4.22禁膠｜有人趕尾車掃飲管　膠袋店難敵走塑洪流　店主考慮退休

首階段管制即棄膠餐具措施，周一（22日）起實施，傳統售賣塑膠製品的商戶，難逃「走塑」洪流，踏進夕陽。雖然有商戶成功趕及在禁售前，將存貨幾近售出，但店主對於未來不感樂觀，坦言再無任何招數應對，或要考慮跟隨行家結業：「我哋盡力啦，如果生存唔到就退休啦，我係咁樣諗㗎。」



自公布禁膠餐具起生意大跌三份一

大記膠袋公司位處太子舊區，毗鄰不久前結業的老字號新志記海鮮飯店，整個社區彷彿定格在數十年前。踏進店舖，電台主持磁性的聲音響起，兩旁貨架盡是膠飲管或膠袋等塑膠製品，收銀枱上掛起由發泡膠盒串成的手寫價目表，各式各樣的飯盒琳瑯滿目。

不過一代膠袋店恐怕要走進歷史洪流，店主梁太便透露，自政府宣布推出禁膠措施後，部份餐廳客改用其他替代品，生意已大跌三份一。她坦言沒有任何招數應對，或要考慮跟隨行家結業。

我哋盡力啦，如果生存唔到就退休啦，我係咁樣諗㗎。 大記膠袋公司店主梁太

大記膠袋公司店主梁太。（歐陽德浩攝）

政府半年適應期 茶餐廳走灰色地帶趁禁令前「掃貨」

惟不幸中的萬幸，梁太早於措施公布之初，已暫停向供應商取貨，加上塑膠餐具仍有一定需求，最近每日收到10人致電查詢，最終她毋須減價促銷，趕及在政府禁止出售前，將存貨幾近沽清。至於剩餘的塑膠餐具或發泡膠盒，將免費贈予從事電影行業的熟客，以便他們拍攝所需。

此外，政府寬限食肆半年適應期，以耗盡所有塑膠餐具的庫存，亦有助梁太的存貨得以順利清空。例如有茶餐廳等食肆，疑看準灰色地帶，趁禁令實施前先大量購入存貨，以節省轉用替代餐具的開支。

「其實佢哋茶樓餐廳，好多時候點解搏命大量入貨？佢哋真係以為係有半年寬限期，首先就話政府已經做得唔好，好混亂，又冇問到每一個市民清唔清晰。」

憂垃圾徵費再打擊生意︰𠵱家吊緊鹽水

其實政府對傳統塑膠店的打擊，可謂一浪接一浪，繼下周實行首階段禁膠後，年中亦可能正式落實垃圾徵費。梁太認為，既然政府規定必須用指定袋丟棄垃圾，本來用於放置垃圾的膠袋，因兩者用途相同而失去價值，估計生意額屆時將進一步下跌。

𠵱家吊緊鹽水㗎，好老實，同埋如果嚟緊政府8月1號一定要實施垃圾徵費，咁就更加大嘅影響。 大記膠袋公司負責人梁太

250支紙飲管售26元 比膠飲管貴3倍

不過梁太沒有坐以待斃，仍盡力為顧客提供替代餐具，包括紙飲管、紙杯、紙盒、植物纖維製的叉或飯盒等，但受到來貨影響，售價無可避免高出一截。

若以植物纖維叉為例，每100支售45元，但膠叉同等數量只售18元，即每支高出1.5倍。至於紙飲管250支售26元，膠飲管500支售13元，即每支高出3倍。僅普通膠盒與發泡膠盒的差距相近，膠盒一箱250個售380元，發泡膠盒一箱200個售260元，即膠盒只略貴17%。

顧客絡繹不絕 港女掃膠飲管為飲中藥

塑膠餐具或從此在香港消失，有人歡喜有人愁，梁太提到有顧客得悉禁膠後頓感失望，因家中卧病在床的長者，並不宜使用紙飲管。「始終膠有佢一定嘅作用，紙暫時代替唔到佢住。時間耐咗會淋，可能變到一噼噼，有時一個唔覺意，啲長者會啜埋啲紙入去。」

事實上在採訪過程中，「趕尾班車」的顧客確實絡繹不絕。他們各有不同的購買理由，例如有女生稱紙飲管會吸收中藥的效用；亦有孝子趁禁令前為家中兩老掃貨，惟梁太引述供應商指，膠飲管已在不久前停產，他只能無奈轉買咖啡用的幼膠飲管。

▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼



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斥「劫貧濟富」︰我哋長者係好想繼續工作

不知不覺間，距離禁膠令實施剩餘一日，梁太只感到無奈，認為政府不應在經濟不景時，推行禁膠及垃圾徵費，形容為「劫貧濟富」，結果最受影響的一群，只是每日營營役役的基層市民。