府推行學前教育學券計劃，及後更將9年免費教育增至12年。然而學童獲得15年免費教育，就等於整體教育水平會提升嗎？事實上，不少家長為令孩子「贏在起跑線」，由子女牙牙學語已為其報讀Playgroup及興趣班，幼稚園開始已報讀補習班。惟對於基層家長而言，每月動輒數千元的學習費用實難負擔。因此陳葒（下稱陳校長）於2009年開設陳校長免費補習天地（「補天」），讓基層的小朋友能享有平等學習的權利，減輕跨代貧窮的問題，做到真正「因材施教」、「有教無類」。

「因材施教」四個字看似簡單，在實踐上卻毫不容易。即使現時適齡學童減少，大部分學校正推行小班教學，但所謂的小班教學亦比不上一對一的教學，能真正按其能力及進度施教。而陳校長免費補習天地創辦人陳校長正因為教育生態轉變，忽略弱勢學生的學習權益，毅然辭去高薪厚職，創立「補天」，為成績欠佳的基層學童免費補習，希望能透過教育打破跨代貧窮，讓他們不再輸在起跑線。

堅持一對一教學 因材施教

起初兩個都只識26個英文字母，但補多幾次，就發現兩個人進度唔同，你遷就慢嗰個，佢會有壓力，覺得連累朋友學得慢；但如果遷就快嗰個，慢嗰個就會重覆返之前趕唔上進度嘅挫敗感。 陳校長免費補習天地創辦人，陳葒

陳校長憶述，當初決意辭去校長一職，全因早年教育生態的轉變。其後在機緣巧合下，認識了一位在連鎖快餐店擔任侍應、留有案底並已輟學的明仔及他的朋友，明仔有感職場需要使用英文，加上補習屬免費性質，便請陳校長為他們補習。不過，即使他們「起點」相同，學習速度卻有差異，所以陳校長決定分開為二人補習，最終明仔更重返校園，不負所望入讀大學課程。事件鞏固了陳校長一對一的教學理念，希望真正做到因材施教。

除了一對一補習，陳校長又指出，0至3歲為小孩腦部發育黃金期，不同的刺激可以幫助兒童的腦部發展。故近年「補天」又加設學前班及才藝班，讓基層學童除了學業，亦有平等機會參與課外活動。

陳校長放棄昔日的高薪厚職，只為基層學童能享有平等學習的機會。（黃寶瑩攝）

義師不計回報 免費為基層兒童補習

年僅23歲的洪Sir剛大學畢業，現於醫院擔任護士，平日工作繁忙，但無阻他每星期抽出時間由將軍澳遠赴天水圍及黃大仙義補，更曾試過義補後直接上班。回想當日踏上義師這條路，洪Sir坦言全因一個電視節目，「中學時參加過學長計劃，咁啱見到電視介紹陳校長，覺得好有意義。」洪Sir已擔任「補天」的義師逾五載，他認為香港不少學生為補習而補習，課業繁重，部分更只是家長想子女補習，而非學生自願學習。

今年就讀中二的阿棋為洪Sir的學生，他直言自己的數學概念差，「唔知學咗乜，都唔明」，但在學校卻因尷尬而不敢發問，「可能因為讀精英班，老師預你一教就識，但事實唔係。同埋成績追唔上，派成績表大家比較成績時都唔敢出聲。」惟礙於私人補習費用高昂，阿棋無力負擔，幸母親多年前在朋友介紹下向「補天」申請免費補習。

補習更補心 關係亦師亦友

「我以前未試過補習，以為啲老師好嚴厲，唔會傾心事，但洪Sir肯聽我講嘢，我唔明啲數學佢會講好多次畀我知，除咗補習仲會分享生活趣事。」阿棋自小二起獲洪Sir教導，大讚洪Sir有耐性，除了補習，亦曾帶他首次踏入將軍澳踏單車和參觀消防及救護學院，對於阿棋而言，洪Sir除了是他的補習老師，亦是他的朋友。

「阿棋好少走出社區，知道佢想做救護員，咪帶佢去學院，加深佢對救護員嘅認識。」洪Sir認為補習不單是專注學業，更應教好學生不要行差踏錯，故他不時與阿棋了解學校發生的事情。洪Sir又憶述阿棋小六升中一放榜時，疑因壓力引致肚痛，其母不夠體力抱起兒子，在場的洪Sir即時揹起阿棋送往求診，多年的點滴不難令人理解到二人師生關係良好，而阿棋今年更獲「補天」頒發初中組金獎。

其實，「補天」由創辦至今已為近1萬4千對師生配對，亦不時舉辦講座及義師分享會，讓新義師知道如何準備補習，又可學習如何應對特殊學習需要的學生等知識。請即登入「01心意」響應「周五心意」運動（Kind Friday），捐款支持陳校長免費補習天地的「基層學生免費學習支援計劃」，讓基層學生擁有平等學習的機會。

相關文章：

【周五心意‧都市貧窮】繁華香港背後的悲哀

【都市貧窮】貼地CEO落深水埗 只為救助基層脫貧

【都市貧窮】外判清潔工裝備不足 貼錢打工

【都市貧窮】舊區劏房維修計劃 義助基層改善居住環境

【周五心意】長期體育培訓 讓基層兒童逆風飛翔



請留意【周五心意運動】定期更新的專頁：

https://www.hk01.com/issue/785/

了解更多「01心意」平台項目︰【01心意】https://heart.hk01.com/