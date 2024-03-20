14屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃　深入社區推動吸煙人士戒煙

港府連續兩年大幅增加煙草稅近32%，目的是降低吸煙人士吸煙意欲，及進一步推動他們嘗試戒煙。自2009年起，香港吸煙與健康委員會（委員會）每年均會舉辦「戒煙大贏家」無煙社區計劃，以比賽及豐富獎金獎品鼓勵吸煙人士戒煙。計劃來到第14屆，一如既往透過戒煙比賽，深入全港18區傳遞無煙生活信息，鼓勵吸煙人士重拾無煙健康生活。參加者更加會由香港大學護理學院的戒煙輔導員跟進戒煙進度，提供適切的戒煙建議及轉介服務。日前，第14屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃舉行了頒獎禮，在嘉許「戒煙大贏家」比賽的優勝者和成功戒煙的參加者的同時，優勝者亦分享自己的戒煙心路歷程，鼓勵更加多的吸煙人士加入戒煙行列，開展無煙健康生活新里程。



各界一呼百應 同心支持 攜手宣揚理想無煙生活

「戒煙大贏家」無煙社區計劃多年來獲各界支持，無間斷深入社區推動吸煙人士戒煙。委員會透過舉辦不同形式的無煙推廣及媒體宣傳，散播無煙正能量，及營造有利戒煙的社會氛圍。第14屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃獲得區議會、地區康健中心、地區服務團體、政府部門、公共機構及多個行業商會和公司等超過100個機構支持，在2023年6月至10月期間在全港各區舉辦接近90場招募活動，並聯同地區合作夥伴舉行超過70項無煙宣傳活動，成功推動超過1,200名吸煙人士戒煙，與近10萬名市民分享無煙信息。

日前（3月13日），第14屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮圓滿舉行，衞生署控煙酒辦公室主任封螢醫生、懲教署助理署長（行動）梁嘉倫、香港大學護理學院教授王文炳教授、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊MH太平紳士、副主席陳志球博士SBS, BBS太平紳士及總幹事黎慧賢，一同嘉許「戒煙大贏家」比賽的優勝者和成功戒煙的參加者，以及答謝各個機構的鼎力支持。一眾嘉賓亦呼籲市民積極鼓勵身邊的吸煙人士戒煙及支持香港的控煙工作，攜手建造清新健康的無煙社區。

第14屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮於日前完滿舉行，以表揚優勝者及成功戒煙參加者的努力。

「戒煙大贏家」無煙社區計劃有賴地區合作夥伴支持。

「戒煙大贏家」無煙社區計劃有賴支持機構支持。

「戒煙大贏家」無煙社區計劃有賴各界支持。

「戒煙大贏家」無煙社區計劃有賴各界支持。

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增加煙草稅百利而無害 有利推動吸煙人士儘早戒煙

委員會主席湯修齊表示：「要締造更健康、有活力的無煙香港，政府、社會各界和市民都可以出一分力。除了鼓勵身邊的吸煙親友儘快戒煙外，亦可以積極支持政府推行的控煙政策，例如增加煙草稅，共同營造社會上的無煙氛圍。」初步數據顯示，在3個月跟進的自我報告成功戒煙率有28.9%，經核實的成功戒煙率則有20.2%，數字為歷年最高，側面反映吸煙人士的決心更大。他認為財政算案連續兩年增加煙稅超過3成，有效地減低了煙草產品的可負擔性，讓煙民更有誘因去戒煙。長遠而言，加煙草稅更可防止青少年吸煙及預防已戒煙人士復吸，減少整體煙草使用。為實現無煙香港的願景，除了增加煙草稅外，未來更需要推出更多有效的控煙政策，例如禁止調味煙草產品、擴大禁煙區等，並呼籲社會各界支持倡議控煙政策。

委員會主席湯修齊鼓勵吸煙人士儘早戒煙，戒煙在人生每一個階段都可帶來正面的改變，而且永遠都不會遲。

為愛女以身作則戒煙 享受無煙家庭生活

第14屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃冠軍得主黃國鑾，其煙齡已超過20年。一如大多數吸煙人士一樣，他年輕時因好奇心開始吸煙。後來因工作壓力高峰期每天吸食一包半的煙。儘管身邊同事力勸他戒煙，他亦「的不起心肝」戒煙。直至去年，已戒煙的上司再次鼓勵和協助他戒煙，加上一件令作為父親感到揪心的事，令黃先生下定決心戒煙。

冠軍得主黃國鑾先生在戒煙後身體回復健康，體能有所提升，踢足球都沒那麼累，而且味覺、嗅覺都比吸煙時靈敏了，直言現在很討厭煙味。

去年暑假，黃先生大女兒去英國旅行後，黃先生繼後需要使用行李箱，在箱內發現電子煙，「我在箱內摸到有些東西，當時那一刻是震驚的。但我都沒有直接問（女兒），感覺是我自己都還沒做好，沒有說服力去指責，這件事令我自己反思一下。後來過了幾個星期，我才詢問女兒旅行箱內的電子煙的來由。」，此件事，令他覺悟到自己的吸煙行為會成為下一代的壞榜樣。另外，喜愛踢足球的他亦感到體能衰退、力不從心，加上去年煙價大幅調升，黃先生於是參加「戒煙大贏家」決心戒煙。

要戒掉20年煙癮，並非易事。他向身邊同事及朋友宣佈開始戒煙，決斷表明不會再吸煙。「最難是剛開始戒煙時出現退隱症狀，做所有事都很難集中，上班時不能集中，別人說話都好像聽不懂。而且睡得很差，就像有個鬧鐘，在睡了一個多小時就叫你起床吸煙。」他尋求戒煙輔導服務的幫助，以戒煙香口膠舒緩口乾、煩躁及失眠等退癮症狀，並利用工作及運動轉移注意力，克服煙癮。「退癮症狀一個多星期就開始消退，煙癮亦減少。期間我以戒煙香口膠輔助，為了不想變成過於依賴戒煙香口膠，輔導服務的幫助我如何正確使用戒煙香口膠，後來連香口膠都沒有吃，整個戒煙過程大約一個月。」

成功戒煙後，黃先生的家人感到驚喜及欣慰，足球隊友更稱讚他跑動比以往多，球場上表現有顯著進步。他的小女兒更自行幫他把成功戒煙的證書過膠，放在他的工作枱，令他倍感窩心。他認為個人的吸煙行為對自己健康及身邊人的生活都會有負面影響。「成功戒煙，賺到健康與家庭。」黃先生感恩道「『戒煙大贏家』這個名改得好好，因為吸煙讓人不知不覺失去健康、時間和自主人生，而戒煙則可鸁回這些東西，更贏得成功感和為他人帶來喜悅！」

仍為吸食第一支薄荷味煙後悔 戒煙終令心結解

「小時候，因為朋友說吸薄荷煙時，會有很好的薄荷味在口腔，好奇心嚐到吸煙，發現有種涼涼的感覺，就是這樣便上了癮。」亞軍得主葉德璋，在15歲時在朋輩慫恿下開始了第一支煙，一吸就吸了十多年，葉先生說他所吸的煙是俗稱「1號」，即尼古丁濃度較低的煙，但其實無論其濃淡，一樣容易上癮、對身體有害。「我會忠告身邊的朋友及想嘗試吸煙的年輕人，『第一支煙不要碰』。我也是因為朋友慫恿吸了第一支後，開始慢慢養成壞習慣，真的很難走出去。」

亞軍得主葉德璋先生表示，戒煙除了令自己的健康改善外，身邊朋友和家人的健康也會受益。

期間嘗試戒煙不下十次也不成功。父親亦於去年因患上肺癌而戒掉多年煙癮，並勸告葉先生戒煙。而令葉先生戒煙的契機是去年，他和朋友到泰國旅行，因買不到薄荷煙而勉強吸食原味及尼古丁濃度更高的煙，令他們感覺難受，同時發覺原來煙草很臭，於是二人在回港途中決定一齊戒煙。隨即參加「戒煙大贏家」，並在短訊群組向所有朋友宣佈已開始戒煙，並與一同戒煙的朋友互相支持及監督戒煙進度。

不時會跟朋友聚會的葉先生，在戒煙初期，亦減少聚會以減少吸煙引誘，「可能四次聚會就去兩次，慢慢令到煙癮沒那麼厲害。另外就是認真的要跟朋友說自己在戒煙，他們是會理解的。在被邀請出去吸煙時，我會很自信地告訴他們，『是的，我在戒煙，你們去吧。』」為了避免在聚會時一時鬆懈復吸，他會帶備戒煙香口膠以抵抗煙癮。並要求朋友一旦發現他復吸便要拍照並在群組傳閱，以警惕自己。

「對我來說，戒煙初期困難不大，但到了中段，大概是第三、四個月的時候，可能會有聲音說『不如再吸一支煙、放棄吧』。因為一開始永遠是最有決心的，但之後就是恆心。」面對戒煙時遇到的困難，他得到戒煙輔導服務的幫助，「姑娘會了解甚麼情況下你最想吸煙，然後教你使用替代品，例如慢慢咀嚼戒煙香口膠。對我來說，這種方法非常有效。」

「牙齒不再那麼黃，外觀和口臭的問題也有改善。沒有煙味，和陌生人接觸或工作上也有改善。另外，因為家中沒有了二手煙，和家人的關係也有改善。除了自己的健康改善外，身邊朋友和家人的健康也會受益。」成功戒煙後，即使當初不看好的朋友亦都讚好。他表示現在省卻每天下樓吸煙的時間，工作效率提升不少。不再無時無刻吸煙，葉太太對此亦十分欣喜，表示房間再沒有二三手煙味，旅行時不用浪費時間等待葉先生吸煙，行程變得更充實、好玩。

伴你同行戒煙「侶」屢進步

季軍由劉羨羏及李嘉甄雙雙獲得，是歷屆來的首次雙季軍。在去年加煙稅後，雙方因吸煙帶來的經濟壓力，而決心戒煙，一同參加「戒煙大贏家」。兩人份屬年輕情侶，在共勉戒煙的同時，亦浪漫一下「打賭誰放棄（戒煙）就要向對方求婚」，看似輸不起，卻是二人戒煙過程中互相支持的表現和最的大推動力。

季軍由劉羨羏及李嘉甄雙雙獲得，戒煙後，兩人打算利用所節省的吸煙支出，用來實踐更多其他人生目標和計劃。

不同於大多吸煙人士在青少年開始吸煙，劉先生與李小姐均在踏足社會後才染上煙癮。李小姐在工作期間受身邊同事影響，誤以為吸煙可以舒緩工作壓力。上司多次勸喻她不應再吸煙，吸煙對女性形象及職場發展有負面影響。經同事介紹下參加「戒煙大贏家」，並推薦給伴侶劉先生。「以前會與同吸煙的同事，現在戒了煙，就與同事一起做運動、一起打羽毛球，慢慢與他們融入健康的生活習慣後，會開始享受到過程的樂趣，慢慢感覺到自己的進步。」在戒煙期間，李小姐亦得到同事們的幫助，上班時她會把員工證交予同事保管，以防自己去「煙Break」。成功戒煙後，李小姐表示體魄和精神變好了，牙齒亦潔白了。而之前勸她戒煙的上司亦鼓勵她做得好，要繼續保持下去。李小姐認為戒煙之後自己的給他人的印象會好一點，晉升機會可能容易一點。

而劉先生則是24歲由澳洲畢業回港後才開始吸煙。當他回港後有很多不開心的事發生，他以消極的情緒及態度處事。「我記得那天我和朋友在公園喝酒聊天，我們平時都會有小聚，但我從來不會吸煙。朋友走開聊電話，我就拿他的煙來玩，不小心吸了一口。那時朋友跟我說，『食還食，千祈唔好吸入肺』。他說完，我就想吸下去。我還記得他說，『食唔緊要，千祈唔好買』。」然而，朋友的「忠告」並沒有效，在不知煙名的情況下，劉先生買了人生第一包煙，同時染上煙癮。

兩人決心戒煙後，他們培養一同跑步及做運動的習慣，一直有跑步習慣的劉先生更報名參加馬拉松賽事，希望以跑步分散煙癮及緩解情緒。劉先生表示運動表現由停止吸煙開始有顯著進步，以往跑約十公里便需要休息，現在可持續跑40公里，因此他更加堅定意志不再復吸。

第14屆「戒煙大贏家」冠亞季軍，分別獲得澳洲、新加坡及泰國旅遊套票。成功戒煙的參加者，凡通過3個月跟進的測試核實，都可獲得港幣500元現金禮券，或有機會得贏$5,000元超級市場現金購物禮券。

第15屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃即將在6月展開。為自己及家人健康，及早戒煙，回復健康生活，請到計劃網站了解及留意更多活動的內容及戒煙的資訊。

（資料及部分相片由客人提供）