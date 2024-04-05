交通銀行香港分行和交通銀行(香港)全力服務客戶推行綠色轉型

以綠色金融支持香港綠色及可持續發展

交通銀行股份有限公司香港分行和交通銀行(香港)有限公司（下稱交通銀行香港分行和交通銀行(香港)）傳承交通銀行自1934年以來連續90年在港經營的悠久歷史，積極服務國家「雙碳」戰略，踐行綠色及可持續發展理念，持續深化綠色金融創新，豐富綠色金融產品種類，以綠色金融支持香港經濟和社會發展。

綠色金融是推動國家可持續發展的催化劑和加速器，在平穩實現「雙碳」目標中發揮著重要作用，亦為香港帶來重大發展機遇。交通銀行香港分行和交通銀行(香港)積極搶抓綠色市場先機，自2021年率先開展綠色金融業務以来，先後推出綠色存貸款、綠色/藍色債券、綠色保函、綠色按揭等產品和服務，積極服務個人和企業客戶綠色發展需求，推廣綠色生活方式，促進產業轉型升級，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)將「綠色」作為業務經營發展的底色，持續探索綠色、低碳、可持續發展的經營模式。

以綠色金融服務零售客戶，融通多元化綠色消費場景

在零售客戶方面，交通銀行(香港)積極協助零售客戶推行更加綠色健康及可持續發展的生活方式，滿足零售客戶邁向綠色低碳生活的金融消費需求，為零售客戶提供綠色定期存款、綠色按揭、電動車貸款、代售香港政府綠色債券等特色金融服務，加速推動零售產品多元化，日益豐富和滿足零售客戶對於綠色產品多樣性的需求。

交通銀行(香港)為獲得香港綠色建築議會發出「綠建環評」鉑金級或金級認證的樓盤提供「綠色按揭特別利率計劃」，鼓勵客戶選購綠色及可持續發展規劃的樓盤，目前開展合作的合資格綠色按揭樓盤共計93個，計劃自推出以來已批出的申請超過百宗。此外，為響應香港特區政府建設綠色宜居城市的號召，大力宣傳普及綠色出行的政策，今年2月交通銀行(香港)正式推出DreamCash電動車貸款，支持港人綠色出行，以金融助力「雙達峰」。2023年9月，為鞏固香港亞洲綠色金融樞紐地位，交通銀行(香港)支持及配合香港特區政府推出「政府綠色債券計劃」，積極提供認購服務，幫助客戶成功認購2.8億港元綠色零售債券，為零售客戶提供更多元豐富的綠色投資選擇。

以綠色金融助力企業客戶，融通百業綠色低碳轉型

在企業客戶方面，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)不斷創新綠色金融產品，打造綠色融資平台，深耕風電、光伏、核電、新能源汽車等「深綠」行業客戶，助力高排放的建築、石油、礦業、酒店業、航空航運等「轉型」行業客戶，為客戶提供全方位定制化的綠色服務，包括綠色存貸業務、綠色保函服務、支持企業樹立綠色形象等，助力企業客戶綠色低碳轉型，踐行綠色可持續發展理念，將企業發展與生產、生活、生態發展和諧統一。

2023年，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)在香港市場率先推出綠色及可持續發展存款，並在大灣區成功落地首筆綠色及可持續發展存款跨境聯動業務，打通了綠色金融跨境合作新渠道，賦予了跨境綠色金融合作新內涵。支持香港政府推動綠色城市建設，為大型船務央企在港子公司辦理綠色履約保函業務，支持客戶建造北角至紅磡及啟德至西九龍航線的兩艘電動渡輪，該項目更是香港政府資助的電動渡輪先導試驗計劃。為香港知名酒店業客戶遠東發展發放首筆可持續發展掛鉤貸款，用以提升客戶旗下香港海景絲麗酒店的節能減排表現；該項目由中華電力進行能源審核，所建議的節能管理方案更成為該項貸款的可持續發展績效指標，相關節能改善工程更可申請中電「綠適樓宇基金」的專項資助；客戶該筆貸款的可持續發展關鍵績效指標設置還包括增加員工培訓平均時數、支持員工職業發展，進一步幫助客戶實現綠色及可持續發展目標。

（左起）交通銀行股份有限公司香港分行、交通銀行（香港）有限公司副行政總裁朱斌先生、遠東發展執行董事及帝盛酒店集團執行董事兼總裁邱詠筠太平紳士、中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜女士 。

以綠色金融活躍資本市場，融通綠色債券投融資渠道

在綠色財資業務和綠色債券方面，交通銀行香港分行作為香港金融管理局認可的綠色債券安排行，和交通銀行(香港)積極挖掘有發行綠色主题債券需求的客戶，協助包括主權、金融機構及企業在內的各類客戶在港發行綠色主題債券，通過發揮債券承銷業務及渠道優勢，為客戶提供更廣闊的的綠色資本市場投融資渠道。同時，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)藉香港在綠色和可持續金融方面的優勢和領先地位，投資綠色債券豐富銀行業的債券投資組合。交通銀行香港分行和交通銀行(香港)還為客戶提供綠色貸款配套利率掉期等綠色財資產品，協助客戶在波動的環球金融市場中對沖風險及鎖定利率。

為進一步響應綠色金融發展，推動綠色金融與國際標準接軌，交通銀行香港分行協助交通銀行總行建立綠色債券框架，首次融入中歐《可持續金融共同分類目錄》，獲得穆迪授予亞太地區金融機構綠色債券框架的最高評級。交通銀行香港分行成功發行框架下首筆金額5億美元的境外綠色債券，為交通銀行香港分行保持良好的綠色發行人形象奠定堅實基礎。同時，隨著銀行自身對綠色債券持有量的持續上升，未來亦會持續加大對綠色債券的投資力度，支持綠色金融的多維度發展。

在為客戶提供綠色產品和服務的同時，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)還從綠色辦公、綠色運營、綠色出行、綠色採購等多個維度出發，推行各項綠色減排措施，並且在信息披露、員工培訓等領域持續深耕，切實推動銀行自身的綠色轉型。大力開展綠色金融人才培育計劃，2023年舉辦與ESG及氣候風險管理相關培訓課程共60期，近7000人次參加。發布首份氣候相關財務披露報告，向市場和公眾展示銀行致力履行社會責任擔當，積極踐行可持續發展理念的金融機構形象，受到業界普遍好評。

交通銀行香港分行和交通銀行(香港)將充分踐行生態文明理念，將其深深嵌入綠色金融產品和服務的探索創新中，以綠色惠民，通過對新能源、節能環保、資源再生行業發展的金融助攻，助推綠色低碳的生活生產方式和城市建設運營模式，促進人類社會的永續發展。

2024年，交通銀行已然扎根服務香港90年，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)近期將陸續推出一系列活動和業務推廣計劃，祈願大家繼續關注我們，支持我們，融入我們，為我們交通銀行點Like、點讚！

（資料及相片由客戶提供）