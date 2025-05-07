「樂齡之友」以生命影響生命　為中高齡人士築起抑鬱防線

隨著香港人口老化日益加劇，中高齡人士的精神健康問題逐漸成為社會關注的焦點。抑鬱、焦慮、孤獨感、社交退縮等情緒困擾，往往使他們陷入惡性循環，甚至影響身體健康。為應對此挑戰，「賽馬會樂齡同行計劃」自2016年啟動以來，已培訓超過920位年長人士成為「樂齡之友」，藉著分享自身經歷，為受抑鬱困擾的長者提供情感上的支持。為了進一步發揮他們的潛力，計劃於2024年開始由「樂齡之友」帶領心理健康小組（下稱小組） ，讓「樂齡之友」以朋輩角色支援有抑鬱症風險的中高齡人士，在社區內打造一個溫暖、互動的精神健康支援網絡。



以「C-L-A-P」框架 支援中高齡人士精神健康

由賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會樂齡同行計劃」，一直致力於促進中高齡人士的身心健康發展。計劃採用逐步介入的模式，根據風險程度，為不同抑鬱程度的中高齡人士提供適切的支援。目前，社區對抑鬱支援服務的需求日益增加，但資源往往優先用於處理徵狀較嚴重的個案，導致社區中缺乏專門為抑鬱徵狀較輕人士而設的支援服務。「樂齡之友」帶領的小組恰好填補這一空缺。與傳統由專業人士如社工主導的小組不同，這些小組由經過培訓的「樂齡之友」*擔任帶領員 （下稱帶領員）。這些小組以精神健康為主題，結合行為激活（Behavioural Activation）理論與多元化生活體驗，帶領員再根據自身的專長和生活經驗設計小組內容，並透過低強度、高互動的小組活動，重點支援中高齡人士，幫助他們增強社交網絡及心理韌性，從而掌握應對負面情緒的方法。

行為激活是一種以實證為基礎的心理治療介入方法（intervention），強調透過持續參與日常活動來改善情緒狀態。這種方法不僅讓參加者感到親切，也讓「樂齡之友」帶領員更容易學習和掌握，從而更有效地提供支援。此外，小組以「C-L-A-P」為核心架構，逐步引導參加者建立積極生活模式，找回生活的意義與動力，為每一步的進步鼓掌！

1. C（Connect）——連繫彼此：透過破冰遊戲、小組分享等互動活動，打破隔閡，拉近彼此距離，建立信任，擴展社交圈。

2. L（Likes and Link）——喜樂生活：鼓勵參加者投入參與個人感興趣的活動，如手工藝、園藝等，從中發掘自我價值，學習肯定自身成就。

3. A（Active and Action）——保持活力：透過社區參訪、運動活動等，激發參加者的行動力，讓他們持續保持活力。

4. P（Plan and Practice）——實踐計劃：在活動尾聲，帶領員引導參加者制定個人目標，例如每天散步或與朋友聯繫，將小組所學轉化為日常習慣。

制定標準化的工作手冊與分階段帶領模式

為了平衡服務的結構性與靈活性，「賽馬會樂齡同行計劃」的合作院校 – 香港大學團隊，與帶領小組的「樂齡之友」進行了多次焦點小組（focus group）和共創工作坊（co-design workshop），深入了解他們的需求和想法，最後設計了「三階段帶領模式」，並整合多份標準化主題活動的工作手冊，讓「樂齡之友」逐步從「跟隨框架」邁向「自主創作」。

第一階段：新晉帶領員以五大核心主題（品茶、運動、手工藝、種植、數碼科技）為基礎，透過系統化的實務指引，確保精神健康資訊的準確傳遞。例如，在品茶活動中，引導參加者討論「苦盡甘來」的寓意，從而學習情緒管理技巧。

第二階段：有兩次或以上小組經驗的帶領員可根據參加者興趣調整活動，但仍需嵌入「C-L-A-P」框架與心理健康關鍵環節，並引導參加者反思「如何保持生活新鮮感」。

第三階段：資深帶領員掌握 「C-L-A-P」框架後，可以根據個人興趣技能設計活動程序。這種分階模式不僅降低了初期帶領門檻，更逐步釋放帶領員的創意潛力，確保服務質素與可持續性。

在活動推行過程中，香港大學團隊會定期與「樂齡之友」進行檢討，收集他們的回饋，並評估現有的工作手冊是否需要改進。這種持續的反思與優化過程，不僅確保服務能夠貼近參加者的需求，同時也讓「樂齡之友」在帶領過程中獲得成長與啟發。

「樂齡之友」帶領參加者分享該星期發生的愉快或不愉快事件。

「樂齡之友」帶領參加者體驗苦瓜茶，透過討論「苦盡甘來」的寓意，學習情緒管理。

從試驗到典範，攜手編織社區支援網

經過一年試驗，小組已初見成效，為社區服務開創了可持續的嶄新模式。截至2025年1月，計劃已舉辦128個小組，吸引超過1,310名中高齡人士參與。參加者表示，透過小組活動，他們不僅能夠更好地與他人建立了聯繫，還從「樂齡之友」和其他參加者身上獲得了支持和關懷。數據顯示，參加者的社區歸屬感和社交網絡明顯提升，抑鬱和孤獨感分數也顯著下降。此外，「樂齡之友」的蛻變同樣有目共睹，由最初的擔憂逐步變得自信，並在帶領小組過程中與參加者互相學習，共同成長。

參與小組後，整體參加者的社區歸屬感分數有所提升。

「樂齡之友」帶領小組的成功，充分證明了「以生命影響生命」的無限潛力。參加者在這裡不僅找到情感支持，還培養了興趣，增強社區歸屬感，並為未來的社區關懷工作積累寶貴經驗。

如果你留意到自己或身邊朋友有情緒支援的需要，請向專業人士求助。你亦可掃描下方二維碼登入「賽馬會樂齡同行計劃」的網站查閱各區合作中心聯絡方法，或致電3917 1759聯絡香港大學團隊查詢。

（資料及相片由客戶提供）