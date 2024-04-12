DSE「監考易」肥佬變「監考難」　方保僑質疑程式設計早有問題

今屆中學文憑試（DSE）應用核對考生身份的手機應用程式「監考易」系統，表現連續兩日不合格，考試及評核局今日（12日）急急壯士斷臂，明日起停止使用，但仍未找出出錯原因。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，壓力測試中的模擬與真實使用產生的數據「唔會有差別」，質疑是本來程式設計有問題。



政府資訊科技總監辦公室表示，考評局是財政獨立的法定機構，雖然如此，政府資訊科技總監辦公室高度關注事件並已主動聯絡考評局提供技術支援。



考評局秘書長魏向東（圖左起）和公開考試總監麥勁晚上會見傳媒交代。（梁鵬威攝）

考評局資訊科技主管崔兆斌今日在記者會中表示，考評局無需要尋求第三方壓力測試，有相關標準和程序完成。局方指，個半月前承辦商以兩日時間完成測試，他指測試前負責團隊有檢視計劃，測試上動用5、6名同事，包括承建商，做了兩至三日測試，形容結果「promising」，系統可以應付考生數目。

資訊科技商會榮譽會長方保僑批評考評局說：「冇交代得好清楚，解釋唔到點解會產生咁大量嘅data（數據）」。對於考評局今日宣佈明日起停用監考易，報到易會如常使用，監考員會用人手方式檢查考生身份及輸入資料，方保僑指「呢啲fallback（備用方案）一早要做好啦」。

至於為何第二代公開考試支援系統（PESS2）仍然出事，局方指，仍然檢視當中。崔兆斌承認，近兩日使用流量較大，「出現估唔到的問題」，仍需研究導致問題的原因。方保僑狠批指，壓力測試中大部份都可以模擬出來，並指，考評局的回應「匪夷所思」。壓力測試中的模擬與真實使用產生的數據「唔會有差別」，方保僑質疑是本來PESS2的程式設計有問題。

明日英國語文（卷三）考試，考生照常要使用報到易簽到。問及考評局應否停用報到易，方保僑指，始終會有機會影響考生，「但都要睇埋聽日，（考評局）一時三刻改咁多嘢都唔容易」。