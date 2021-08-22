塗抹眼影，畫上眼線，嫵媚的妝容配上華衣，一舉手一投足都充滿自信美，眼前的正是變裝皇后（Drag Queen）Coco Pop，每一次變裝，對他來說都是一場專業的表演，事前準備的工夫既費時又費心神，他說，沒有足夠的熱誠，很容易被現實擊倒，無法支撐這個「貪靚夢」。

Drag Queen大多在同志酒吧表演，要欣賞他們的演出並不容易。但Coco Pop說，Drag Queen作為表演者，在生活上可以有很多存在的形式，「好似小朋友生日會，都會邀請個小丑嚟搞氣氛，Drag Queen都係差唔多，最緊要大家睇得開心」。適逢「女人節」（Women’s Festival）於本月中下旬舉辦活動，Coco Pop被邀為出席活動的人士說故事，談失去至愛，談一個人走下去的勇氣，這是他首次以Drag Queen身份觸及的議題。

攝影：黃偉民、廖文謙



對於CoCo Pop來說，每一次變裝，都是一場專業的表演。（黃偉民攝）

40多歲的Coco Pop，三年前父母先後因病去世，至親接連離世令他非常傷心，「係爸爸有病先，媽媽負責照顧佢，後來爸爸需要入護老院，冇耐就過身了，當時我哋仲為媽媽鬆一口氣，點知一check，發現媽媽都有重病」。人生無常，Coco Pop的媽媽病情急轉直下，沒捱多久便離去，「我完全冇諗過媽媽會死，我以為佢會好返」。

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有啲嘢佢哋唔係今日先睇到，佢哋不嬲都知我鍾意玩，鍾意表演，由細俾人叫乸型叫到大，亦冇教過我點應對。 本地變裝皇后Coco Pop

母親默默支持兒子變裝路

Coco Pop與媽媽的感情要好，即使早已搬離家中，他仍堅持每天都與媽媽通電話。回想他的變裝之路，Coco Pop的家人看得淡然，「有啲嘢佢哋唔係今日先睇到，佢哋不嬲都知我鍾意玩，鍾意表演，由細俾人叫乸型叫到大，亦冇教過我點應對」。Coco Pop說，他的家人不會把性別這回事放得很大，「有啲老一輩會覺得扮女人好羞家，我屋企人唔會」，他說試過邀請媽媽去看他的變裝演出，媽媽笑着說：「你睇你牛高馬大，扮女人邊似架！」Coco Pop當下也還擊：「呢啲唔係講似唔似架！」母子像歡喜冤家般互相搶白，就這樣過了數十年。直至有一天，媽媽真的離開了。

Drag Queen是一種表演，Drag意指變裝，不論男女，只要作出另一性別的打扮便是變裝。變裝的定義很廣，傳統京劇、粵劇的反串、日本寶塚歌劇團也屬於變裝。



CoCo Pop今年在女人節主持的活動，是以說故事形式，向在場人士分享出兩本關於失去和放下的書籍──《我離開之後》（What to do when I’m gone）和《妳離開之後》（Dancing at the pity party）。（黃偉民攝）

無法複製母親煮菜的味道

Coco Pop今年在女人節主持的活動，是以說故事形式，向在場人士分享出兩本關於失去和放下的書籍──《我離開之後》（What to do when I’m gone）和《妳離開之後》（Dancing at the pity party）。「父母嘅死亡，對我有咩啟發呢？」Coco Pop閱讀這兩本作品時，不時問自己這條問題。

《我離開之後》是一本由一名母親在生前寫給女兒的「生活指南」，「裏面都係寫啲好casual嘅嘢，例如去到我死後第幾日，你會收到好多電話，但你可以選擇熄咗佢；你要記得餵狗，因為我嘅死與佢無關；去到第幾日，你可能會掛住我，咁你可以整個朱古力蛋糕，因為整嘢食會忘記唔開心，嗰位媽媽甚至為女兒留低份朱古力蛋糕食譜，係佢留畀女兒嘅一份愛」。Coco Pop笑言，自己也曾於農曆新年模仿媽媽，炆冬菇給朋友吃，可惜母親的味道卻永遠無法還原，「其實我只係希望，媽媽好似仍然同我哋一齊過節咁」。

CoCo Pop今年在女人節主持的活動，是以說故事形式，向在場人士分享出兩本關於失去和放下的書籍──《我離開之後》（What to do when I’m gone）和《妳離開之後》（Dancing at the pity party）。（廖文謙攝）

至於《妳離開之後》則是由一位女兒執筆的故事，自她的媽媽得了急病後，她將自己每日的心情記下，「親人走咗我哋會好傷心，總冇可能日日捉住朋友講自己心情，但我哋又唔知點消化呢啲情緒，其實好多人都係咁」，Coco Pop形容，將懷念親人的感受寫下，是記下自己成長的經歷，當閱讀這本書時，他也找到不少共鳴，「如果我早啲知道（親人離去的感受），就會知道點樣面對」。

變裝皇后以說故事形式出現並非新鮮事。2015年，美國作家Michelle Tea與非牟利文學組織Radar Productions在三藩市發起「變裝皇后故事時間」，透過邀請Drag Queen走入地區學校、社區圖書館等地方，接觸小孩並說出宣揚多元共融的故事給他們聽，讓孩子在性別流動（gender fluid）時期發揮想像力，在未接觸到世俗的性別差異觀念前，了解世界上有不同性別與性意識的族群，活動現時已擴展至全球很多地方。



CoCo Pop說，他的家人不會把性別這回事放得很大，「有啲老一輩會覺得扮女人好羞家，我屋企人唔會」。（黃偉民攝）

其實啲小朋友都知我係男人嚟，好似小朋友生日會，都會邀請個小丑嚟搞氣氛，Drag Queen都係差唔多，最緊要大家睇得開心。 本地變裝皇后Coco Pop

Coco Pop近年也獲邀以Drag Queen身份與小孩說故事，包括一些由外國媽媽群組、同志讀書會等主辦的活動，主要說一些圍繞平權及自我價值的故事，例如由兩隻企鵝爸爸組成家庭的經典故事《三口之家》（And Tango Makes Three）。「其實啲小朋友都知我係男人嚟，好似小朋友生日會，都會邀請個小丑嚟搞氣氛，Drag Queen都係差唔多，最緊要大家睇得開心」。可是，當談及生死，再堅強的人也如小孩般脆弱，故今年女人節籌備單位特意邀請Coco Pop，以兩本說生道死的書籍，向觀眾分享失去至親的傷痛，以及一個人走下去的勇氣，而這次的觀眾不只是小孩。

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我好鍾意變裝文化，好有熱誠做好呢件事，而我覺得自己永遠都有進步空間，每一次都希望比上一次靚。 本地變裝皇后Coco Pop

Coco Pop是個幸運的人，他踏上Drag Queen的表演路已20年，對於他的選擇，家人一直給予支持，「全家都知我係Drag Queen，連啲外甥女都follow晒我facebook同instagram，食食吓飯都會拎部手機出嚟，話又見到我啲訪問」。20年來，Coco Pop形容自己的初心從沒改變，「我好鍾意變裝文化，好有熱誠做好呢件事，而我覺得自己永遠都有進步空間，每一次都希望比上一次靚」。

Drag Queen除了在夜店表演，更有一定的社會角色和地位。在外國有Drag Queen導遊，也有Drag Queen會上電視talk show評論時政。（黃偉民攝）

不限於夜店表演 「Drag Queen溝通能力很重要」

事實上，Drag Queen除了在夜店表演，更有一定的社會角色和地位。Coco Pop指，外國有Drag Queen可以上talk show評論時政，澳洲更有Drag Queen導遊，帶領遊人到不同文化勝地，而他自己也會接一些鋼管舞比賽主持工作，也很樂意擔任同志婚禮的主持，「Drag Queen嘅溝通能力好重要，因為好多時佢都係一個host嘅角色，做咗LGBT社群與普羅大眾之間嘅橋樑，每年都有好多讀Gender嘅學生搵我訪問做功課，令我同對方都可以更認識我及同志文化，但當然啦，滿足自己先係最重要！哈哈！」

既可以滿足自己愛美的天性，又可以宣揚共融文化，Drag Queen的身份看來百利而無一害，但Coco Pop慨嘆，Drag Queen之路從來不易走，原因在於種種現實問題，「外國一條街有幾十間酒吧，一日做一條街嘅表演都已經夠賺，但香港邊有咁多酒吧，台又細，做表演唔夠好睇」。

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現實打擊愛美夢 全港變裝皇后不多於十人

除了表演機會少，如何存放變裝的服裝也是很實際的問題，不少年輕的Drag Queen與家人同住，家中根本沒地方存放大量變裝物品，加上每次表演的準備工夫極度耗時，未計設計服裝、妝容、髮型及綵排的時間，光是當日「裝身」已動輒用上5小時，而表演所賺的錢又不多，「一個表演二、三千蚊，但準備工夫已經使咗咁多錢，我哋去表演場地仲要唔可以搭巴士地鐵，所有嘢加埋都好貴！」Coco Pop坦言，本港沒有全職Drag Queen，在行業內活躍的也只有10個人，「表演機會太少，好難形成一個文化圈，孕育唔到有志要做Drag嘅年輕人」。

WFHK 2021 節目表日期：8月21、22、28、29

地點：逸東酒店

Coco Pop最喜歡的Drag Queen：Divine（1945-1988）



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Divine是一個大肥佬，但無懼自己身形去男扮女裝，作風喺70年代嚟講非常大膽。佢嘅化妝亦好有風格，例如佢會畫到眼眉變成三角形，至今仍有Drag Queen模仿佢呢類妝容。 本地變裝皇后Coco Pop

RuPaul（1960-）



RuPaul搞咗個Drag Queen真人騷，好受歡迎，節目仲拎過幾次艾美獎，可以話係佢令Drag Queen身價高咗，唔只係喺啲窮酒吧先見到佢哋表演，佢哋都可以有巡迴演出，令人對Drag Queen有更正面嘅睇法。 本地變裝皇后Coco Pop

Sasha Velour（1987-）



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