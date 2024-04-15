DSE｜報到監考系統連番故障　議員倡第三方壓測及併入「智方便」

今屆文憑試（DSE）已開考，惟考評局用作點名的「監考易」程式在周四起一連兩日出問題，影響中文科及英文科考試，其最終宣布停用「監考易」。科技創新界議員立法會議員邱達根今日（15日）表示，應用程式需要以與實際情況同等規模多番進行壓力測試才可以找出潛在問題，料考評局未有找第三方測試涉成本問題。他認為，如日後再推出應用程序，應交由數字政策辦公室處理壓力測試，又指應用程序如涉核對身份應一併加入「智方便」，而非再做新應用程序。



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考評局早前解釋事故時指，局方在個半月前與承辦商完成壓力測試，不涉第三方測試，問題成因仍待調查。

科技創新界議員立法會議員邱達根今在港台《千禧年代》表示，仍要等考評局調查才可知悉事故原因，惟認為新應用程式本需要以與實際情況同等規模多番進行壓力測試，才可以找出潛在問題。他料，考評局未有找第三方測試涉成本問題，因要做大規模測試成本高昂，「做測試仲貴過寫（應用程序）本身。」

邱達根。（資料圖片／黃浩謙攝）

他認為，找第三方測試有其重要性，因如只由寫應用程式的承辦商完成壓力測試，可能因金額及趕工問題而未必做多番壓力測試，「個水喉（壓力測試）唔夠大。」他認為，如日後再推出應用程序，應交由數字政策辦公室處理壓力測試，如設專門做壓力測試的部門，又或者找供應商為所有政府或公營機構做壓力測試。他亦建議，應用程序如涉核對身份應一併加入「智方便」，而非再做新應用程序。

「監考易」程式在首日出現故障後，更新過應用程式，惟均未能改善問題。津中議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩則表示，更新過應用程式都「麻麻地」，而考生用的「報到易」更出現多了學生舉手指無法報到，最終改為由人手紙本方式點名。不過，她認為，考生仍應繼續使用「報到易」，因相關平台已建立，「平台要一路用一路用先有改善。」

她又指，未有聽聞有很多學校出現因無法使用「監考易」及「報到易」，而需要考生提前入考場，減少休息時間，料只屬個別事件，而在之前未有用應用程式報到前，個別試場亦會因環境因素而調整入考場時間。