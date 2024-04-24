今日必看8分鐘｜山林道16歲少年被斬傷｜沙田硫化氫意外家屬路祭

山林道16歲少年被斬傷腿 五惡煞疑斬錯「自己友」驚逃現場

尖沙咀山林道發生傷人案。今日（24日）凌晨2時許，一名16歲少年在山林道17至19號對開等朋友期間，突然有一輛私家車駛至，跳出5名惡漢，不由分說向其腳部斬去。兇徒逞兇後，隨後登上私家車逃去無蹤。遇襲少年右手及大腿中了數刀，現場地面遺下不少血跡，所幸他仍然清醒，由救護車送院治理。警方正調查事件來龍去脈，而傷者的朋友，事後到達現場，登上警車助查。

上水23歲男與友人停車場聊天 突遭十多名惡煞圍毆 全身多處刀傷

上水發生傷人案。周二（23日）晚上11時左右，一名23歲姓麥男子在清河邨清譽樓附近，被10多名惡煞埋伏，男子走避不及遭圍毆，期間疑有人持刀施襲，惡煞得手後逃去。遇襲男子全身多處受傷，其中四肢及頭部有刀傷。救護員趕至將傷者急送北區醫院治理。警方封鎖現場調查，暫未有人被捕，現正追緝多名身高約1.7米高，中等身材、身穿黑色衣服的男子。

車cam直擊｜新蒲崗老翁冒雨擔遮「跨欄」過馬路 失平衡跌倒不起

新蒲崗發生「跨欄」跌倒的驚險意外。網上流傳一段車cam影片，可見今早天雨路滑，一名手持雨傘的老翁，擬由新蒲崗大廈對開彩虹道橫過4條行車線過馬路，結果跨越路中鐵欄期間，整個人失平衡跌倒，登時雨傘飛脫，倒地不起，雙腳斜擱於壆上；幸途經車輛及時停低，否則後果堪虞。現場可見，該處並非行人過路處，約100米外則有行人天橋。

觀塘4中年男女揮傘互毆爆罵戰 目擊者：嘩！呢兩個仲激！

網上昨日（22日）流傳一段打鬥影片，懷疑拍攝於觀塘協和街33號一個商場地下的平台，4名中年男女在雨中爭論不休，後來演變成打鬥，各人分別手持雨傘揮舞互毆。片中可見，其中一名蓄平頭、穿深灰色上衣的男子首先離開罵戰，但一名穿黑白間條上衣的婦人追上連罵數聲。有目擊者見狀不禁稱﹕「打唔打得成呢？」，話音剛落，便見婦人以手中雨傘拍打其手臂，男子不甘示弱，同以雨傘還擊打腳，雙方你來我往，後來更用雨傘互打對方的臉。

沙田硫化氫意外｜約20名家屬路祭 親友相擁而泣 哭叫：返屋企啦

沙田源禾遊樂場周一（22日）深宵時分發生奪命工業意外，工人進行原本毋須進入沙井的渠務工程期間，暈倒沙井內，最終造成兩死兩傷。兩名死者家人今早（24日）先後到沙田富山殮房辦理認屍手續，下午2時許，26歲死者郭梓賢的家屬一行約20人到沙田源禾遊樂場路祭，道士吹號角、敲銅鑼及唸經招魂，家屬則持香拜祭，期間兩名女親友相擁而泣，場面令人心酸。儀式完畢後，有女親友要人攙扶，離開時家屬一邊叫喊：「返屋企啦。」、「梓賢跟住嚟，我哋返屋企啦。」

堅尼地城爆水管激射3米高水柱 毀銀行玻璃及櫃員機

堅尼地城爆水管。今日（24日）中午約12時，警方接報指，士美菲路與卑路乍街交界對開有水管突然爆裂，當場噴出水柱。從網上圖片及影片可見，水柱猶如噴泉激射至約3米高，並淹浸附近行人路及馬路，地面滿佈碎石，警方到場封路，途人及車輛需繞道而行。水柱更猛力噴射對面大廈轉角處一間銀行，據了解，銀行有玻璃爆裂，有提款機及入票機損壞。

警旺角截查可疑七人車 揭司機無牌駕駛及藏假車牌 共6人被捕

今日（24日）凌晨約2時，警方西九龍總區衝鋒隊在旺角區內巡邏，其間發現一輛七人車形跡可疑，於是在旺角花園街市政大廈對開將車截停，揭發28歲姓張司機無牌駕駛，而且在車內檢獲兩塊懷疑假車牌，不排除有人準備犯案，相信今次行動及時制止一宗罪案。而準備退役的雄性8歲警犬Buzz（巴斯），亦在場協助警員調查及維持秩序。

走塑｜DONKI壽司轉紙盒包裝 被笑似壽司盲盒 店方解釋真正用意

第一階段管制即棄膠餐具昨日（22日）實施，本港多間食肆的外賣已不再提供膠製餐具，改為紙製或木製餐具。雖然第一階段法例，並未涵蓋外賣用的膠蓋及膠食物容器，但有網民發現，連鎖超市DON DON DONKI近日已將透明壽司盒改為用密實紙盒，有人揶揄如同「壽司盲盒」。

iCare辦籌款藝術展 創辦人中風半癱健康漸差：當最後一次參與

主力為特殊學習需要（SEN）人士、長者提供支援服務的非牟利慈善機構「iCare 傳恩惠您」，將於本周末（27、28日）第三度舉行慈善籌款藝術展。3年前因缺血性中風而左半身癱瘓的創辦人朴陶（Tiffany）早於本月初、兒童節（4日）開始，已率先舉行網上眾籌，上載500名慈善小畫家、共600件作品，讓有心人士解囊；在短短12天，已達成12萬元籌款目標。