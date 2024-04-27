金管局總裁余偉文：與警隊加強合作　推情報交流等措施　打擊網騙

警察學院今日（27日）舉行結業會操，共有27名見習督察及172名學警結業。擔任檢閱官的金管局總裁余偉文致辭時表示，金管局與警隊有共同使命，確保社會安全、穩定及繁榮，惟網絡詐騙手法層出不窮，威脅本港金融的安全及聲譽，因此雙方已加強合作，全方位打擊網絡騙案，推出情報交流、可疑交易識別、騙款堵截機制等革新措施。



擔任警際學院結業會操檢閱官的金管局總裁余偉文致辭時表示，未來會與警隊加強合作。（黃浩謙攝）

詐騙份子手法層出不窮 威脅本港金融聲譽

金管局總裁余偉文致辭時表示，金管局的工作為確保金融體系、監管銀行及維持貨幣穩定等，至於警隊撲滅罪行、救急扶危及維持社會秩序，因此各自均有有共同使命，確保社會安全、穩定及繁榮。

余偉文說，金管局與警隊有多方面合作，包括近年掀起科技罪案，網絡騙案愈來愈多，國際犯罪份子的手法層出不窮，為金融體系構成不容忽視的風險，「為我哋保安全穩定嘅共同使命帶來好大挑戰。」

余偉文指，不法份子誘騙大眾後，通過傀儡戶口轉移及隱藏犯罪得益，全球均面對相近問題。他認為罪犯經過金融體系「清洗」得益，威脅本港金融的安全及聲譽。

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金管局：通過緊密合作已建立堅固的防範體系

余偉文續指，面對不斷變化的網絡威脅，金管局及銀行業與警隊加強合作，全方位打擊網絡騙案，推出情報交流、可疑交易識別、騙款堵截機制等革新措施，合力預防及打擊金融罪行。

余偉文表示，金管局與警隊亦共同加強宣傳工作，提高公眾對詐騙及洗錢的防範意識，幫助公眾辨識網絡陷阱。他指、通過緊密合作，已建立堅固的防範體系，保障市民財產及維護金融體系安全。

余偉文續指，金融安全及社會安全為相輔相成，期望未來能與警隊一同努力，做好「金融守護者」的角色，為本港繁榮穩定保駕護航。