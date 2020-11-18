旺角快閃「波箱公廁」　網民嘲復刻《霹靂火》：入去練到快過成龍

政府上一年度財政預算案中提出撥款超過6億元翻新全港240所公廁，工程正如火如荼之際，有巿民發現在不同地區翻新而裝設的臨時流動殘廁，出現新式波箱設計，可仿效拉動汽車棍波般沖水，有關裝置引發外界熱話，有人笑稱「六速沖水」、「只要入殘廁可以練到快過成龍！」但有殘疾人士及專家批評不合防疫及使用者標準，促請政府部門改善。

財政司司長陳茂波於2019-20年《財政預算案》中宣布政府增撥超過6億元推行優化公廁翻新計劃，由該年度起計5年內分階段為約240所食環署轄下公廁開展翻新或優化工程，根據油尖旺區議員文件顯示，截至今年2月底，其中7所公廁的優化工程經已完成，其餘工程正按計劃進行，預計2020至2021年間可為49所公廁進行翻新。

其中人流使用量極高的油尖旺區，記者發現太子花墟公廁、旺角洗衣街公園公廁，以及尖沙咀科學館道公廁等地點，正進行或已完成翻新工程，當中洗衣街花園男女公廁，上月底起開始圍板並張貼工程進行中告示，預計明年2月完工，指示行人步行多大約100米，再到轉角的豉油街流動公廁如廁。

現場所見共有五個臨街而建的流動公廁，門口貼有外判商「ISS服務系統環保(香港)有限公司」的字樣，全部頂層均裝設太陽能板供電，其中一個屬殘疾人士專用廁所，面積大約2米乘1.5米，入內見到坐廁旁邊出現一個類似波箱裝置，並有箭咀指示只要順勢拉下，便會自動掀開坑道蓋掩及沖水，設計有別於以往浮波水箱式設計。

有巿民網上笑言新式流動殘廁設計有如電影《霹靂火》中成龍練習快速推波棍。(facebook截圖)

波箱式流動殘廁最近數個月才於各區公廁翻新工程期間快閃出現，就連殘疾人士關注組織亦指食環署或外判商事先未有向他們諮詢，對此並不知情，不過有關裝置出現後，反而引起一般巿民關注，有人在facebook圖文並茂上載帖文，笑指該設計仿如參照成龍電影《霹靂火》中練習波棍的場面，留言稱：「我哋點樣可以好似成龍咁訓練，只要入殘廁就可以練到快過成龍！」亦有網民笑言波箱沖廁是否有「六速沖水」，熱烈討論流動殘廁出沒地點及用後感受。

網上熱議波箱公廁設計，有人笑問能否「6速沖水」及「點樣拖波」。(facebook截圖)

「當採用設計又唔諮詢我哋，究竟我哋反映咗(問題)又能否得到改善呢？呢個廁所用幾耐？殘疾團體無從查詢或者獲取有關資訊。」 路向四肢傷殘人士協會政策倡導幹事朱倬民

殘障人士不夠空間轉動輪椅

流動殘廁近日突然成為巿民熱話，但對於傷殘人士來說，卻是一個能否正常使用的嚴肅議題。六十多歲的殘疾人士寶強，日前親身試用洗衣街臨時流動殘廁，他幾經轉動輪椅數次，大約花數分鐘才成功推走輪椅，坐於坐廁上，他直言「(廁所)係細咗啲，入到去輪椅好難轉身。」當他嘗試再用推杆沖水，即稱：「稍為有啲吃力…...點解唔用感應設計而用波箱呢？」估計傷殘程度較嚴重的人士無法推動棍波，加上廁內擺滿水桶、清潔劑等雜物，慨嘆「佢體驗唔到傷殘人士無奈的感覺，擺晒雜物喺度，我係唔夠空間去轉動…...尤其水桶最阻碇。」最終還要旁人拉門，才能夠成功坐回電動輪椅走出廁所外。

傷殘人士寶強指新流動廁所面積空間太細，波棍推杆設計亦感吃力，不適合嚴重殘障人士。(莫家文攝)

關注殘障人士團體稱從未被諮詢

路向四肢傷殘人士協會政策倡導幹事朱倬民承認，食環署及外判商從未向殘疾組織諮詢，以致未能獲悉波箱裝置是否適用於不同類型的殘障人士，而相關設計亦不符合無障礙通道設計手冊中有關洗手間的規格，質疑被署方「廢武功」：「當採用設計又唔諮詢我哋，究竟我哋反映咗(問題)又能否得到改善呢？呢個廁所用幾耐？殘疾團體無從查詢或者獲取有關資訊。」

關注傷殘人士組織希望食環署或流動廁所外判商事前多諮詢團體意見，切勿盲目做車。(莫家文攝)

疫情下手按棍波沖廁不合衞生

香港廁所協會副主席熊志權亦批評，食環署安排翻新公廁期間的流動廁所不合比例，以修頓球場公廁為例，男女廁合共十二格，但現時擺放的流動廁所「拎兩個出嚟頂下檔咁」，更沒有裝設臨時傷殘廁所，做法極不理想，「署方有叫人去附近廁所，但都有一段距離，如果急起上嚟，去搵其他地方都唔知點搵出嚟。」而且要用手按棍波沖廁，對現時新冠肺炎疫情爆發下，亦不是一個合乎衞生的做法，建議署方先從現有公廁比例考慮擺放流動廁所數量。「比例做多啲，至少修頓裏面一半都好呀。」