設計營商周城區活動｜街頭快閃做GYM 公選荃灣最有特色運動好去處
提起荃灣，相信不少人會想起林立的餐廳小店，美食匯聚的大街小巷。不過，隨着近年多項大型屋苑、商場的落成，在新舊文化交融的荃灣區，也愈來愈多新蒲點。香港設計中心每年都推出多元化又好玩的設計營商周城區活動，增加市民與社區互動機會之餘，亦可對設計有更深入的認識。今年活動將於11月26日至12月4日舉行，有興趣的市民不妨一家大小踴躍參加。
以運動為題 激發年青人創意
今年，設計營商周城區活動踏入第五年，亦是主辦機構香港設計中心成立二十周年。為此，大會與多個機構合作，設計出一系列的活動，並於深水埗、荃灣、土瓜灣、西貢、中環和香港仔等多區進行。其中一個創意伙伴香港青年協會荃灣青年空間單位主任溫祖亮（溫Sir）分享，今年是第三年參加「設計營商周城區活動」，繼《設計．荃承》和《設計．樂荃城》之後，本年度將以《運動．荃城》為主題，讓年青人透過運動激發創意，並學習如何從人的需求出發，達至設計的目的，為社區創造更多的可能性。
凝聚社區力量 設計過程投入
作為年度社區盛事，期望可以藉着多元化的運動體驗及活動，加強社區的連繫，同時運用創意及互動的方法，引起青少年及社區人士對設計、運動及健康社區的關注。早前，香港青年協會荃灣青年空間就進行了前期工作，其中KaCaMa Design Lab設計師陳少華（Match）就擔任了「流動運動挑戰站 - 設計工作坊」的設計師，帶領青少年學習運用設計思維，設計出利用生活中不同物品，例如平底鍋、捕蟲網等進行運動挑戰，適合不同年齡的人士參加。他表示，雖然設計過程短暫，不過參加者非常投入，過程十分愉快。
按圖看「流動運動挑戰站 - 設計工作坊」的設計理念：
荃灣街頭 大玩運動挑戰
市民平日做運動，一般都會在公園或健身室，利用專業的器材鍛鍊體魄，不過，其實只要有心，任何地方都可以成為流動健身室。「流動運動挑戰站」就是透過有趣的方法，把運動搬到街頭，更會邀請荃灣街坊創作運動接受挑戰。**立即登入「01空間」了解更多**
流動運動挑戰站
日期：11月26至27日
時間：下午2至5時
地點：荃灣街頭
此外，還有插畫家在「理想運動荃城」活動中，與社區中的年輕人設計出獨一無二的荃灣運動地圖，加深對荃灣的認識之餘，亦可一起建構運動好去處！
理想運動荃城
日期：11月26至27日
時間：下午1時至7時
地點：荃灣街頭
運動與設計，看似風馬牛不相及，不過原來兩者的關係密切，想了解更多，不妨參加「設計x運動．冷知識」，加深對設計及設計思維的了解。
設計x運動．冷知識
日期：11月26至27日
時間：下午1時至5時
地點：荃灣街頭