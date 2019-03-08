【託兒難】社區保姆僧多粥少　屯門最缺人　半億改善撥款監管成疑

上月發佈的財政預算案提到，政府將計劃撥款兩億一千多萬改善幼兒服務，包括增設400個資助獨立幼兒中心名額、改善「互助幼兒中心」等。然而，現行的幼兒教育欠缺長遠規劃，社區支援的定位模糊，政府花費大筆開支是否能舒緩託兒服務供不應求的問題？

長全日幼兒學校需求龐大，但自2005年起政府就凍結學校數目。

「有名無實」的幼教規劃？

現時幼兒教育共分為三個模式：半日 (三小時)、短全日 (六小時) 的幼稚園，以及長全日 (十小時) 幼兒學校。香港保護兒童會<免費幼兒教顧政策意見書>提到，全港1000多間幼稚園當中，只有246間長全日幼兒學校。總幹事蔡蘇淑賢稱，本港雙職家庭眾多，對長全日學額的需求甚殷，但政府則欠缺相關規劃。

根據《香港規劃標準與準則》，幼稚園設施的標準為：每1000名3至6歲以下幼童 應設500個半日制學額和500個全日制學額。

「當中的數字沒有清楚列明，有幾多是長全日 (學額)，所以家長不滿的地方是， 政府沒有將長全日作獨立的規劃標準，這解釋了為何有學額但仍未滿足到家長的需要。」蔡蘇淑賢說。

香港保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢稱，幼兒教育的監管嚴謹，但社區保姆只是看顧性質，缺乏專業培訓。

社區保姆資源增 監管、專業性仍存疑

「長全日」學校有限，意味雙職家長需要尋找暫託服務，本港部分幼稚園提供暫託幼兒服務，但據社會福利署文件，2017年全港的名額只得434個，觀塘區只得52個名額，但數量已是全港之冠。

各區幼兒照顧服務名額短缺，社區資源則成為僅餘的輔助。社會福利署於2011年推行「鄰里支援幼兒照顧計劃」(下稱：社區保姆)，各區的非牟利機構招募當區婦女成為保姆，以照顧0至6歲的幼兒以主。而另一社區服務「互助幼兒中心」，則由機構社工配對保姆及幼兒，並安排在保姆家照顧。

孩童能於日託幼兒中心透過群體活動學習社交溝通，提升語言能力。(柯詠敏攝)

屯門918用家 只得39保姆

社署提供的數字顯示，現時社區保姆於各區的「最低服務名額」為53個，使用人數及保姆的供應嚴重失衡。以屯門區為例，2017年至2018年期間，當區只得39個社區保姆，但服務使用者有918人，比例為1:23。社區保姆的收費按各營運機構而訂，平均每小時約$15至$20元 （每個幼兒）。社區保姆數目嚴重不足，政府於剛出爐的財政預算案則計劃增撥五千二百萬元經常開支，提高社區保姆的服務獎勵金及加強保母訓練，期望吸引更多婦女加入。

縱觀社署的數字，各區社區保姆的人數甚不平均，如油尖旺及九龍城的保姆人數分別有223及449人，但元朗、屯門的人數分別只得70及30人。蔡蘇淑賢解釋，社區保姆均屬機構自行招募，社署則沒有訂下各機構人手編配。

社區保姆的收費按各營運機構而訂，平均每小時約$15至$20元 (每個幼兒)

政府花上半億投放於社區保姆計劃，如同將社區保姆作為日託服務短缺的「補給品」。可是，香港保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢坦言，社區保姆的性質以看顧為主，難以取替專業的恆常託兒服務。「理想的幼兒教育應該『教顧合一』，但如今兩者的性質不同——監管、資源及人手難以並論。」

日託幼兒服務名額短缺，不少父母將照顧責任交給長者。 (資料圖片)

教顧應合一 日託幼兒服務難取代

蔡蘇淑賢曾撰文指，長全日幼校的主要特色並不在於「長時間」，而在於它是一個具有高度社會使命的學校，這與一般單純強調教育的幼稚園不同。除了教育功能之外，它更兼具支援雙職及匱乏家庭的功能。

與社區保姆相比，孩子在資助幼兒中心等專業的恆常服務中，能透過群體活動學習社交、溝通技巧，並加強語言及肌肉訓練。蔡蘇淑賢認為，兩者的環境大相逕庭，兒童的發展亦有相應影響。「0至6歲是十分重要的發展時期，但社區保姆只是一個普通婦女，你不能期望她的角色等於媽媽或專業人士，這就是計劃不到位的地方。每日多個小時被保姆照顧，與一個在長全日（資助幼兒中心或幼稚園）學習的小孩相比，後者會吸收到更多。」

長全日的幼兒教育著重群體活動，訓導孩子的溝通及語言能力。 (歐嘉樂攝)

在現時制度下，恆常服務未能滿足家長需要同時，社區支援因定位問題亦難以補上。根據2018年《施政報告》及今年財政預算案分別提到，將計劃改善「鄰里支援幼兒照顧計劃」及「互助幼兒中心」，然而蔡蘇淑賢仍擔心監管及專業的問題。她以外國的保姆為例，參加者需經歷百多個小時的實習及考試才可獲取牌照，「社區保姆有認證嗎？香港的機構有監管，但還未達到恆常託兒服務的水平。」