「樂齡之友」以生命影響生命　為中高齡人士築起抑鬱防線

隨著香港人口老化日益加劇,中高齡人士的精神健康問題逐漸成為社會關注的焦點。抑鬱、焦慮、孤獨感、社交退縮等情緒困擾,往往使他們陷入惡性循環,甚至影響身體健康。為應對此挑戰,「賽馬會樂齡同行計劃」自2016年啟動以來,已培訓超過920位年長人士成為「樂齡之友」,藉著分享自身經歷,為受抑鬱困擾的長者提供情感上的支持。為了進一步發揮他們的潛力,計劃於2024年開始由「樂齡之友」帶領心理健康小組(下稱小組) ,讓「樂齡之友」以朋輩角色支援有抑鬱症風險的中高齡人士,在社區內打造一個溫暖、互動的精神健康支援網絡。



以「C-L-A-P」框架 支援中高齡人士精神健康

由賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會樂齡同行計劃」,一直致力於促進中高齡人士的身心健康發展。計劃採用逐步介入的模式,根據風險程度,為不同抑鬱程度的中高齡人士提供適切的支援。目前,社區對抑鬱支援服務的需求日益增加,但資源往往優先用於處理徵狀較嚴重的個案,導致社區中缺乏專門為抑鬱徵狀較輕人士而設的支援服務。「樂齡之友」帶領的小組恰好填補這一空缺。與傳統由專業人士如社工主導的小組不同,這些小組由經過培訓的「樂齡之友」*擔任帶領員 (下稱帶領員)。這些小組以精神健康為主題,結合行為激活(Behavioural Activation)理論與多元化生活體驗,帶領員再根據自身的專長和生活經驗設計小組內容,並透過低強度、高互動的小組活動,重點支援中高齡人士,幫助他們增強社交網絡及心理韌性,從而掌握應對負面情緒的方法。

行為激活是一種以實證為基礎的心理治療介入方法(intervention),強調透過持續參與日常活動來改善情緒狀態。這種方法不僅讓參加者感到親切,也讓「樂齡之友」帶領員更容易學習和掌握,從而更有效地提供支援。此外,小組以「C-L-A-P」為核心架構,逐步引導參加者建立積極生活模式,找回生活的意義與動力,為每一步的進步鼓掌!

1. C(Connect)——連繫彼此:透過破冰遊戲、小組分享等互動活動,打破隔閡,拉近彼此距離,建立信任,擴展社交圈。

2. L(Likes and Link)——喜樂生活:鼓勵參加者投入參與個人感興趣的活動,如手工藝、園藝等,從中發掘自我價值,學習肯定自身成就。

3. A(Active and Action)——保持活力:透過社區參訪、運動活動等,激發參加者的行動力,讓他們持續保持活力。

4. P(Plan and Practice)——實踐計劃:在活動尾聲,帶領員引導參加者制定個人目標,例如每天散步或與朋友聯繫,將小組所學轉化為日常習慣。

制定標準化的工作手冊與分階段帶領模式

為了平衡服務的結構性與靈活性,「賽馬會樂齡同行計劃」的合作院校 – 香港大學團隊,與帶領小組的「樂齡之友」進行了多次焦點小組(focus group)和共創工作坊(co-design workshop),深入了解他們的需求和想法,最後設計了「三階段帶領模式」,並整合多份標準化主題活動的工作手冊,讓「樂齡之友」逐步從「跟隨框架」邁向「自主創作」。

第一階段:新晉帶領員以五大核心主題(品茶、運動、手工藝、種植、數碼科技)為基礎,透過系統化的實務指引,確保精神健康資訊的準確傳遞。例如,在品茶活動中,引導參加者討論「苦盡甘來」的寓意,從而學習情緒管理技巧。

第二階段:有兩次或以上小組經驗的帶領員可根據參加者興趣調整活動,但仍需嵌入「C-L-A-P」框架與心理健康關鍵環節,並引導參加者反思「如何保持生活新鮮感」。

第三階段:資深帶領員掌握 「C-L-A-P」框架後,可以根據個人興趣技能設計活動程序。這種分階模式不僅降低了初期帶領門檻,更逐步釋放帶領員的創意潛力,確保服務質素與可持續性。

在活動推行過程中,香港大學團隊會定期與「樂齡之友」進行檢討,收集他們的回饋,並評估現有的工作手冊是否需要改進。這種持續的反思與優化過程,不僅確保服務能夠貼近參加者的需求,同時也讓「樂齡之友」在帶領過程中獲得成長與啟發。

「樂齡之友」帶領參加者分享該星期發生的愉快或不愉快事件。

「樂齡之友」帶領參加者體驗苦瓜茶,透過討論「苦盡甘來」的寓意,學習情緒管理。

從試驗到典範,攜手編織社區支援網

經過一年試驗,小組已初見成效,為社區服務開創了可持續的嶄新模式。截至2025年1月,計劃已舉辦128個小組,吸引超過1,310名中高齡人士參與。參加者表示,透過小組活動,他們不僅能夠更好地與他人建立了聯繫,還從「樂齡之友」和其他參加者身上獲得了支持和關懷。數據顯示,參加者的社區歸屬感和社交網絡明顯提升,抑鬱和孤獨感分數也顯著下降。此外,「樂齡之友」的蛻變同樣有目共睹,由最初的擔憂逐步變得自信,並在帶領小組過程中與參加者互相學習,共同成長。

參與小組後,整體參加者的社區歸屬感分數有所提升。

「樂齡之友」帶領小組的成功,充分證明了「以生命影響生命」的無限潛力。參加者在這裡不僅找到情感支持,還培養了興趣,增強社區歸屬感,並為未來的社區關懷工作積累寶貴經驗。

如果你留意到自己或身邊朋友有情緒支援的需要,請向專業人士求助。你亦可掃描下方二維碼登入「賽馬會樂齡同行計劃」的網站查閱各區合作中心聯絡方法,或致電3917 1759聯絡香港大學團隊查詢。

