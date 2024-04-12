今日必看8分鐘｜吐露港接二連三出車禍｜華豐居民批執拾安排混亂

休班救護員駕車放工吐露港遇意外昏迷 頸部動脈大量出血命危

據了解，一名休班男救護員，於11日晚上收工時，駕駛私家車離開救護站沿吐露港公路行駛時，疑因前方塞車，收掣不及撞向前方客貨車車尾。意外中，該名男事主疑被利物割傷頸部，大動脈登時血如泉湧。其同局同袍接報趕至時，發現男事主血流披面，昏迷不醒，須即場施以心外壓，再急送威爾斯親王醫院創傷急救室搶救。惟至今仍然未恢復清醒，情況危殆。其家人及同袍憂心忡忡。消防處指，非常關注屬員的受傷情況，已安排福利組及臨床心理學家到醫院接觸傷者家屬，並提供一切可行的協助。

吐露港公路科學園外兩車撞 私家車翻側司機被困 交通一度受阻

吐露港公路發生交通意外。今日（12日）早上7時11分，兩部私家車沿吐露港公路往沙田方向行駛，至科學園海逸灣對開時相撞，其中一車翻側，車內女司機一度被困，稍後自行爬出車外。救援人員接報到場，她手受傷接受包紮，及後送往威爾斯親王醫院治理。意外起因仍有待警方調查。因交通意外，運輸署表示，吐露港公路（往九龍方向）近香港科學園的部份行車線曾封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。九巴及龍運途經吐露港公路方向的服務曾受影響。直至早上10時許，吐露港公路（往九龍方向）的交通現已恢復正常；較早前因吐露港公路的交通意外而受影響的九巴及龍運服務已陸續回復正常。

有片︱吐露港公路2車相撞釀4傷 輕貨撞壆翻側 熱心司機落車救人

大埔吐露港公路再有車輛失事翻側。今日（12日）下午約1時半，警方接報指，吐露港公路發生2車相撞意外。從網上車cam影片可見，一輛輕型貨車沿快線往沙田方向行駛，至運頭塘村對開在彎位時疑失事撞向石壆翻側，繼而撞向一輛私家車，並停在路肩。輕貨司機報稱被困。據報意外中有4人受傷，當中包括私家車內一名3歲幼童，他遭玻璃碎鎅傷。從網民上載影片可見，現場有不少熱心司機特意停車為傷者提供協助。警方正調查事件起因。

佐敦道華豐大廈3級火｜截至早上11時 6人危殆 女嬰情況轉為穩定

佐敦道華豐大廈昨日（10日）發生3級火，截至今日（12日）早上11時，醫管局最新死傷者數字顯示，火警至今造成5人死亡、40人受傷；傷者當中仍然有6人危殆，早前情況嚴重的未滿1歲女嬰及另一名在瑪嘉烈醫院的女傷者，傷勢均有好轉，現時情況轉為穩定。

華豐大廈火｜香港建造商會頒獎狀 表揚英勇救人﹕非一般地盤工人

佐敦道華豐大廈3級火，造成5死40傷。火警期間毗鄰數名地盤工人，挺身而出開喉射水、用燒焊工具剪開鐵絲網及出動吊機，擔安全梯協助居民逃生，有勇有謀，成功救出十多人，減少受傷人數。今日（12日）香港建造商會會長及代表，到地盤表揚工人。

有相｜觀塘巧明街找換店遭劫逾17萬元 賊人曾持疑似手槍物體

今日（12日）下午1時20分，警方接報指，觀塘巧明街106號一間找換店遭賊人搶劫，損失約20萬元。大批軍裝警員及便衣探員接報趕抵現場，正追緝賊人。案件交由觀塘警區重案組跟進。有閉路電視拍攝到懷疑賊人行劫的畫面。一名男子頭戴灰色鴨舌帽、口罩及眼鏡，身穿深色衫褲，背囊掛在胸前，站在找換店櫃台前，右手伸進袋中疑有所動作。現場消息稱，事發時一名顧客正在兌錢，其間操廣東話的賊人手持疑似槍狀物體，向店內的人說「打劫，全部企響度，唔好撳掣」，其後掠走約7000元人民幣及約17萬元港幣後，沿巧明街向九龍灣方向逃走。現場有警員翻查閉路電視片段，店內鈔票散落一地。

石崗芝麻嶺擺放建築材料貨倉起火 消防疏散附近居民

新界八鄉發生火警。凌晨4時許，石崗芝麻嶺一個放置建築材料的貨倉突然起火，消防接獲趕至現場，派出煙帽隊及開喉進行灌救；同時又協助附近居民疏散，據知火場達20米乘50米面積，當中大部份建築材料為木頭，因此火勢相當猛烈。初步沒有接獲傷亡報告。

屯門公路轉車站 電單車硬撼風琴式防撞欄 司機昏迷送院搶救不治

屯門公路發生致命交通意外。今日（12日）早上6時31分，一輛電單車「綿羊仔」沿屯門公路往屯門方向行駛，至屯門公路轉車站時失控，直撞風琴式防撞欄，繼而翻倒。43歲巴基斯坦籍男司機倒地昏迷，頭部及身體多處嚴重受傷，救護員到場將他送往屯門醫院搶救，於早上7時23分告不治。

赤鱲角地盤工業意外 男釘板工人失足跌倒 遭鐵支插住大腿送院

今日（12日）中午12時許，警方接報赤鱲角翔天路1號一個地盤發生工業意外，一名年約35歲男工人遭鐵支插傷左大腿。消防員到場見事主左大腿插住一鐵支（鋼筋），遂剪去末端，連人帶鐵支，由救護員將他往瑪嘉烈醫院搶救，警方列「工業意外有人受傷」案處理。

雪龍2號｜五日訪港之旅結束 港辦儀式歡送 逾7千人曾登船參觀

內地首架自主建造的極地科考破冰船「雪龍2」號一連5日訪港之旅結束，於今日（12日）下午約2時離港。是次有逾7,200位巿民登船參觀，所有活動合計則有近十萬人參與。雪龍2號訪港籌備委員會主席馬逢國表示，籌委會在五天內動員1,500名義工支援，又要與超過20個港府部門溝通合作、多個內地部門協商，最終成功舉辦活動。他期望活動激發年青一代參與極地科研及投身相關工作，未來內地的科研考察亦可撥出名額予香港年輕學者、甚至學生參與。