港企美時醫療創全球首台兒科專用MRI　引入AI降醫療診斷成本

磁力共振成像系統（MRI）作為高端醫療科技，每做一次的費用，對大部分港人而言都是一份不輕的負擔。本土創科公司美時醫療是生產各類MRI的專家，聯合創辦人及首席運營官楊思敏（Simon）坦言，成立公司全因受至親中風去世啟發，毅然由修讀電腦工程投身醫學科技領域。他更與各地頂尖大學組成研發團隊，研發全球首台兒科專用MRI。未來，亦會加入AI等先進科技到MRI系統，以降低醫療診斷的成本，希望幫助更多病人。

攝影：陳葦慈



全球首台兒科專用MRI 國際化團隊擁過百專利

醫療科技是高端技術，香港作為彈丸之地，卻成功出產一間聞名全球的醫療科技公司，而這便是專門研發和製造醫學影像系統的美時醫療。其研發團隊紮根科學園，成員均是來自世界各地的精英，包括美國哥倫比亞大學、哈佛醫學院及香港大學等畢業生。

目前美時醫療擁有過百項專利，並利用獨家技術研發出各種MRI，包括全球首部為兒科而設的NEONA。這部儀器曾獲日內瓦國際發明大獎，更於2023年獲美國食品藥物管理局（FDA）註冊認可，現時已於美國哈佛大學醫學院麻省總醫院、史丹福大學醫學院兒童醫院等使用。

港研發MRI於全球15國使用 引入AI減醫護壓力

美時醫療於2013年成立，而此前香港從未出現過來自本地的醫療科技公司。Simon坦言由於公司生產和提供的高端醫療科技產品所費不菲，所以公司成立初期難以讓客戶投下信心一票下訂單。現時，美時醫療的客戶分佈在全球15個國家；據統計，公司只用了6年時間便幫助逾100萬病患者。

公司至今仍不斷加入創新科技，只為令MRI系統更先進和準確，「公司雖然帶來更先進的MRI，但懂得操作MRI的專業人員仍是求過於供。因此，團隊未來會加入AI技術，讓機器自動為患者進行掃瞄，無需額外人員操控，以減輕醫護界的人手壓力。」

美時醫療產品涵蓋MRI、CT等醫學影像系統的研發、製造、銷售等服，已於全球15個國家使用，包括北美洲、南美洲、亞洲以及歐洲。

受至親去世啟發 再遇伯樂共同實踐理想

原本在香港大學修讀電腦工程的Simon，當時一心想捉緊資訊科技的熱潮，而選修電腦相關科目，與醫療科技的關係未有像現時般緊密。然而，最終他會走上研發MRI之路，全因受到外婆去世啟發：「我的父母因長年外出工作而不在家中，所以我和外婆的關係十分好。在我大學畢業時，她因為中風和器官衰竭而離世，這令我便萌生投身醫療科技領域的想法，希望幫到更多病人。」

畢業後，Simon獲得前往美國哥倫比亞大學和哈佛醫學院進行醫療科技研究的機會，並遇到伯樂，亦是現美時醫療聯合創辦人和首席執行官馬啓元博士：「大家抱著相同願景，就是在港成立一間醫療科技公司，研發和生產先進又實惠的醫療設備，以降低醫療成本，令到更多、甚至全球病人都受惠，美時醫療因而誕生。」

先受外婆去世啟發，再遇伯樂馬啓元博士，成就美時醫療聯合創辦人及首席執行官楊思敏在醫療科技的創科路。

香港環境有利科研發展

香港的環境不但對經商友善，亦同樣有利於創科發展，Simon直言優勢有三：「第一當然是零關稅，第二是海關清關速度快，第三是完善的創科生態圈！我們申請FDA認證的時間比在國內快近50%！」有關申請美國食品藥物管理局（FDA）認證一事，Simon亦歸功於香港科技園公司的協助：「科技園為我們提供一個優良的研究場地和設施等，除了讓我們的科研人員可以專心研究，我相信這更給FDA信心，加快認證流程。」Simon續稱：「在香港研發醫療科技產品要取得FDA認證需要經過嚴格審核過程，所以行內相信在香港取得認證的公司一定是有實力的！」

Simon直言FDA認證能讓外國公司更信賴香港品牌，例如目前美時醫療跟美國哈佛大學正共同進行一項有關腦退化的研究，「腦退化與腦神經衰弱有關，而我們研發當中的機器，正是希望透過監察腦神經衰弱情況，讓病人提早5至10年預防腦退化！」由於大部分腦退化患者愈趨年輕化，當在確診時，已經到達無法逆轉的階段，所以Simon希望該項研究能盡快落地使用，減輕腦神經疾病對患者的影響。

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