台灣大學港招生會取消　陸委會：盼有關方面正面看待正常交流活動

「臺灣各大學單獨招生說明會」原定於本月25至26日舉行，近日學界接獲通知，活動已取消。陸委會今日回覆查詢稱，就活動取消一事，建議向主辦單位查詢，亦盼有關方面對此正常的交流活動能正面看待。



特區政府發言人表示，不評論個別個案，並引用《中華人民共和國憲法》的序言指出，台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，任何活動涉及台灣相關事宜，必須根據《憲法》、《基本法》及一個中國原則處理。



有校長接獲通知，「臺灣各大學單獨招生說明會」已經取消。（受訪者提供）

「臺灣各大學單獨招生說明會」由台灣各大學香港校友會總會舉辦，原定於本月25日至26日，在尖沙咀海防大廈7樓一個單位舉行，該址為台灣的官方升學機構、海華服務基金的地址。

不過，有校長接獲通知，「臺灣各大學單獨招生說明會」已經取消。翻查總會社交平台，近年均有舉辦上述招生活動，活動地點與今次招生說明會相同。例如2022年，招生活動的宣傳海報，有約十多間台灣大學參加，部分有「國立」的大學頭銜。

《香港01》向台灣各大學香港校友會總會查詢，暫未獲回覆。台灣的陸委會表示，就有關活動取消一事，建議聯絡主辦單位。陸委會續指，海華服務基金作為促進台港教育交流平台，長期推動社福、文教、康體等公益活動，亦提供場地辦理台灣升學講座，相關活動有助台港良性互動，盼有關方面對此正常的交流活動能正面看待。

港府：須按「一個中國原則」處理

特區政府發言人回覆查詢指，不評論個別個案，並引用《中華人民共和國憲法》的序言指出，台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，任何活動涉及台灣相關事宜，必須根據《憲法》、《基本法》及一個中國原則處理。

「2023香港台灣高等教育展」去年10月於九龍灣國際展貿中心舉行，有19間大學退出參展。（資料圖片）

同一主辦構舉辦台大學招生活動 非首次突然取消

舉辦今次招生會的「台灣各大學香港校友會總會」於1993年在香港註冊，翻查資料，今次非主辦機構突然取消台灣大學的招生活動。台灣各大學香港校友會總會於2022年，原定於兩間本地中學舉辦台灣大學教育展，有逾30間學校參加，不過，臨近舉辦的日子，才突然取消活動，稱獲校方通知無法租借場地。

另外，去年10月，「2023香港台灣高等教育展」於九龍灣國際展貿中心舉行，原定有約69間台灣大學參展，最終有19間大學退出，包括較知名的國立臺灣大學、國立成功大學及國立臺灣師範大學等。而現場攤位的宣傳單張，亦將「國立」、「僑生」、「教育部」、「中華民國」等字眼塗黑。