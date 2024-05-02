德勤Digital Day｜AI時代再想像　倡與GAI共同協作　發揮最大力量

人工智能重塑了整個世界的發展面向與商業模式，作為國際大型企業數碼化轉型的先行者，德勤香港擁抱技術進步，利用數字解決方案提升營運效率、客戶體驗和競爭力。德勤數字（Deloitte Digital）於4月上旬舉辦以AI時代為主題的「INspire HK – Deloitte Digital Day 2024」，活動聚焦於生成式人工智能（Generative AI, GAI）的興起為業界帶來的新機遇、 AI驅動的網絡安全系統、「數字人」體驗等，活動當日有超過500名業界與會人士，包括科技行業領袖、新興創科企業代表和數碼轉型專家，共同探索AI的巨大潛力。



逾5成弱勢職業被取代 德勤促企業裝備員工學習AI

德勤中國華南區主管合夥人歐振興於致辭時表示，香港積極發展成為國際創新科技中心，政府亦推出一系列產業政策和措施，包括建立人工智能超算中心進行可行性研究並促進業界合作，以支持本地AI生態圈蓬勃發展。歐振興提到，Digital Day的演講者陣容強大，涵蓋來自金融服務、醫療保健、零售、科技等不同行業的AI創新先鋒，期待進一步與各界加強溝通和交流，加快AI的商業應用，為社會和經濟發展帶來正面影響。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興。

德勤中國管理諮詢華南區領導合夥人黃文標在活動上，點出AI為業界提供重新思考與想像的機會，「在客戶體驗方面，AI正在改變多渠道營銷方式，使互動變得更快、更直觀，同時實現全面和超個性化的無縫體驗，令企業能夠在最佳情況和時機向客戶提供最佳的產品和服務。」黃文標續稱，基於其實施簡易並具可擴展性，AI不但有助加速業務營運過程，同時亦能透過自動化、智能決策、預測分析和流程優化來提高效率。除此之外，一系列其他AI領域的創新發展正推動企業重新定義客戶旅程和重新構想業務格局。

德勤中國管理諮詢華南區領導合夥人黃文標。

他引述研究數據指出，有80%企業將增加對GAI的投資，其中超過20%的數字預算投資於人工智能相關技術。在AI人才的議題上，有研究預計未來將有逾5成弱勢職業工作會被AI自動化取代，更有41%的企業表示他們只是稍微或沒有準備好解決相關的人才問題。

德勤中國管理諮詢合夥人葉子陽補充︰「以軟件開發為例，目前GAI已經可以完成部分編程工作，意味著AI可以為本港有軟件開發需求的工作人員提供協助，從而減輕對印度或內地程序員的依賴。」

德勤中國管理諮詢華南區領導合夥人黃文標（左）和德勤中國管理諮詢合夥人葉子陽。

黃文標強調，AI的最終目的並非取代人類，因為人類有智能去再強化AI，為人提供支援。而企業將面對如何裝備及訓練員工學習運用AI工具，使員工能夠更高效、便捷的完成工作。「只要將對的工具用在對的地方，才會令商業價值大大增加。」

GAI助優化個性化服務 餐旅業應用潛力大增

人工智能對業界產生顛覆性的影響，連帶普通消費者亦受惠於AI的潛力。隨著個性化服務愈趨普及，特別是餐旅業，黃文標認為AI 能夠實現超個人化客戶互動和優化業務流程，使消費者享受高度定制的服務體驗。由GAI 賦能的「數字人」可以充當虛擬禮賓部，為客人提供諮詢、推薦和個性化服務，甚至可以透過語言翻譯功能來消除客人和員工之間的溝通障礙。

此外，網絡安全專家分享了AI在此領域的應用趨勢和挑戰，並剖析應對網絡威脅的策略，幫助企業了解如何有效地保護其數字資產。

(資料及相片由客戶提供)