槍械教官退休後成「警署髮官」　為同袍理髮　續為警隊服務

《警聲》今期訪問了去年退休後化身為「警署髮官」的警長余鏡波，他自小對理髮有興趣，亦掌握到基礎技巧。他在退休前是一名槍械教官，專責教授學警射擊技巧。在警隊服務40年的他，去年完成退休後服務合約後，自11月起化身成「警署髮官」，於荃灣警署理髮室繼續服務警隊，為同袍及其家人理髮。



第1254期《警聲》今日（17日）出版，今期訪問了去年退休後化身為「警署髮官」的警長余鏡波。他在警隊服務40年，去年完成退休後服務合約後，自11月起化身成「警署髮官」，於荃灣警署理髮室繼續服務警隊，為同袍及其家人理髮。

余鏡波自少對理髮有興趣，常在理髮店觀摩學習，因而掌握一些基礎技巧。他在中三畢業後加入當時的警察少年訓練學校，他駐守警察學院超過30年，退休前是一名槍械教官，專責教授學警射擊技巧。他指，因學警受訓期間需維持短髮，他會在休班時義務為他們理髮，令理髮經驗有所增長。

義務到護老院為長者免費理髮

余鏡波在2011年經同袍介紹下，開始到護老院為長者免費理髮。即使是義務性質，仍需接受測試才能開工。他需為15位長者義剪，部分因身體特殊狀況需要躺著理髮，他最終成功通過考驗。

他一直銘記護老院院長的囑咐：「老友記未必懂得分辨剪得好不好，但會感受到你有沒有用心幫助他。」他其後更擴大服務對象，聯同其他義工為不同的弱勢社群義剪。在義工團隊的資深髮型師指導下，余鏡波的理髮技巧變得更為全面。

余鏡波在荃灣警署的理髮室內擺放不少警隊紀念品及榮休禮物，他最喜歡的是由警隊好友送贈的兩柄絕版古董剃刀。他笑稱，自己是全港極少數擁有警務經驗的理髮師，所以前來光顧的警務人員，無論是純粹想理順煩惱絲，還是想在理髮期間交流執法心得，他這位「執髮先鋒」均無任歡迎。