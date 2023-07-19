300人齊撐「博愛義工傳萬+ 暨　博愛義工服務發展基金啟動禮」

經歷三年疫情，香港都已經進入復常，博愛醫院重整義工隊，鼓勵社會各界之有心人，積極參與服務社區貢獻寶貴時間和技能，讓有需要人士得到適切的幫助，同時與博愛攜手「博施濟眾」，共建「慈善仁愛」的社群。



博愛醫院董事局主席陳首銘博士成立博愛義工服務發展基金，以配合提升及拓展博愛義工服務，同時期望博愛義工隊於個人成長上都有所得益，達到『助人自助』，同享有意義的人生。

署理保安局局長卓孝業先生, PDSM, JP表示紀律部隊會持續發展義工服務，將「博施濟眾，慈善仁愛」的精神傳偏香港，營造更美好社會氣氛。

加強義工培訓 積極推動義工服務

博愛醫院董事局主席陳首銘博士表示博愛義工服務發展基金旨在推動博愛義工隊發展、義工培訓、支持義工項目或推廣義工工作等，期望可以宣揚博愛精神：「博愛義工隊之成立，除了幫助有需要的人外，同時施比受更有福，期望義工們於個人成長上都有所得益，達到『助人自助』，同享有意義的人生」。

上海商業銀行一直積極參與慈善事業，副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志先生身體力行參與是次義工活動。

主禮嘉賓（左起）鄧翊几警司、黃宏亮先生、吳超覺先生、沈豪傑先生陳首銘博士、卓孝業先生何啟明先生、周駿達先生、馬浚偉先生、胡天祐先生、石陳麗樺女士及王文漢博士一同主持啟動禮，為「慶祝香港回歸祖國26周年：博愛義工傳萬+ 暨 博愛義工服務發展基金啟動禮」揭開序幕。

是次活動邀請了署理保安局局長卓孝業先生, PDSM, JP及署理勞工及福利局局長何啟明先生, JP擔任主禮嘉賓，並見証博愛義工宣言儀式。署理保安局局長卓孝業先生, PDSM, JP於致辭時表示特區政府一直鼓勵社會各界積極投入義務工作：「各紀律部隊心繁社會，期待與博愛義工隊合作，持續發展義工服務，將「博施濟眾，慈善仁愛」的精神傳偏香港，營造更美好社會氣氛。」

馬浚偉正式受任成為星級義工名譽顧問

博愛醫院為隆重其事，特別邀請影視紅星馬浚偉擔任2023年至2025年度博愛義工服務發展名譽顧問。擁有多年義工經驗的馬浚偉於活動上表示很多高興可以成為博愛義工一份子，並期望憑藉其力量，協助宣揚博愛之義工精神：「我喜歡參與策劃及推動義工活動工作，多於以大使身份去參加一次性的義工事務，同時日後會將過往的義工經驗分享，讓義工事業可以持續發展。」

馬浚偉由博愛醫院董事局主席陳首銘博士（左二）、第一副主席周駿達先生（右一）及第八副主席王文漢博士, MH（左一）手上接受委任狀，正式擔任為期兩年的博愛義工服務發展名譽顧問。

長者義工莫瑞冰於6年前退休後，在朋友鼓勵下投身義工行列：「曾經與一班智障小朋友一同繪畫學校壁畫，他們利用有限的活動能力，努力地畫出第一筆後，哪一個笑容，令我畢身難忘與感動。深深體會到『助人自助』，令我更投入義工工作。」莫瑞冰呼籲不同年齡階層人士都可以加入義工行列，只要擁有一棵愛心及付出寶貴的時間就能夠為社區服務。

長者義工莫瑞冰呼籲不同年齡階層的人士加入義工行列，只要擁有一棵愛心及付出寶貴的時間就能夠為社區服務。

300人義工隊 來自不同各別

「慶祝香港回歸祖國26周年：博愛義工傳萬+ 暨 博愛義工服務發展基金啟動禮」活動招募超過300人，結集各界力量組成「博愛義工隊」，並於署理保安局局長卓孝業先生, PDSM, JP及署理勞工及福利局局長何啟明先生, JP見証下宣讀義工宣言，承諾日後全力以赴，為社會服務，並與博愛攜手「博施濟眾」，共建「慈善仁愛」社區。

一眾主禮嘉賓帶領博愛義工隊於署理保安局局長卓孝業先生, PDSM, JP及署理勞工及福利局局長何啟明先生, JP見証下進行宣言儀式。

300位博愛義工承諾日後全力以赴，為社會服務，並與博愛攜手「博施濟眾」，共建「慈善仁愛」社區。

(資料及相片由客戶提供)