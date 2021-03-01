【為女孩起跑】童婚斷送前程 女孩遺憾看不見將來

撰文： 黃祖怡 最後更新日期： 2021-03-01 12:30

對很多孩童來說，能夠上學讀書，與摯友嬉戲玩樂才是幸福快樂事，但無奈在一些發展中或貧困國家，如越南、尼日爾、中非共和國、孟加拉等地方，童婚問題仍然嚴重。過早結婚生育，逼使很多女童失去接受教育的機會，生活只有照顧小孩及家庭，斷送美好童年和前程。

女童輟學早婚 面對孩子前景感無望

在越南偏遠地區，女性的價值地位普遍低微，許多人仍認為女童無需接受教育，而父母為減輕家庭經濟負擔，會安排其未成年女兒出嫁，換取微薄禮金，幫補家計，嚴重加劇童婚問題。據統計，當地達44%女孩輟學早婚。

居於越南河江省偏遠山區的小萱，生於貧困單親家庭，靠媽媽獨力養家。因無法負擔學費，小萱被逼於中三時輟學，及後與丈夫阿邦育有一子。阿邦背負著一家六口的重擔，一日只能賺到美金約6元（港幣約$40），僅夠糊口。小萱坦言，卑微的心願是希望孩子不會病倒，因她已無法負擔任何醫療費用。面對悲慘境況，小萱稱已彷彿看到人生的盡頭，因為接下來她只能為婚姻和孩子而活，生活已再沒有選擇。

「我的人生彷彿已經終結」 15歲的小萱拭著淚說。

小萱年僅15歲，與家人居於陝小環境，抱著兒子流露出無助眼神。 (圖片由國際培幼會提供)

童婚個案多數集中在越南中部高原、北部和山區等較貧瘠和少數民族聚居地區，這些偏遠地區受貧窮和傳統思想影響，導致童婚問題更為嚴重。根據國際培幼會的統計，在越南每10個15至19歲的女性，就有一個已婚，而因為不是所有嬰兒都有出生證明，實際童婚數字可能更高。

疫情失工作機會 貧窮成惡性循環

同樣居於越南的小莎，父親在她初中時離世，家中的重擔落在母親和她身上，因要養活家庭，她無法每天上學，不久後只能決定退學。婚後小莎主要負責在家照顧五個月大的兒子，而丈夫阿蘇則在外賺錢養家。今年受新冠肺炎疫情影響，阿蘇無法繼續跨境前往中國工作，養家糊口的重擔落在阿蘇父母身上，一家生活捉襟見肘。越南當地的童婚情況並不罕見，普遍認為生育小孩可為家庭增加勞動力和收入。但現實是，有很多年輕夫婦無法養活自己和兒女，需要依賴父母照顧，這樣對家庭和社會無形是一種惡性循環，抹殺更多孩子的將來。

小莎主力照顧孩子及家庭，靠丈夫阿蘇賺錢養家。 (圖片由國際培幼會提供)

現時全球每年約有1,200萬名女童早婚，即每三秒就有一名，情況令人擔憂。同時，每年亦有近1,600萬女孩在15至19歲生育，而懷孕及生產有機會令女孩出現併發症，甚至死亡。更值得留意的是，沒有受過教育的女童早婚的比例竟是具有中學教育程度女童的三倍，意味著教育對女童的成長發展尤其重要。為遏止童婚的禍害和蔓延，國際培幼會努力在重點地區推廣反童婚訊息及為女孩提供教育機會。

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鄧麗欣 (Stephy) 及吳雨霏 (Kary) 成為義務活動大使！ (轉自國際培幼會網站)

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