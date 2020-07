民主派初選│印裔社工connect港人　民主民生路線難吸少數族裔支持

印度裔社工Jeffrey Andrews(安德里,下稱Jeff)是2020年立法會民主派初選的唯一少數族裔候選人。去年反修例運動期間,他憑重慶大樓派水一役「connect香港人」廣為人知,並營造出華裔與少數族裔共融的畫面。 當深黃陣營視他為「和理非」,藍營又將其視之為反對陣營一員,落在少數族裔社群之間,他出戰泛民初選,原來腹背受敵。2020年立法會選舉民主派初選結果,Jeff僅獲千票,得票為九龍西最少。首位印度裔出戰立法會選舉卻不似預期,到底一句「南亞手足」背後,他面對的又是個怎樣的社會?

Jeffrey Andrews是本地首名印度裔社工,上月他於重慶大廈宣佈參選2020年立法會民主派初選。

多年來,Jeff的故事向傳媒說過無數遍,第三代印度裔港人會考兩分後,加入黑社會因搶劫被捕,後因社工王惠芬及母親支持下,成為香港第一名南亞裔社工。那個故事沒有說的是Jeff何以紮根在九龍西。

60年代,Jeff的爺爺從印度來港謀生,於富麗華酒店任職廚師。Jeff的父母則在印度大學畢業後始來港工作,Jeff因而在香港出世。兒時,他媽媽於黃埔花園開店賣印度咖喱,店名名為"Curry Castle",有段時間Jeff穿梭九龍大街小巷送外賣。如今他家住土瓜灣唐樓,每天來回重慶大廈上班,他笑言,「I've always been a 九龍西人」。

Jeff(右)自小在九龍西長大,每天來回重慶大廈上班,他自認是個九龍西人。

從重慶大廈派水到參選

不過這名九龍西人萌生參選立法會念頭,則是他去年底於重慶大廈派水後的事。去年十月,民陣發言人岑子杰於九龍再遊行前夕遇襲後,有傳為南亞裔人所為。Jeff隨即組織朋友拜訪醫院,又於遊行期間於重慶大廈派水。果斷行動不僅化干戈為玉帛,事後更吸引一批香港人走入重慶大廈致謝、消費,他再度變陣與朋友舉行文化導賞團,介紹新德里士多、非洲加納樹根酒。Jeff認為年輕一輩促成以往從沒發生的連結,「真係想認識你、認識文代、宗教、香港身份,it was never like this(以往從沒像今天這樣)」。一口流利廣東話混雜英語,一如他複雜多元的香港人身份。

去年,重慶大樓派水一役曾被視為華裔與少數族裔的we connect。

「我哋唔係搭咗UFO,九七後冇啦啦喺度,我哋一直喺度㗎嘛。」 印度裔社工Jeffrey Andrews

Jeff事後盼把印度裔面孔帶入立法會。他開始四出收集本地少數族裔意見,「今年應唔應該有少數族裔選立會?嗰個又係咪我?」Jeff指,當時他獲朋友支持參選,上月更於重慶大廈宣佈參加民主派初選。競選總部亦設於工作多年的重慶大廈,因為他認為重慶大廈是少數族裔基層的根據地,也是未被記載的香港史。「我哋唔係搭咗UFO,九七後冇啦啦喺度,我哋一直喺度㗎嘛。」

Jeff認為重慶大廈是少數族裔基層的根據地,也是未被記載的香港史。

少數族裔貧富壁壘分明:重慶大廈不代表我

縱然如此旗幟鮮明,Jeff吸納群族選票亦非易事,尤其少數族裔內貧富差異極大。上月Jeff曾應邀出席油尖旺區議會少數族裔工作小組,當時他建議區議會辦文化導賞團介紹少數族裔的本地史,並以重慶大廈為試點。結果席間卻有居港印裔商人表示,重慶大廈不能代表少數族裔在港的形象。

「as same as 華裔人都有兩邊藍黃,所以唔係我係EM(Ethnic minorities),EM就支持我,唔係架。 It's very complicated.」 印度裔社工Jeffrey Andrews

Jeff承認族群間精英與基層壁壘分明,但認為少數族裔不可能只到Holiday Inn,「𠵱家要貼地唔係要離地呀嘛」。他認為過往印巴裔權貴儘管能觸及管治階層爭取營商簽證,卻未有為基層帶來政策改變,「你有咁好的身份見到官,點解你唔做呢?」Jeff認為自己代表的是少數族裔基層及民生路線,尤其切身感受在主流學校學中文之難,多年來政策鮮有寸進,基層融入主流社會依然困難。他慨嘆,當年父輩把他放進主流學校,盼其可以融入主流社會,「但佢哋冇諗過2020年,Jeff is still fighting for呢個平等的社會。」不過他的少數族裔基層及民生路線,其實難以吸納印巴裔富裕階層的選票。

Jeff主打少數族裔基層、民生與民主派路線,但不少少數族裔基層因語言及資訊隔閡而沒有登記成選民。

除階級差異外,政見亦限制了Jeff的選票。按統計數字,香港少數族裔佔人口8%,再按種族、宗教、政見分成不同群體,自參選以來曾接觸巴基斯坦、尼泊爾、印度、非洲等5、6個種族。Jeff直言每個族群也十分複雜,而每個族裔再分成不同政見,「as same as 華裔人都有兩邊藍黃,所以唔係我係EM(Ethnic minorities),EM就支持我,唔係架。 It's very complicated.」

曾有少數族裔朋友出席其Jeff的記者會後接到建制派電話,指Jeff反對政府後不再支持他參選。Jeff承認面對的是很多個複雜的族群。

Jeff指,曾有少數族裔朋友出席其公佈參選的記者會後兩天,拒絕支持他。原來該友人在同儕間,聽說Jeff是反政府代表。Jeff指自己身為社工,常做政策倡議者,「我會好坦白同佢哋講我會反對政府政策,我唔係overthrow(推翻)個政府。」最後他仍無法挽回對方支持,只能表示諒解。

曾任職懲教的白俊達認為在建制內改善,比議會及街頭抗爭來有效。

少數族裔憂民主派路線礙投考紀律部隊

Jeff集少數族裔基層民生路線與民主派政見於一身,有少數族裔認為,本身便是一條困難的路線。民主思路灣仔社區幹事白俊達為少數有意投身選舉的印度裔港人,自稱中間派的他指,Jeff要在少數族裔取票絕非易事。他指,有少數族裔擔憂Jeff的民主派路線,會影響長久以來少數族裔投考紀律部隊、從而阻礙向上流動的機會。

白俊達與Jeff的政治立場大不同,屬中立親建制的他坦言,Jeff集年輕、親民主、基層路線,能吸納的少數族裔選票少之又少。

年輕一派難吸族群領袖支持

不過縱使白俊達的政治立場相對保守,他本身亦難以獲得社群支持。他坦言,年輕一輩要在社群中爭取選票從來不易。以他身處印度裔族群而言,他指族群領袖、長老在族群間甚具影響力,加上民建聯於少數族裔的政治圈地位很強,每每選舉有地位的年長領袖便會建議後輩支持民建聯。「投票就等於投民建聯」,他坦言這是不少少數族裔的投票習慣。翻查資料,2018年3月立法會地區九龍西直選議席補選時,多名印巴裔族群領袖便於尖沙咀出口、清真寺門外為民建聯鄭泳舜站台拉票。「佢真係唔易㗎」,白俊達認為單單是年輕與政見,已大大限制Jeff在少數族裔的支持度,不過他承認Jeff選擇出選,已是大膽的舉動,「好事嚟嘅,始於過去未到過呢個level(印裔參選立會)」。

一句「南亞手足」背後,是年輕一輩少數族裔在鎂光燈背後應對日常。

拒為選票走中間路線

面對批評,Jeff坦言亦曾有人着他應走中間路線,或能取更多選票,亦有對他說,香港已比印度好,還有甚麼不滿。「喂,但呢度唔係印度呀嘛?」他認為自己長年支持民主自由信念,雖然是個和理非,但若為選舉而走中間路線,「我對唔到自己」,他說。

而參與立法會選舉於Jeff,亦有另一重意義。他希望能打破少數族裔對上流的想像。他指不少少數族裔小朋友的未來志願是成為警察、消防員,因為紀律部隊是他們最容易觸及的夢。他希望他們能不再敢於想像,非華裔也能參選立法會。

Jeff當年曾因搶劫被捕,後因在社工王惠芬支持下,成為香港第一名南亞裔社工。

共融多元兼溫和民主派作立場,投身2020年立會選舉,讓他腹背受敵。倒是移居美國的妹妹看不過眼,常致電責罵:「點解你過得仲差過你啲client?」性情溫和的他只得無奈回應:「⋯⋯你使唔使咁講嘢呀。」縱使connect 華裔港人與非華裔少數族裔同樣艱難,初選結果公佈前,他已料到入閘渺茫,但Jeff認為無論選舉輸贏,「已經係一個big step」。他指即使初選敗選,仍會在重慶大廈,辦Diversity Room邀請不同人到來對話,繼續辦文化團。「我唔係為自己,我輸都唔會話byebye啦」。