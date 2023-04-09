西面椰菜東面海鮮　餐桌上晤梅窩農民與西貢漁民　以味蕾品嚐社區

何謂社區？又何謂理想的社區？每個人與社區互動的方式，各有不同。縱觀現代社會，本地農業與漁業，無聲地支撐著我們的可持續發展。



一餐飯，可以結合了梅窩農民與西貢漁民「睇天食飯」的精神和智慧，為社區默默「耕耘」的人，嘗試以食材訴說社區故事。每一道菜都是兩個社區天然食材的結合，蘊含著外面吃不到的獨特味道。菜式包括青木瓜魚湯椰菜餃子、白酒牛油煎本地海鮮配酸菜、XO醬墨魚乾意粉等，不時不食，收費380元一位。



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指超市食材千篇一律：蕃茄、唐生菜、菜心

日文之中有「里山（Satoyama）」一詞，說的是一種保育概念，提倡通過維護「社會、生態、生產」地景，達致生物多樣性維護與資源永續利用的平衡；及後引伸「里海（Satoumi）」一詞，乃指人類與沿海環境（海景）的和諧關係。自然為人類提供糧食、原材料、消閑休憩、教育及精神治療等功能，人類同時保育自然環境，萬物共生共榮。

「貢想」和「好老土」是分別來自西貢及梅窩的民間組織。兩個社區的特別之處，在於前者是漁民的聚居之處，後者則有農夫在地深耕，共通點是「睇天食飯」。

「好老土」成員Virginia是一名坪洲人，她坦言已「去厭了超市」，因為超市食材來來去去，都只是千篇一律，「一係蕃茄、唐生菜、菜心。但係其實食材唔應該係每一年嗰個時間都係一樣㗎嘛，因為食材應該要同土地連結。」

食物與自然環境息息相關，每一口，都是生產者辛勞的成果。他們認為，現代食物生產方式，將自然脈絡中的季節、天氣、土壤、水文與飲食割裂，人們似乎覺得只要花得起錢消費，便可以吃盡來自世界各地的食物；氣候變化及各種環境污染，皆因人們生活與自然割裂。「人與自然乃相互依存」——這是「睇天食飯」的緣起。

「貢想」和「好老土」是分別來自西貢及梅窩的民間組織。他們用來自其社區的食材，設計一桌晚宴，以他們的方式，實踐「里山」、「里海」。（陳葆琳攝）

用社區食材設計一桌晚宴

兩個組織的成員去年起參加由城市日記主辦、社區伙伴贊助，名為「Let us Go! You and I」的社區培訓項目後，用來自其社區的食材，設計一桌晚宴，以他們的方式，實踐「里山」、「里海」。每個食材，都承載著一個社區故事。

我覺得理想嘅社區就係人可以同大自然同埋同身邊嘅人連結……梅窩好新鮮、好多嘢、好多特產㗎喎，呢一種新鮮感同埋對個社區嘅想像力，我覺得有少少係外來嘅人先至會有嘅眼睛，但係我要將呢種眼睛帶比原本嗰啲居民聽，令到佢哋都享受、知道返，原來呢個社區係有嘢發生，一齊參與（join）、一齊合力去發生呢件事。 「好老土」成員Virginia

其實呢個社區應該係好多元，每個社區都可能會有一個大嘅敘述、一個主調嘅敘述，希望可以畀其他人睇到，我哋呢個特色係「由下而上」去畀大家睇到嘅，而唔係一個政策，你擺落嚟，我哋呢個叫做特色就特色。 「貢想」成員Carol

四道菜，加一杯簡單的飲品，細聽食材如何連結社區的人與事。如香酥公魚仔配蕃茄蜜糖沙律，當中的蕃茄來自梅窩「Winnie the Farm」。

農場的主人Winnie是一位五旬的退休婦人，她曾經是中環上班OL，後來因為腰傷無法工作，只好搬回梅窩尋找她的第二人生。自她重拾鋤頭後，腰傷神奇地痊癒。

「睇天食飯」香酥公魚仔配蕃茄蜜糖沙律。（陳葆琳攝）

樹上熟蕃茄更多汁更甜

Virginia說，一般從超市購買到的蕃茄，大多未熟透已被已被摘下來催熟售賣，並不是在樹上自然熟透，唯有梅窩的蕃茄，全部均是樹上熟。「Winnie the Farm」是社區農圃，每年春天都會種植不同品種的蕃茄，然後叫當區的小朋友一起採摘。

她說，樹上熟的蕃茄口感與催熟的蕃茄截然不同，更為多汁之如，味道亦更甜：「唔使去幫襯超市啲焗熟嘅蕃茄，佢哋可以行去農場10分鐘走買到呢一個自然成熟嘅蕃茄。梅窩有農業喺件好幸福嘅事。」

梅窩「Winnie the Farm」主人Winnie曾經是一名於中環OL，腰傷後「回鄉」尋找第二人生。（受訪者提供）

收割椰菜要等氣溫10度以下

另外一道菜——青木瓜魚湯椰菜餃子，則要說起梅窩草原農場的強哥。強哥是一名繼承父業的農夫，自有自己一套的種植方法，豐盛的農作物收成，對他而言是證明自己種植技術的方法。他只有在氣溫10度以下的時候，才會收獲椰菜，質量受季節影響，一般一個椰菜重約3至4斤，由於是有機耕種，所以售價達120元，「好老土」成員Skyler有感而發：「農夫掛住種嘢，好難搵到人幫佢買，所以佢個百幾隻椰菜，好多時候都係一係送畀人，一係由佢喺田嗰度爆（不包芯），呢件事其實係一件好可惜嘅事。」

「睇天食飯」青木瓜魚湯椰菜餃子。（陳葆琳攝）

用西貢內海石刹煲魚湯

魚湯則由西貢內海的石刹熬煮而成，由83歲漁夫每天凌晨2時以罟網方式捕魚，及後於碼頭附近的天光墟擺賣。石刹於街市之中並不顯眼，卻非常見物種，只有漁夫才熟悉的美味。「貢想」成員Carol表示，漁夫擔起了守望海洋的角色，對於西貢社區而言十分重要，「好似公魚仔咁，佢冇咗，我哋一般人唔知㗎嘛，冇得食咪冇得食囉，買其他嘢食囉，有時候咁多選擇，有真係漁夫先知。」

漁民和農民一直滋潤著社區。Virginia認為，農業不單只是農夫一個人單打獨鬥，要整個社區與農夫同行，支持農夫的日常生活，「唔單只係農業支持跟社區，社區都支持緊農業」，這才是社區的角色。

「好老土」成員Virginia認為，農業不單只是農夫一個人單打獨鬥，要整個社區與農夫同行。（陳葆琳攝）

Virginia冀藉著一頓飯，讓人重新思考人與自然共生的生活方式，走進社區，關注與土地相連的生產者，留意時令食材而非工業生產的食材，不時不食，「農夫係咁，我哋都係咁」，從而找出自己與社區互動的方法。

「睇天食飯」——邊食邊聽 西貢與梅窩的故事



日期：2023年4月21日（周五）

時間：晚上7:30至9:30

地點：Cafe HOOK（西貢大街41-42號吉祥樓地舖）

收費：每人$380

報名方法：網上報名

公眾如欲購買本地食材及產品，可向兩個團體查詢：貢想及好老土