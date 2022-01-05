補習名師林溢欣逆市自立門戶　高峰期開131班全爆滿學生視為偶像

平日下課，大型補習社外總會有學生排起長龍，為的只是進入課室聽課，一睹名師風采。凌晨時分，有學生照樣在補習社門外排隊，甚至有人體力不支而暈倒，為的只是等到天亮，能報讀下個月的補習班。走在街上，沿途看見的巴士車身、大街小巷的廣告牌，均不乏他的身影。

他是補習老師林溢欣，人稱YY Lam，2011年剛畢業便投身補習行業，口碑載道，成為中文科補習界的傳奇人物。DSE中文科被稱為死亡之卷，考試愈難，他便愈紅。2015年，當時仍在遵理學校教學的他，被現代教育登全版廣告出價8,500萬年薪挖角，創下補習界最高薪金的紀錄。2018年精英匯（遵理學校的控股公司）的招股書更披露，林溢欣的收入比重佔集團三成。在遵理學校工作10年，名利雙收，他甚至已可以直接退休，卻在此時自立門戶，逆市開設新補習社。

今年8月，林溢欣與遵理的合約期滿，宣布不再續約，並自行創立凝皓教育。今後不再只坐在講台上授課，所有事情都要一手包辦，平日精神奕奕的林溢欣，接受訪問時亦面露疲態。但當談起人生新一章，他的語氣依舊雀躍不已。

記者｜徐澤欣 編輯｜黃穎欣 攝影｜黃穎欣



今年34歲的林溢欣出身於基層家庭，一家六口僅住在400呎的單位內。父母皆要為口奔馳，媽媽在麵包舖工作，爸爸則是裝修工人，平日沒時間照顧林溢欣。他從小沒有太多玩具和娛樂，更別說購買課外練習和出外補習，這卻誤打誤撞地培養了林溢欣對語文的興趣。

夏天時，家裡不能經常開冷氣，當他百無聊賴時，便會到有冷氣供應的公共圖書館消磨時間。林溢欣最喜歡閱讀武俠小說及科幻小說，特別是衛斯理系列。當看到小說主角能成就大事，自己亦有憧憬：「小時候會幻想自己是武俠小說裡的人物，因為男生有一種建功立業（的憧憬），想滿足人們對我的期望。」

得老師鼓勵 接觸文字工作

初中開始，正因對書本的熱愛，中文成績不俗的林溢欣開始創作武俠小說。每次寫完小說，他都會給當時的中文老師閱讀。林溢欣特別感激老師的鼓勵，令他鼓起勇氣向報紙投稿，更第一次成功賺錢，於是對中文的興趣更濃：

那種快樂難以言喻，小時候便賺到90元，還是透過寫字，會感覺有人欣賞你。

林溢欣自此投放更多時間於中文之中，例如參與中國文化學會的刊物編採工作，負責排版、寫稿和寫專欄等工作。雖然對語文有興趣，但他指自己並非勤奮的學生，在會考只取得4B的成績，稱不上特別優秀。有時放學後，只顧與朋友打牌玩耍，甚至流連於遊戲機店，回家時更帶有一身煙味，令母親擔憂不已。直到有一次母親跪在他面前，求他莫要荒廢學業。於是他向母親許下承諾，希望母親相信他。林溢欣指，這段經歷啟發了他日後處事的原則：「提醒自己一直做好自己的事，不要令人擔心。」

為實現父母的期盼，林溢欣終在高級程度會考（A-level）考獲3A2B的佳績，成功獲中文大學中文系錄取，後來以一級榮譽畢業。他隨後升讀同校的研究院哲學碩士，期間有接私人補習。因為喜歡補習教學的靈活度，畢業後，他選擇從事補習老師。

背負他人期許 名氣伴隨壓力

林溢欣入行之際，正值文憑試推出之時。中文科被稱為死亡之卷，及格率只有50%。中文科未達3級，令幾多人望大學門而興歎，林溢欣適逢其會，學生幾何級數倍增，高峰時期，一星期有數以百計的班，真人上課外更多是播放錄影，超過12間遵理分店亦有他的課程。

初踏入補習界，林溢欣依稀記得當時尚未有成名的包袱，只抱着放膽一試的心態。當時的課堂章程不會印上老師的模樣，報讀的學生寥寥可數，有學生報名時因為他的名字，更誤以為他是女老師。

隨著在行業默默耕耘，林溢欣的補習班由原本只有20多名學生，到三個班房也不夠容納，2016年的高峰期，12間分校開設的中六課程、總共131班均爆滿，需要加設新班。一本厚重的《林場必備》筆記成為考生的「天書」，每年近2,000位的學生於文憑試考獲5級或以上，約200位學生考獲5**的佳績，10年來的耕耘，令「林溢欣」三個字幾乎無人不曉。

成名後，他的包袱亦漸漸變重。剛入行時，林溢欣每天都會留意學生人數的升跌，他認為每多一個學生，好像多一份認同。但隨著人數漸漸增加，長期背負着學生的期許，同時面對網民不明所以的抨擊，更要在行內保持領先地位，不免有無形的壓力，但這反激勵他要做得更好。林溢欣笑言，自己從小到大都有個特點：

我有個優點，亦是缺點，就是在意別人的眼光。當你愈在意，就會愈不惜一切，想去完成那件事。

小時候背負著老師和父母的期望，他努力讀書，如願入讀中文系。現在，他則承載着學生和外界的期許，努力為學生爭取佳績，為團隊保住工作，而面對批評時只能無奈調整心態，希望做得更好：

沒有人特意要給我壓力，但每個人都覺得林溢欣應該會做到，這也變成我對自己的期望，我認為不要令人對你失望很重要。

成功在於拼博 有賴團隊扶持

為了工作，林溢欣每晚凌晨三、四時才休息，僅睡四小時後，早上八時多便要回辦公室繼續工作。他指自己幾乎全年無休：「第一年做補習，沒有任何休息時間，連正常思考時間、坐下來也會感到很奢侈。」為了不要令別人失望，林溢欣總將自己放到最後，形容起初是「搏了命」地工作：

首先要不惜一切，你想做那件事，就追問自己的底線可以去到哪裡。

要教導數以千計的學生，他每日仍能精神奕奕地講課，歸功的是背後的教學團隊。團隊有40多人，不少曾經是他的補習學生，負責製作教材。他形容自己是完美主義者，笑言團隊恰巧大部分都是處女座、「工作狂」，因此大家一拍即合，對工作的要求甚高，有時甚至會互相挑剔，誓要製作完美的教材，不惜通宵達旦。林溢欣慶幸有團隊的幫助，形容他們為「出生入死的戰友」，疫情前他更會與一眾同事外遊，每晚工作後又會於辦公室吃火鍋，在工作路上互相支持。

雖然林溢欣的學生眾多，真正會見上一面的亦寥寥可數，大多不過是隔著屏幕的錄影班學生。但每年文憑試前，他亦會與團隊用一整晚的時間給學生打氣：

整晚不斷接電話說：『要比心機，上你身！』不斷重複。

獨特教學方式 拍音樂影片打氣

有別於傳統的補習，林溢欣的獨特教學方式大受學生歡迎。他的課堂每月都近乎爆滿，想報讀面對面授課的課堂幾乎一位難求，需要通宵排隊報名。他指自己怕悶，所以在設計教程時，會構思有趣的形式。他曾在YouTube拍攝短片，教授成語和文言文，加上效果和插圖，令學習中文的過程更加有趣。甚至會製作遊戲節目，例如以重組句子作為遊戲項目，與其他導師比賽，又會設下懲罰任務，吸引學生觀賞。另外亦會拍音樂影片，未來更打算籌備以文憑試中文科12篇範文為劇本的舞台劇。

他每年亦會抽時間自學一種樂器，例如打鼓、彈貝斯、吹色士風等，希望學生覺得自己會一同學習，與他們同行。林溢欣每年更會自掏腰包，耗資數十萬，在伊利沙伯體育館舉辦聖誕派對，吸引近3,000位學生參加。雖然是吃力的額外工作，但林溢欣希望能拉近和學生的距離：

希望補習不只是上課、互相利用，給錢，那個人就會教你，而是可以建立某些連結。

擁有「補習名師」的光環，教材封面均是林溢欣的肖像，學生自然會把視他為偶像，會不時送禮物，為他錄製歌曲及慶生等，更有學生在社交平台私訊他，說幻想他為交往對象。這些如「追星」的行為，令他被坊間批評猶如「邪教」，補習老師的形象已被過分偶像化。林溢欣表示初時也會很介懷，不過得到學生崇拜，不會虛偽地說不開心。有時亦會自嘲：「是邪教就好了，你們就全聽我的話。」他指，若自己能成為學生的心靈導師，亦未嘗不是好事。

完成一個十年 重新出發求變

在遵理學校任教10年，照道理已可以退休。林溢欣選擇自立門戶，開創自己的補習品牌，一切也要重新開始。訪問當日，新校舍尚未裝修完畢，一下子設下三間分校，他表示：「10年要報的恩都報了，應該做到的事都做到了，想嘗試營運一間公司。」而啟發他展開人生新一章的竟然是球星美斯，美斯與林溢欣同年出生，因此令他特別有共鳴。正當人人都以為美斯永遠不會離開巴塞隆拿，他卻離開了，這決定亦鼓勵林溢欣踏出第一步，實現自己的目標：

原來人生有些事不是永遠，如果你不嘗試，你下一步可以如何？好像沒有什麼可以做。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：中文補習名師名成利就 自立門戶——專訪林溢欣】