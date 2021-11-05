《大叔的愛》「田牧」西裝及恤衫首展出　展覽重現香港西裝發展史

紡織及製衣業曾是香港最活躍的工業之一，當中手工西裝的質量更是蜚聲國際。南豐紗廠本月5日28日以手工西裝為主題舉辦展覽《土生洋相：香港手工西裝發展史》，除了以訪問文字及片段講述本港手工西裝演變外，也展出多套極具代表性的西裝，包括《大叔的愛》內「阿田」及「阿牧」的西裝及恤衫。策展人鄭天儀表示，香港的手工西裝以「平、靚、正、快」的特色聞名，成功打入國際市場，不少知名人士和遊客均特意來港訂造西裝，她希望大眾能透過展覽，了解本地西裝演變過程，從而對香港歷史文化有更深的認識。



南豐紗廠本月5日28日以手工西裝為主題舉辦展覽《土生洋相：香港手工西裝發展史》。（呂凝敏攝）

四十年代中國解放，一班南下的上海裁縫師傅為香港帶來勞動力及資金，令當年手工西裝業非常興盛，吸引遊客及軍人水手特意來港訂造西裝，不少裁縫師傅為趕貨忙得不可開交，算是一個收入豐厚的行業。策展人鄭天儀形容，「平、靚、正、快」的香港製造特色，更為本地手工西裝建立良好口碑，成功打入國際市場，早年有不少知名人士和遊客均特意來港訂造西裝。

王文虎（Tony，右）是Fu Shing & Son福興第二代傳人，店舖位於灣仔分域碼頭旁邊的海軍商場二樓，當年經常為美軍做西裝，由於美軍只上岸數天，需數天甚至24小時內便要「交貨」。（呂凝敏攝）

福興位處分域碼頭旁 為美軍趕工24小時便交貨

王文虎（Tony）是Fu Shing & Son福興第二代傳人，早於20年代其家族已在上海做疋頭生意及製作洋服，後來祖父着父親來港發展。Fu Shing & Son福興的店舖位於灣仔分域碼頭旁邊的海軍商場二樓，當年經常為美軍做西裝，由於美軍只上岸數天，需數天甚至24小時內便要「交貨」。王文虎形容，香港的手工西裝業除了以手工聞名，布料質量亦佳，當年有不少外銷訂單。

展覽場內有一張8呎長的工夫枱，原來自1950年起，一直在海軍商場內的店舖使用，王文虎對此珍而重之。（呂凝敏攝）

工夫枱載年少回憶 「拉埋個簾就瞓」

展覽場內有一張8呎長的工夫枱，原來自1950年起，一直在海軍商場內的店舖使用，王文虎對此珍而重之。他形容工夫枱多功能，除了日常工作外，裁縫師傅也會在枱下的木架上睡覺，「拉埋個簾就喺舖頭瞓架喇」。鄭天儀更大爆，不少裁縫師傅閒時也會在工夫枱上小賭怡情，「佢哋會用啲衫鈕當籌碼」。

Sam’s Tailor印度父子兵天天為西裝設計吵架

Sam’s Tailor第三代傳人Roshan Melwani亦在場示範其設計新穎的西裝。1947年印度脫離英國殖民，Roshan的祖父於1952年來港，並於一間裁縫店打工，後來自立門戶創立品牌，在尖沙咀開設店舖，當時有不少水手短暫留港，便會在這裏訂製西裝。至50至60年代Roshan的父親開始在店內幫忙，打下江山並奠定品牌地位。至Roshan接手後，兩父子竟然為設計而幾乎天天吵架，Roshan形容父親着重效率，但自己想法新穎有創意，能設計出更具特色的西裝，例如單鈕西裝、可裝胸袋隱藏袋巾，內袋多達5個用來放手機及筆等，他還即席示範身上西裝的多種功能，「最重要是令客人穿起西裝時，工作和生活都十分方便，而且不影響西裝的端莊外觀」。

趙汝清（Johny Chiu）14歲便當上裁縫學徒，他憶述當年師傅對他們非常嚴厲。（呂凝敏攝）

1964年，只有14歲的趙汝清（Johny Chiu）當上裁縫學徒，他憶述當時香港經濟起飛，也有不少兵船停港，很多士兵需要造衫，每位裁縫師傅都忙着趕工，故經常工作至夜深，在店內的工夫枱過夜。趙汝清笑言，當年師傅非常嚴厲，「我們六個師兄弟，一人犯錯，全部受罰，個個都是打出來的！」

詩閣打入紐約開分店成佳話 半島酒店舖位屹立58年

香港往日四大裁縫是亞民興昌、培羅蒙、怡安泰和何超，後來何超結業，位置由手工精湛的詩閣頂上。以製作頂級恤衫起家的詩閣（Ascot Chang）是由14歲便在上海拜師學藝的張子斌於1953年創立，首間店舖落戶在金巴利道。第二代傳人張宗琪（Tony）分享其父早年將品牌打入紐約並開設分店的傳奇歷史，美國前總統喬治布殊、影星Leonardo DiCaprio和著名建築師貝聿銘都是詩閣的捧場客。詩閣現時在香港有三間店舖，其中半島酒店的舖位由1963年一直經營至今，歷史悠久。

場上展出了今年ViuTV人氣BL劇集《大叔的愛》中「阿田」和「阿牧」的西裝。（呂凝敏攝）

第三代傳人透露「阿牧」西裝設計意念

展覽場上有兩套西裝十分面善，是改編自日版、今年ViuTV人氣BL劇集《大叔的愛》中「阿田」和「阿牧」的西裝，場上還放有分別飾演「阿田」的Mirror成員呂爵安（Edan）和「阿牧」的Mirror成員盧瀚霆（Anson Lo）劇中所穿的恤衫，袖口特意分別繡上「田」、「牧」二字，衣領內也寫有二人的英文名字。詩閣第三代傳人張奕庭（Justin）表示，為了替二人在劇中度身訂造西裝，設計團隊參考了日版原著，「阿牧在劇中是個地產公司職員，性格斯文，加上這種顏色與Anson Lo的髮色相襯，才設計出這套西裝；至於阿田這套是用來結婚時穿着，是一套白色燕尾禮服，比較搶眼」。

場上還放有分別飾演「阿田」的Mirror成員呂爵安（Edan）和「阿牧」的Mirror成員盧瀚霆（Anson Lo）劇中所穿的恤衫，袖口特意分別繡上「田」、「牧」二字。（呂凝敏攝）

展覽還展出已故播音員李我出演無綫處境劇《香港八一》至《香港八六》中的戲服，當年這套西裝由觀奇洋服贊助，李我一直珍而重之。鄭天儀透露，李我叔非常注重衣着形象，很多西裝都是訂製，袖口還會繡上自己的名字，即使平日到住所樓下的餐廳吃飯，李我叔也堅持要穿上三層西裝。

鄧達智借出保存近半世紀的訂造校服展出

很多人畢業後便會把校服棄掉，但香港著名時裝設計師鄧達智卻一直將它好好收藏。香港是華人地區最早穿着西式校服的地方，鄧達智初中就讀於屯門中華基督教會何福堂書院，14歲的他已長成6呎高，需要由一位元朗裁縫為他度身訂造校服，至今已保存近半世紀，其剪裁及背後開叉位置，也反映出昔日的英式校服設計。

展覽還設有模仿影樓的「打卡位」，旁邊有演活黃飛鴻的關德興在影樓拍攝的照片。（呂凝敏攝）

武打影星關德興鍾情西裝 獨愛直紋款式

除了西裝，場內亦展出經典衣車、燒炭熨斗、擦鞋檔等懷舊物品，當中包括張國榮父親張活海的公司在五、六十年代所用的西裝紙盒，張活海早於兒子張國榮成名前，已是一位揚威海外的西裝裁縫，該西裝紙盒上寫有位於中環的公司地址，其電話號碼仍是只得6位數字。展覽還設有模仿影樓的「打卡位」，早年大部分「打工仔」均是藍領，並非人人能負擔得起一套手工西裝的價錢，故影樓便提供租借影相服務，讓客人能穿上官仔骨骨的西裝拍攝全家福。打卡位旁邊有演活黃飛鴻的關德興在影樓拍攝的照片，鄭天儀形容，雖然關德興是武打明星，但對西裝非常講究，據他兒子關漢泉所說，關德興於五、六十年代所穿的西裝，都在灣仔找裁縫師傅製造，而他特別喜愛直紋款式。

張國榮父親張活海的公司在五、六十年代所用的西裝紙盒，盒上寫有位於中環的公司地址，其電話號碼仍是只得6位數字。（呂凝敏攝）

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《土生洋相：香港手工西裝發展史》展覽詳情：

日期：2021年11月5日（五）至28日（日）

時間：早上11時至晚上7時

地點：南豐紗廠地下紗廠坊（荃灣白田壩街45號）

費用：免費入場

