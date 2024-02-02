香港耀能協會慈善步行2024千人同行　同心同德

大埔白石角海濱長廊不僅是散步、跑步的熱門地點，甚至是做善事的好地方。在上星期六（1月27日）早上，香港耀能協會（下稱協會）在此舉辦了「香港耀能協會慈善步行2024」，得到約1,000位包括肢體傷殘人士、智障人士、特殊學習需要人士等的服務使用者、家屬及員工參加，籌得逾100萬元善款。



翻查歷史，原來協會成立已有60年，致力為不同年齡及類別的殘疾人士提供多元化的教育及康復服務，現時轄下共有84個服務單位及專項計劃，每年為逾29,000個家庭提供常規服務，今次籌款所得正正用於支援協會的服務所需。如此有意義，難怪活動會一呼百應，有近千人參與外，還有男神栢天男先生（Adam）與女神張敬仁小姐（Kendy），以及活躍於銀幕和體壇的「蜘蛛女」鄭麗莎小姐（Lisa）到場支持，更添話題性。

眾志成城 善款破百萬

是次活動反應熱烈，有近千人參與。

當日所見，除了參加者，還有贊助機構代表、善長，以及來自協會四大核心服務（兒童及家庭支援服務、特殊教育、成人服務和社區支援服務）的服務使用者與家屬，一早齊集起步點白石角海濱公園等候，場面熱鬧。而協會董事會主席彭徐美雲女士，MH（下稱彭太）在起步禮上致辭時，答謝社會各界的熱烈支持，當中包括多位善長以無名氏名義慷慨解囊。彭太亦特別感謝籌募委員會三位聯席主席周瑋瑩女士、梁詠詩女士和徐靄妍女士，還有三位委員鄺紫凌女士、曾偉豪先生與曾少江先生，多得他們廣邀社會各界捐款、贊助物資，以及提供多項支援，才能實現今次善舉，令活動辦得有聲有色。彭太更情真意切地說：「今次步行籌款意義重大，因為大家每走一步，象徵着協會的每一步都有大家同在、同行，將來亦會走得更好、更遠。」在眾多支持今次活動的企業和善長中，包括冠名贊助的王趙青女士捐出50萬元，並在典禮上由周瑋瑩女士代表，向彭太頒贈支票，加上其餘逾30間企業和善長的踴躍捐輸，總共籌得超過100萬元善款。

左起︰籌募委員會聯席主席周瑋瑩女士、籌募委員會委員曾偉豪先生、籌募委員會聯席主席徐靄妍女士、嘉賓鄭麗莎小姐、協會行政總裁宣國棟先生、協會董事會主席彭徐美雲女士，MH、嘉賓張敬仁小姐與栢天男先生、籌募委員會聯席主席梁詠詩女士，以及籌募委員會委員鄺紫凌女士，齊齊於起步前合照。

彭太致辭時多謝各方鼎力支持外，亦希望將來大家繼續與協會同行並進。

籌募委員會聯席主席之一的周瑋瑩女士（右）代表善長王趙青女士，向彭太（左）送上50萬元善款支票。

彭太（右）向「鑽石贊助」的周國峰醫生（左）頒發感謝狀，多謝周醫生大力支持今次活動。

星級應援 引發正能量

之後就由栢天男先生、張敬仁小姐及鄭麗莎小姐，以及籌募委員會三位聯席主席周瑋瑩女士、梁詠詩女士和徐靄妍女士接棒，到台前與協會的職業治療師邱浩賢先生和鄺可兒小姐一同帶領參加者做熱身運動，為之後的步行做足準備。

起步前，一眾嘉賓與協會代表到台前示範熱身動作。

原來三位星級嘉賓相當有心，早在活動舉行前已各自拍片並上載到個人的社交平台上，呼籲大家多多支持。高大健碩的栢天男先生，在熱身環節時更鼓勵大家，「不論年齡，即使身體有所缺陷，任何人都可以透過運動擁有豐盛人生」。至於藉電視劇裡「Miss張」一角展現溫柔善良形象的張敬仁小姐，就對參與活動的小朋友印象最深刻，「今天大家都散發一股正能量，而這些正能量亦是大家最需要的。」還有身為「大埔民間體育會」中堅分子的鄭麗莎小姐，今次與千人同行，感到別具意義，「今次活動可以讓一眾服務使用者一同參與，感受氣氛，也讓他們感到被重視，希望大家可以一起推動共融與和平。」

不分年齡，也不論殘疾與否，栢天男先生認為運動可以鼓舞所有人。

電視劇裡飾演善心老師「Miss Cheung」而深入民心的張敬仁小姐，對參加今次慈善步行的小朋友最受感動。

熱愛運動的鄭麗莎小姐對於今次千人同行的活動感到意義非凡。

同途你我他 步步有意思

協會特製多款打氣標語，全程為各位參加者落力打氣。

做足熱身，又有星級打氣應援後，終於來到戲肉！當起步聲響起，協會的董事會主席、成員、慈善步行籌募委員會聯席主席、成員、多位贊助代表，以及三位星級嘉賓等人帶頭，與近千名參加者井然有序地分批起步，走過白石角海濱公園旁的特設吹氣拱門，再沿海濱長廊前行，途經科學園，以創新路天賦海灣一期為折返點，全程約4公里。置身其中，既有海天一色的吐露港風景映入眼簾，還有悠悠海風作伴，令人心曠神怡，加上協會在路上設置以森林和動物造型的打卡位，參加者拍照打卡留念之餘，更可參加協會的網上遊戲贏取餐飲禮券，令是次活動更添趣味。

除了市民大眾和贊助代表，還有協會不同單位的服務使用者都踴躍參加今次活動。

沿途的參加者個個都笑容滿面，甚至有行動不便的參與者也堅持行畢全程，身體力行表達對協會的支持外，也是一種自我肯定。除此之外，組隊參加的企業代表，他們出錢出力支持協會外，返抵終點後也沒有急着離開，而是到主禮台拍照留念，顯見對活動的充分支持。最可愛的參加者，包括年僅5歲的服務使用者梁靜雯妹妹，還有梁媽媽，她們全程說說笑笑，好不愜意。梁媽媽希望靜雯將來多參與這類活動，豐富她的人生閱歷。「卓越展能」正是協會對服務使用者的承諾與期許，並會為此繼續努力。

彭生、彭太不但親身參與，更專誠到沿途精心布置的打卡位拍照與打氣。

不少身體殘障的服務使用者都堅持行畢全程，以示對協會的全力支持。

（資料及相片由客戶提供）