鄰里支援幼兒計劃08年推出至今　錄5宗幼兒輕微及嚴重受傷意外

一名九個月大女嬰疑被虐，負責照顧、屬「鄰里支援幼兒計劃」的仁愛堂社區保姆被捕。勞工及福利局局長孫玉菡以書面回覆立法會質詢指，案件正由警方調查，會繼續按個案的情況，要求營辦機構重新檢視家居照顧服務的評估及配對安排，並加強社區保姆的培訓。



孫玉菡指，計劃自2008年推出至今，社署接獲5宗引致幼兒受傷的意外報告，除一月接獲的報告，牽涉嚴重身體受傷，另外4宗屬輕微意外。而所有個案的營辦機構均有按與社署簽訂的服務協議，在事故發生後三個曆日內向社署提交報告。另外，計劃至今亦有錄得3宗引致社區保姆受傷的意外報告。



鄰里支援幼兒計劃自2008年推出以來，接獲4宗引致幼兒受傷的意外報告。（資料圖片）

「鄰里支援幼兒計劃」於全港18區各設一隊服務隊，由社署資助資助非政府機構營辦，包括由社區保姆在自己的居所或機構認可地點，照顧9歲以下兒童；以及於機構的服務中心，為3至9歲以下的兒童提供託管服務。

勞福局指，計劃自2008年推出至今，社署接獲3宗引致社區保姆受傷的意外報告；有4宗引致幼兒受傷的意外報告，屬「輕微意外」，並無牽涉嚴重身體受傷；另有1宗為幼兒接受服務期間，被發現嚴重受傷的報告，案件於今年1月發生，正由警方調查。

局方指，所有個案的營辦機構均有按與社署簽訂的服務協議，在事故發生後三個曆日內向社署提交報告。

元朗區使用服務人數最多達879人

截至去年4至12月，使用服務的兒童人數最多為元朗區，有879人；其次是深水埗區，有706人；屯門區則有644人。至於三區的社區保姆數目，分別是67個、59個和37個。

勞福局指，由於鄰里支援幼兒計劃的服務毋須中央輪候，家長可按需要直接向營辦機構申請服務，所以社署沒有備存輪候服務的申請宗數及平均使用率。另外，亦無備存社區保姆的平均服務時數。

第四季加強社區保姆培訓 學員須通過考核

另外，為加強照顧計劃，社署計劃於今年第四季加強社區保姆的培訓。學員須接受14小時的基礎訓練，內容由社署統一制定，包括嬰幼兒生理和心理發展、成長的特別發展里程和需要、照顧和溝通技巧、家居安全和衞生、意外和特別事故的處理等。

學員必須通過考核後才被安排提供服務；而被安排照顧有特殊學習需要兒童的社區保姆須接受額外4小時的進階培訓。社區保姆在完成培訓後，營辦機構須評估其幼兒照顧技巧和知識、提供照顧服務的信心，以及家居環境是否合適提供照顧服務後，方會安排社區保姆提供服務。