機構推情緒輔導員培訓計劃　為青少年提供低成本簡短介入模式支援

面對急促的生活節奏及高壓的學業環境，香港青少年的情緒及精神健康日益受到關注。有精神健康慈善機構與市場研究公司合作進行調查，訪問與青少年有關的不同持分者，了解現時青少年的精神健康狀況及對精神健康服務的接觸程度。調查結果顯示，約74%受訪青年表示，香港需要為青少年提供更多低成本的精神健康支援服務。機構亦與慈善組織合作，推出「青少年情緒輔導員培訓計劃」，學員完成培訓後，可為在香港受輕至中度情緒困擾的12至24歲青少年提供簡短介入模式的情緒支援，減輕現有精神健康服務的負擔。



Mind HK今日（2日）宣布透過與怡和集團旗下註冊慈善組織「思健」（MINDSET）合作推出全新「青少年情緒輔導員（YWP）計劃-培訓計劃」，以培訓更多情緒輔導員，為青少年提供情緒支援為目標。（Mind HK提供圖片）

本地精神健康慈善機構Mind HK早前與市場研究公司合作進行調查，訪問與青少年有關的不同持分者，包括介乎16至24歲的學生、育有14至24歲子女的父母以及教育工作者，從他們的角度了解現今社會青少年的精神健康狀況及對於精神健康服務的接觸程度。

逾七成受訪者認為需為青少年提供低成本精神健康服務

研究結果顯示，年齡介乎16至24歲的學生當中，七成半受訪者表示他們的精神健康狀況和情緒處於良好或非常好的程度，情況比父母預期的好。然而他們大多數表示承受着來自學業、職涯規劃和父母期望的壓力。此外，研究亦反映由於缺乏對現有精神健康服務的了解及認識，近半父母在尋求精神健康援助時遇到困難。近九成的學生依賴學校內的輔導員和社工的精神支援，約74%受訪青年表示，香港需要為青少年提供更多低成本的精神健康支援服務。

本地精神健康慈善機構Mind HK早前與市場研究公司合作進行調查，訪問與青少年有關的不同持分者，包括介乎16至24歲的學生、育有14至24歲子女的父母以及教育工作者，從他們的角度了解現今社會青少年的精神健康狀況及對於精神健康服務的接觸程度。（資料圖片）

Mind HK表示，現時有超過43,000人正在輪候精神復康服務，當中超過1,200人是兒童或青少年。2020年，兒童及青少年的精神復康門診服務平均需要輪候時數更達60周。這些數據反映出香港的精神健康專業人士短缺，而私家門診高昂的醫療費用亦是形成抗拒尋找協助的原因。

為致力確保沒有人需要獨自面對精神健康問題，Mind HK今日（2日）宣布透過與怡和集團旗下註冊慈善組織「思健」（MINDSET）合作推出全新「青少年情緒輔導員（YWP）計劃-培訓計劃」，以培訓更多情緒輔導員，為青少年提供情緒支援為目標。課程由怡和集團、置地公司家基金及香港交易所慈善基金贊助。

根據世衞研究顯示，75%精神健康問題症狀由24歲前開始形成，有50%更是從14歲開始出現。（資料圖片）

計劃將為50名參加者進行培訓，完成培訓課程後，學員可成為青少年情緒輔導員，為在香港受輕至中度情緒困擾的12至24歲青少年提供簡短介入模式的情緒支援，減輕現有精神健康服務的負擔。計劃的培訓內容沿用目前治療青少年焦慮和抑鬱症的接納和承諾治療模式（Acceptance and Commitment Therapy）框架為基礎，融合在英國成功實踐並獲得循證的兒童及青少年「心理治療普及化計劃」而設計，協助受輕至中度情緒困擾的香港青少年面對其心理狀況。計劃在首年為超過1,300名青少年提供服務，參加者需要具備常見精神健康問題的基本知識及經驗；擁有精神健康相關學位、曾從事相關工作或在其他環境中曾接觸過有精神問題的人士為佳。是次計劃及相關研究將由Mind HK及計劃學術夥伴機構香港浸會大學進行，倫敦國王學院（King’s College London）亦會支持計劃。

根據世衞研究顯示，75%精神健康問題症狀由24歲前開始形成，有50%更是從14歲開始出現。（資料圖片）

為輕至中度精神困擾青年提供治療

青少年情緒輔導員計劃共有超過100小時密集式的理論課堂，內容包括使用ACT模式解決常見精神健康症狀和臨床風險管理等。課堂完結後，實習生亦將在臨床督導下，在學校等不同機構展開為期9個月的實習，熟習工作範疇。學員能透過計劃的免費培訓課程掌握多元且實用的精神健康知識及經驗，亦有助增加社會提供精神健康服務的人力資源，為行業作出貢獻，每位完成課程的青少年輔導員可透過簡短的ACT介入治療模式，為香港受輕至中度精神困擾的12至24歲青少年提供6至8節的簡短及程式化（manualised intervention）的自助情緒治療。計劃同時招募具豐富臨床經驗及ACT相關知識的專業人士成為督導，於課程和實習期間檢視學員的表現，為他們提供適當的指導及輔助。督導亦需負責監察YWP的培訓過程，並完成每周至少3個小時的面對面指導，確保學員能有效實行低密度治療及遵從相關的ACT操守，其中一些督導更會帶領學員小組以促進反思練習和同儕之間的互動學習。

75%精神健康問題症狀於24歲前形成

Mind HK行政總裁Dr Hannah Reidy表示，根據世衞研究顯示，75%精神健康問題症狀由24歲前開始形成，有50%更是從14歲開始出現，她形容整個先導計劃的目標是為有需要的青少年提供適切的支援，並向本地需要增加精神健康服務的學校及非政府組織提供有關方面的援助，「更重要的是，我們希望透過此計劃鼓勵經歷輕至中度情緒困擾的人及早開始接受治療，預防問題惡化」。計劃亦將收集臨床數據，交由相關研究人員作進一步研究，用於將來與其他單位合作，以最有效方式改善香港年輕人的精神健康。思健理事黃曦嵐則對是次合作感到高興，認為能夠為有意之士提供專業互動交流平台，學習相關知道及技巧，為香港年輕人提供合適的支援。