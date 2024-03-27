收到升職喜訊同時確診患鼻咽癌三期　警長康復後與病友分享抗病

最新一期《警聲》今日（27日）出版，今期訪問了剛接獲晉升警署警長的喜訊、就確診患上鼻咽癌第三期的Gary。癌症康復後，Gary馬上復工又投身義工活動，為長者和兒童表演，傳播快樂。



警署警長Gary說，由於家裡真的很需要他，因此生存鬥志極為強烈，令他捱過治療的辛酸。(《警聲》圖片)

現年50歲的Gary在1993年加入警隊，大部分時間從事刑事偵緝工作，曾在大型掃黃行動中擔任臥底，並曾駐守有組織罪案及三合會調查科和毒品調查科等精銳部門。在2020年，剛接獲晉升警署警長的喜訊時，卻同時傳來噩耗。他因後頸有硬塊遲遲未有消退，於是求醫，其後確診患上鼻咽癌第三期，Gary頓時晴天霹靂。

Gary表示，當時兩名兒子年紀尚小，家裡真的很需要他，因此生存鬥志極為強烈，心想必定要戰勝癌魔。治療期間他的咽喉位置因做電療而灼傷，食道收窄以致進食困難，化療的副作用亦令他無法入睡。但憑着堅毅鬥志及三個月的密集醫治，Gary慢慢康復，其後更馬上復工。

Gary復工後被派駐秀茂坪警署，擔任軍裝巡邏小隊指揮官。他仍受不少後遺症纏繞，包括頭痛和頭暈等，幸得上級和同事理解，獲編排盡量在早更工作。

警署警長Gary病癒後繼續投身義工活動，經常為長者表演，傳播快樂。(《警聲》圖片)

雖然事業被癌症打亂，但Gary透過個人興趣得到心靈寄托。他除了是警隊魔術會成員，亦是警察流行音樂會的幹事。他病癒後繼續投身義工活動，經常為長者和兒童表演，傳播快樂。熱愛唱歌的他，連續兩年參與電視台歌唱比賽的海選，雖然未能晉身100強，但表現獲導師讚賞。

除了向大眾傳播快樂，Gary亦希望與患病同袍互相扶持。去年6月，他參與福利服務課的「同病『相連』支援計劃」，透過自身經歷，勉勵抗病期間感到迷惘的病友，分享治療方向及副作用等經歷。

Gary表示，已接受身體仍需一段長時間才能復原，故有心理準備繼續與後遺症共存。至於工作崗位上，他已有新的理想和目標，將來希望專注警民關係的工作，透過個人經歷及正向態度，向市民傳達更多正能量。