雪龍2號｜五日訪港之旅結束　港辦儀式歡送　逾7千人曾登船參觀

內地首架自主建造的極地科考破冰船「雪龍2」號一連5日訪港之旅結束，於今日（12日）下午約2時離港。是次有逾7,200位巿民登船參觀，所有活動合計則有近十萬人參與。



雪龍2號訪港籌備委員會主席馬逢國表示，籌委會在五天內動員1,500名義工支援，又要與超過20個港府部門溝通合作、多個內地部門協商，最終成功舉辦活動。他期望活動激發年青一代參與極地科研及投身相關工作，未來內地的科研考察亦可撥出名額予香港年輕學者、甚至學生參與。



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破冰船「雪龍2」號今日（12日）正式結束一連五日的訪港之旅，雪龍2號訪港籌委會於中午1時半舉辦送船儀式，下午約2時，雪龍2號在海事處、消防船及多艘漁船陪同及護送下，沿維多利亞港，由尖沙咀駛至鯉魚門，正式離開香港返回上海。

五名雪龍2號科考隊成員，包括中國第 40 次南極考察副領隊魏福海、雪龍2號輪機長陳曉東、綜合隊隊長房吉關 、船載直升機「雪鷹301」機長張棟，以及秦嶺站建設隊員胡晴，與港方人員握手道別。

港方出席代表包括環境及生態局副局長黃淑嫻和氣候變化專員黃傳輝、雪龍2號訪港籌委會主席馬逢國、執委會主席何建宗，以及籌委會成員、中大深圳研究院執行院長林煌權。

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一系列活動近十萬人參與

是次活動有超過7,200位巿民登船參觀，近5,000人參加在香港中文大學、科學館、懲教署、環境及生態局四地的科學家交流，3,000 人參加文藝晚會，連同科學館的展覽參觀人數逾7萬人，估計直接參與的市民近十萬人。

「雪龍2 」號訪港籌備委員會主席馬逢國表示，期望以此為契機，鼓勵更多市民關心氣候變化。（余月明攝）

馬逢國：望未來科研考察可撥出名額予香港年輕學者

「雪龍2 」號訪港籌備委員會主席馬逢國表示，雪龍2號訪港活動圓滿結束，一系列的活動將「認識極地，保護極地、利用極地」的訊息，深入香港社會各階層。

他指，籌委會憑民間組織力量，配合政府大力支持，及多間商業機構慷慨贊助，在五天內動員1,500名義工；又與香港政府超過20個部門溝通合作外，亦要與內地多個部門協商。他認為，活動成功吸引市民參與，令本來陌生的雪龍2號破冰船和極地科考船，成為港人開始認識的名宇。

馬逢國指，期望以此為契機，鼓勵更多市民關心氣候變化，激發年青一代參與極地科研及投身相關工作。他指，籌委會已積極開展與有關部門討論及落實，期望未來的科研考察可撥出名額予香港年輕學者，甚至學生參與其中。

雪龍2號於中午約2時離港。 （余月明攝）