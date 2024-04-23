北都教育城｜議員憂大學收生不足　教育局稱香港成國際樞紐助緩解

教育局今日（23日）於立法會介紹北部都會區推動專上教育發展的方向及工作。多位議員關注香港多間大學收生不足的問題，認為欠奉人口政策，「人從何來？學生從何來？」有議員建議，透過宣傳香港留學品牌，推動更多人來港遊學，增加對香港升學制度等了解。教育局副局長施俊輝表示，發展香港成為國際教育樞紐，可增加非本地學生來港就讀本科課程，緩解人口下降對收生帶來的挑戰。



政府正大力推動北部都會區。（資料圖片）

經民聯主席、工程界立法會議員盧偉國認為北都發展為職專教育帶來很好機遇，亦是一大挑戰，例如大學如何統籌及是否有足夠資源人力建立校園、研究中心等。（立法會會議直播畫面）

盧偉國：人力資源、收生不足成挑戰

經民聯主席、工程界立法會議員盧偉國認為，北都發展為職專教育帶來很好機遇，亦是一大挑戰，例如大學如何統籌及是否有足夠資源人力建立校園、研究中心等。他亦指出，香港一直是淨減少人口狀況，多間大學收生不足，「人從何來？學生從何來？」認為本港欠奉人口政策。

教育局副局長施俊輝稱，相信北都發展提供新的經濟發展動能，有信心吸引更多人才落戶香港，有助擴充人才庫。（立法會會議直播畫面）

教育局副局長施俊輝回應稱，會採取審慎態度，並考慮各院校計劃的項目成本效益等因素，又認為面適齡學童人口下降，提高生育率需時，相信北都發展提供新的經濟發展動能，有信心吸引更多人才落戶香港，有助擴充人才庫。

他續指，發展香港成為國際教育樞紐，可增加非本地學生來港就讀本科課程，亦透過宣傳香港高等教育，緩解人口下降對收生帶來的挑戰。他亦指，現時本科課程有非本地學生比例上限，但研究課程沒有限制，相信透過發展高質量課程，有能力吸引外來學生來港升學。

工聯會立法會勞工界議員梁子穎關注收生不足問題，未來在北都發展如何吸引學生來港就讀。（立法會會議直播畫面）

北上升學成趨勢 梁子穎：學費住宿費遠低香港

工聯會立法會勞工界議員梁子穎亦關注收生不足問題，未來在北都發展如何吸引學生來港就讀。他又指出如有內地知名院校落戶北都，質疑本港學生會否留港就讀。他解釋，現時有很多港生北上讀書，學費連住宿費均只需約1.5萬元，若內地院校在港設校，學費或會變得非常昂貴，可達20至30萬元。他強調關注北都發展如何在教育方面惠及本地居民，並提問會否設立專責小組。

施俊輝指本港有5間世界百強大學，本港學生可選擇在港升讀一流大學，很明顯是受惠。他表示認同港生往內地升學形成趨勢，又指現時有院校透過多元培育模式，讓學生兩年在港就讀，兩年在內地院校分校就讀，相信在北都發展會令跨院校、跨境學術交流更便利。

旅遊界立法會議員姚柏良建議，透過宣傳香港留學品牌，推動更多人來港遊學，增加對香港升學制度等了解。（立法會會議直播畫面）

姚柏良：建議宣傳香港留學品牌 有足夠宿位吸引外來學生

旅遊界立法會議員姚柏良建議，透過宣傳香港留學品牌，推動更多人來港遊學，增加對香港升學制度等了解。他亦提出，有足夠的宿位對於推動職專教育很重要，能吸引更多學生來港就讀。

施俊輝指，局方一直鼓勵雙向遊學，吸引不同國家的學生來港遊學，例如不少學校安排學生首年到內地姊妹學校交流，次年姊妹學校學生回訪。對於應對現時自資院校宿位較少的問題，他稱持開放態度，未來樂意進一步探討。

政府透過發展「北都大學教育城」，鼓勵專上院校與中外知名院校加強合作，通過區內共享資源和產業聯動提升協同效應。為支持教育城的發展，政府將在洪水橋／厦村新發展區、牛潭尾及新界北新市鎮預留超過60公頃用地，作專上教育發展用途。