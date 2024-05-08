暑期親子活動「國際綜藝合家歡2024」多元節目家家共賞

踏入5月，家長除了要為子女準備期末考試之外，亦要開始安排暑期節目，讓他們放放電！每年暑假康樂及文化事務署都會主辦「國際綜藝合家歡」，為大小朋友安排一連串寓學習於娛樂的精彩活動，讓孩子們歡度既充實又愉快的暑假。「國際綜藝合家歡2024」門票將於5月10日開始發售，以下精選必看節目，家長要趕快撲飛！



今年7月5日至8月11日，「國際綜藝合家歡」邀得多個海外和本地藝團，為一家大細呈獻雜技、魔術、音樂、舞蹈、偶劇等精彩節目。開幕節目中國雜技團的雜技表演，讓孩子了解中國傳統文化和技藝；而互動多媒體舞蹈演出和魔術表演，則透過科技的輔助，激發孩子的創造力和想像力。

國家級雜技團打響頭炮 從雜技認識國粹

成立於1950年的中國雜技團，是中國內地最大及唯一的國家級雜技團體。今年將以建團70周年的精品戲碼《青春ing》，為「合家歡」揭開序幕！雜技團在國內外獲獎無數，藝術和技術水平首屈一指，表演者更是能人所不能，具備力量、平衡、技巧、膽識、藝術觸覺等多種「超能力」，演出多個超乎常人的高難度動作，包括讓觀眾拍案叫絕的單車雜技、膽戰心驚的高拐、如繁花綻放的轉碟等。

雜技具有悠久的歷史和豐富的內涵，被視為中國文化瑰寶之一。中國雜技團通過傳承和創新，將傳統雜技發揚光大，並帶上現代舞台，展現出極高的藝術水平和表演技巧。《青春ing》亦是康文署「中華文化節」及「弘揚中華文化系列」節目之一，讓觀眾從中認識中國國粹。

《青春ing》

演出地點︰香港文化中心大劇院

演出日期︰7月5-6日 7:30pm

7月6-7日 3pm

著名本地魔術師甄澤權 在劇場上演魔法冒險旅程

本地觀眾對魔術師甄澤權Louis Yan應該不感陌生，不時在電視中會看到他的魔術表演。Louis在今年「合家歡」帶來結合了魔術和童話故事的《魔法隨意門》。它是Louis創作的首個魔術劇場，故事敘述魔術師路易斯的女兒離奇消失了，於是展開一段尋找女兒的冒險旅程。Louis將魔術巧妙地融入家喻戶曉的童話故事中，讓觀眾不但感受到魔法的力量，還有親情和愛。

是次創作，Louis加入了從未曝光的新嘗試，呈現出令人驚嘆的魔術效果。觀眾也有機會被邀請上台，成為小小助手，與Louis一起參與魔術表演。此外，國際知名的日本幻象大師原大樹將作為特別嘉賓，讓香港觀眾一睹他在《全美一叮》一戰成名的魔法。

《魔法隨意門》

演出地點︰葵青劇院演藝廳

演出日期︰7月26日 7:30pm

7月27-28日 3pm

互動舞蹈築起美麗綠色城市 齊享努力的成果

如何讓小朋友學習實踐環保﹖互動教學方式最能幫助他們吸收知識！

《小豆丁大手筆》是意大利TPO劇團的互動多媒體舞蹈演出。表演利用互動投影技術，小朋友揮動手腳，便可在舞台上築起一座美麗綠色城市，感受自己努力所帶來的成果！

屆時舞台將化身為純白盒子，舞者會邀請小朋友走進其中，以身體四肢作為畫筆。隨著小朋友的每個動作，宜居城市的元素立刻在牆上呈現，只需郁動手腳，就能夠修復環境，實現他們心中理想的城市。

這個沉浸式互動舞蹈演出結合了藝術、遊戲和學習的元素，運用數碼科技，讓小朋友的想像成真，感受人類與大自然如何和諧共處，同時播下希望的種子。這個演出不僅具有娛樂性，還能啟發觀眾對環保和可持續發展的思考。持票的大小朋友更可在表演完結後參與「自然手鐲工作坊」，利用自然物料如花草、種子及可生物分解的膠紙製作手鐲，並把手鐲放入泥土栽種。

《小豆丁大手筆》

演出地點︰沙田大會堂文娛廳

演出日期︰7月24-29日 2:30pm、4:30pm、7:30pm

多元節目 人人共享歡樂

除了以上節目，「合家歡」亦提供音樂、舞蹈、劇場、布偶、多媒體、電影及工作坊等節目，並邀請了多位本地藝術家，展現創意。敲擊樂家樊麗華 (Anna)和「打尖」樂團合作的《打尖忍者尋夢記》結合了鼓聲和笑聲，富有趣味和教育意義。稻田身體劇場的《動物扭蛋機》讓小朋友扭出動物的奧秘，更是一堂生動的生態課。

《打尖忍者尋夢記》由敲擊樂家樊麗華和「打尖」樂團合作表演。

《動物扭蛋機》既富趣味又有教育意義。

此外，來自瑞典的舞蹈家達莉亞．艾切．泰蘭特研究共融舞蹈多年，她的《奇幻「柔」樂園》讓 3至18個月不同能力的寶寶都能樂在其中，在平和的空間自由探索。泰蘭特亦會走出劇場，在文化中心大堂快閃演出，分享共融舞蹈理念。

部分節目亦設有劇場視形傳譯、口述影像和觸感導賞，聽障和視障人士也能享受藝術帶來的無窮樂趣。每個家庭都必定能找到心水之選，一家大細過一個繽紛充實的暑假！現在就馬上撲飛！

3至18個月的寶寶可以在《奇幻「柔」樂園》裏自由探索。

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