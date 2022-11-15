設計營商周城區活動｜街頭快閃做GYM 公選荃灣最有特色運動好去處

提起荃灣，相信不少人會想起林立的餐廳小店，美食匯聚的大街小巷。不過，隨着近年多項大型屋苑、商場的落成，在新舊文化交融的荃灣區，也愈來愈多新蒲點。香港設計中心每年都推出多元化又好玩的設計營商周城區活動，增加市民與社區互動機會之餘，亦可對設計有更深入的認識。今年活動將於11月26日至12月4日舉行，有興趣的市民不妨一家大小踴躍參加。



繼前兩年的《設計．荃承》和《設計．樂荃城》之後，今年香港青年協會荃灣青年空間於荃灣區以《運動．荃城》為主題，繼續舉辦多項活動。（圖片由香港青年協會荃灣青年空間提供）

以運動為題 激發年青人創意

今年，設計營商周城區活動踏入第五年，亦是主辦機構香港設計中心成立二十周年。為此，大會與多個機構合作，設計出一系列的活動，並於深水埗、荃灣、土瓜灣、西貢、中環和香港仔等多區進行。其中一個創意伙伴香港青年協會荃灣青年空間單位主任溫祖亮（溫Sir）分享，今年是第三年參加「設計營商周城區活動」，繼《設計．荃承》和《設計．樂荃城》之後，本年度將以《運動．荃城》為主題，讓年青人透過運動激發創意，並學習如何從人的需求出發，達至設計的目的，為社區創造更多的可能性。

香港青年協會荃灣青年空間邀請了不少年青人，與設計師合作，舉辦各類型活動，藉此加深他們對社區的認識。（圖片由香港青年協會荃灣青年空間提供）

凝聚社區力量 設計過程投入

作為年度社區盛事，期望可以藉着多元化的運動體驗及活動，加強社區的連繫，同時運用創意及互動的方法，引起青少年及社區人士對設計、運動及健康社區的關注。早前，香港青年協會荃灣青年空間就進行了前期工作，其中KaCaMa Design Lab設計師陳少華（Match）就擔任了「流動運動挑戰站 - 設計工作坊」的設計師，帶領青少年學習運用設計思維，設計出利用生活中不同物品，例如平底鍋、捕蟲網等進行運動挑戰，適合不同年齡的人士參加。他表示，雖然設計過程短暫，不過參加者非常投入，過程十分愉快。

按圖看「流動運動挑戰站 - 設計工作坊」的設計理念：

荃灣街頭 大玩運動挑戰

市民平日做運動，一般都會在公園或健身室，利用專業的器材鍛鍊體魄，不過，其實只要有心，任何地方都可以成為流動健身室。「流動運動挑戰站」就是透過有趣的方法，把運動搬到街頭，更會邀請荃灣街坊創作運動接受挑戰。**立即登入「01空間」了解更多**

設計營商周城區活動與香港青年協會荃灣青年空間即將舉辦抱石活動，參加者除了能夠體驗抱石的樂趣，更可從中認識抱石器材和路線的設計。（圖片由香港青年協會荃灣青年空間提供）

流動運動挑戰站

日期：11月26至27日

時間：下午2至5時

地點：荃灣街頭



此外，還有插畫家在「理想運動荃城」活動中，與社區中的年輕人設計出獨一無二的荃灣運動地圖，加深對荃灣的認識之餘，亦可一起建構運動好去處！

理想運動荃城

日期：11月26至27日

時間：下午1時至7時

地點：荃灣街頭



運動與設計，看似風馬牛不相及，不過原來兩者的關係密切，想了解更多，不妨參加「設計x運動．冷知識」，加深對設計及設計思維的了解。

設計x運動．冷知識

日期：11月26至27日

時間：下午1時至5時

地點：荃灣街頭

