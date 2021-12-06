視覺藝術教育節展覽開幕　遠至冰島投稿　城大女生倡為黑人發聲

疫情限制人的活動步伐， 卻限制不了人心。香港視覺藝術教育節今月初舉行，當中在香港大會堂展覽廳展出近700件中小學生作品，既有遠至冰島中學生寄來的手繪郵封，亦有本地初中生及少數族裔學生分別以「疫情醫護」及「黑人的命也是命」等公眾關注的議題創作出發人深省的作品，主辦單位期望讓公眾親身入場，感受小朋友透過藝術呈現的世界觀。
中環大會堂展覽廳設六大展區 公眾免費入場
第十屆香港視覺藝術教育節於今月初舉行，當中重點活動包括今日起(6日)至下周日(12日)，在香港大會堂低座一樓展覽廳展出近700多件來自本地及國際學生的視覺藝術作品，設有六大展區，當中作品數量最多、透過向本地及外國學生徵集而來的「國際及本地學生郵寄藝術作品展」，主辦單位稱由於疫情限制巿民無法外遊，於是想到國外學生可把作品繪畫在明信片上，再透過郵寄方式寄至香港，結果甫推出後大受歡迎，收到來自不同國家，包括澳洲、冰島、馬來西亞、台灣、新加坡、泰國以及本土中小學生合共逾千張作品，再從中抽取600張公開展出，讓公眾體驗不同國家的小孩如何幻想出一個色彩斑爛的藝術世界。
除此之外，教育節同時舉辦「葛量洪視覺藝術獎2010/2021作品展」，評審出初中組及高中組的本地學生得獎作品在展覽廳內雅俗共賞。其中來自斯里蘭卡、在香港土生土長的19歲女學生奧嘉慧創作「black lives matter 」(黑人的命也是命)的得獎混合畫作，畫中一名女子雙眼仿如被遮蓋，人物周邊被一堆細微文字包圍，奧嘉慧稱主要啟蒙於非洲國家赤道幾內亞同級女同學，她熱心響應「黑人的命也是命」運動，於是以此為題材，以仿如蒙眼女子的象徵，呼籲公眾關注種族歧視，為非裔發聲。
少數族裔學生在港土生土長 創作源於身邊人及公眾議題
在香港出生的她，雖然亦有面對種族歧視的情況，但慶幸本港有關情況並不算嚴重，不像黑人在美國被隨意槍殺，她更多相信是與本土同學的語言隔閡，令雙方不敢深入接觸，以她為例，目前在城巿大學就讀建築系副學士一年級，成為班中唯一一個非華裔學生，有同學怕要用英文溝通而盡量避免與她同組，亦有同學想改善英語水平，主動與她聯絡，她亦樂意學習中文，促成相互溝通的橋樑。她同時為當地重男輕女的說法平反，強調女生在父母眼中可能會遇上更多危險，故她的兄弟可以比她更為晚歸，但不認同是男性地位較女性優越，而是父母對女兒更保護及敏感而已。
特設創意動畫展區 將紙繪人物動漫化
另一名得獎初中學生秦之昊，以畫作《烈士2020》及《塑膠末日》獲獎，相關作品將於香港大會堂公開展出。他稱靈感來自在電視看到無論國外或內地醫院，感染新冠肺炎的患者擠滿病房及走廊，但身穿白色防護服的醫護人員仍然無悔無怨當值拯救病人性命，令他大受感動，於是想到以白袍醫服為畫作主體，頭部眼罩頭套再混合中世紀戰士頭盔盔甲合一，表揚醫護人員像戰士般勇敢，至於《塑膠末日》是表示人類進食大量微塑膠後的慘況，畫中人物已不成人形，體內還有一個紅色膠樽，警醒世人要反思塑膠禍害，提高公眾的環保意識。
另一個本年新增展區「數碼互動學習區：創意動畫廊」，是教育節首度加入虛擬科技元素，將小朋友在展區內用畫紙讓慶完成的作品，經掃描後這個圖案，一個由A4紙本上的硬弸弸物件，不論是太空人、飛碟、外星人等，只要輕觸屏幕，便會變成一個「識行識走識郁」的動漫卡通，活靈活現，與現實世界融為一體。
教育節在中環大會堂舉行期間，另設座談會、親子工作坊及公眾導賞團，活動完結後再於賽馬會創意藝術中心展出更多作品，所有展覽免費入場觀看，有興趣者可瀏覽藝術教育節官網https://www.hksea.org.hk/hkvaef查詢。