旺角天眼｜錶飾店職員稱更放心　倡增加覆蓋　市民：啲賊無咁猖狂

政府計劃今年內在全港安裝2,000部閉路鏡頭，警務處率先在旺角安裝15組鏡頭作技術測試。其中在「天眼」附近的錶飾珠寶店店員稱，相信該鏡頭比店門的有更佳監控效果，故更加放心，認為可以增加覆蓋率，亦有經常路經旺角的市民指，相信更能保障治安，減少扒手。



警方在旺角區至少7處，安裝共有15部閉路電視。（香港01製圖）

警務處在旺角七個街道交匯處安裝了15組鏡頭作技術測試，燈柱上均有張貼標示「閉路電視運作中」，顯示二維碼，市民掃描後可瀏覽計畫詳情。

錶飾珠寶店員：監控效果更好更放心

其中3組鏡頭安裝於洗衣街近旺角道安全島的燈柱上，鄭先生是位於鏡頭對面位置的一間錶飾珠寶店的店員，他表示，相信該鏡頭能拍攝較遠距離及清晰的畫面，比起店鋪裝設的閉路鏡頭有更好監控效果，故會更加放心。他續指，街上人流一般，亦不擔心影響私隱，又稱鏡頭裝設位置較低，不會拍攝到高層的住宅。不過，他認為全港將裝設的2000部閉路鏡頭的數量尚不足夠。

市民相信能減少扒手 不用擔憂

安裝於亞皆老街及通菜街交界車行道亦裝設了監控鏡頭，經常行經亞皆老街的市民譚先生表示，認為這樣更保障市民安全。他認為這條街人流較多，先前經過都擔心會遭遇扒手，「因為遊客多，咩人都有。」他相信裝設鏡頭後能減少扒手，不用擔憂被人偷東西。

「你唔係做壞事，有咩私隱啫？」

從小到大近幾十年常走過豉油街的梁先生表示，未留意到對於在西洋菜南街及豉油街交界行人路安裝的閉路鏡頭。他稱不擔心被鏡頭拍到，「無所謂，根本你唔係做壞事，有咩私隱啫？」他又認為裝了閉路電視會更令人更安心，「最緊要平安無事，唔駛啲賊咁猖狂先啦起碼，捉賊易捉啲，香港最緊要穩定，穩定啊繁榮㗎啦。」

上海街及豉油街交界行人路

洗衣街近旺角道安全島燈柱上

亞皆老街及通菜街交界車行道

花園街近煙廠街行人路

山東街及通菜街交界行人路

西洋菜南街及豉油街交界行人路

砵蘭街及山東街交界行人路